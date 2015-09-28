BlackBerry CEO'sundan tarihe geçecek "Priv" tanıtımı

Passport modeli ile önemli bir atılım gerçekleştiren ancak yine de eski günlerine dönmeyi başaramayan Blackberry, bildiğiniz üzere ismini "Priv" olarak koyduğu yeni bir klavyeli Android telefon üzerinde çalışma gösteriyor. Şirket CEO'su John Chen'in Business News Network'e verdiği röportaj ise, teknoloji sektöründe uzun yıllar unutulmayacağa benziyor.

Yayınlanan video kapsamında Android işletim sistemli Priv'i tanıtmaya çalışan John Chen, bu konuda pek de başarılı olamıyor. Telefonun işletim sistemini bir kaç defa "Google kullanıyor" şekilde ifade eden, geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklanan "Priv" kelimesinin anlamında karsızlığa düşen (Gizlilik ya da Ayrıcalık) ve popüler tarayıcı Chrome'u açmak için oldukça uğraşan Chen, Google hesabı kayıtlanmadığı için de giriş yapamadığı Chrome'dan hemen çıkıyor. Herkesin BB10'u sevdiğini söyleyen CEO, bu işletim sistemi için "yeterli uygulama yoktu" gibi oldukça da ilginç bir cümle kuruyor.





http://www.trustedreviews.com/news/watch-this-awkward-blackberry-priv-hands-on-with-ceo-john-chen