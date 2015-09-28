BlackBerry CEO'sundan tarihe geçecek "Priv" tanıtımı

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Passport modeli ile önemli bir atılım gerçekleştiren ancak yine de eski günlerine dönmeyi başaramayan Blackberry, bildiğiniz üzere ismini "Priv" olarak koyduğu yeni bir klavyeli Android telefon üzerinde çalışma gösteriyor. Şirket CEO'su John Chen'in Business News Network'e verdiği röportaj ise, teknoloji sektöründe uzun yıllar unutulmayacağa benziyor.
Yayınlanan video kapsamında Android işletim sistemli Priv'i tanıtmaya çalışan John Chen, bu konuda pek de başarılı olamıyor. Telefonun işletim sistemini bir kaç defa "Google kullanıyor" şekilde ifade eden, geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklanan "Priv" kelimesinin anlamında karsızlığa düşen (Gizlilik ya da Ayrıcalık) ve popüler tarayıcı Chrome'u açmak için oldukça uğraşan Chen, Google hesabı kayıtlanmadığı için de giriş yapamadığı Chrome'dan hemen çıkıyor. Herkesin BB10'u sevdiğini söyleyen CEO, bu işletim sistemi için "yeterli uygulama yoktu" gibi oldukça da ilginç bir cümle kuruyor.
Blackberry Priv'in detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.trustedreviews.com/news/watch-this-awkward-blackberry-priv-hands-on-with-ceo-john-chen Yorum Yaz Paylaş Tweetle
64 bit tüm Android olanaklarından yararlanacak. Sistem olarak çok iyi ama ben BlackBerry 10 işletim sisteminin ileriye taşınmasını çok istiyorum. Eğer bu cihazda BlackBerry 10 sistemi seçenek olarak sunulursa stratejik olarak esnek davranmış olurlar. BlackBerry 10 sistemini sahiplenen milyonlarca müşterisi var BlackBerry'nin. BlackBerry asla ama asla batmaz. Çekirdek olarak bir yazılım şirketi. Cihazı üretme riskini alamayıp bunu yapmaya hevesli milyon tabe şirket var Apple gibi sipariş verip cihazı ürettirir yine yazılımını koyar içine. Zaten Foxconn ile anlaştıkları ve bundan sonra donanım olarak zarara uğramayacakları söylendi.
Bu cihazı Android olarak satın almak isterim. Kesinlikle BlackBerry Android'in yamalı bohça gibi olan kullanıcı verilelerinin cihazları zombiye çevirerek kullanmasına bir sınır koyacaktır ama fazla umutlu değilim sonuçta android bir cihaz ama cihazın genel çizgileri donanımı tasarımı malzeme yerleşimi piyasadaki şimdiye kadar üretilmiş en kaliteli cihaz olabileceğini gösteriyor. Hele klavyenin cihazı çok daha uzun ve biçimsiz göstermesine rağmen ne kadar şık olacağını belirtmeye gerek yok. Sanırım klavye açılmasa bile ekran klavyesi açılıyor. Ekran klavyesinin de hem google hem marketteki kaliteli alternatifler yanında orjinal BlackBerry klavyesi olması cihazın güzelliğine güzellik katar. Ben bu cihaza kancayı taktım bile. 2 bin lira civarında olacaktır ben de ithalatçı birini bulup hemen almış olacağım. Daha pahalı olacağına ihtimal vermiyorum.
Adam hala bb10 kullanıyor gibi ekranı sağa sola yukarı aşağı kaydırarak işlem yapmaya çalışıyor.
kafasının karışık olması normal. Her uygulamadan çıkmak,ana ekrana dönmek için ev tuşuna basmak gerektiğinden alışamamış garip.
ekran boyutuyla klavyenin ilişkisi ne?fiziksel klavye beyaz yakalılar için,özellikle çalışan ve yoğun mail takibi yapan kesim için her zaman aranan bir özelliktir.
Kardeş ortada Android yerine Google işletim sistemi var diyebilen , iki kelimeyi toparlayamayan bir CEO var. Haber cihazın duyurusu değil yani.
Apple'ın fanboylarının yaptığı tasarım bile haber olurken bir blackberry haberi mi gözünüze battı!
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