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BlackBerry CEO'sundan tarihe geçecek "Priv" tanıtımı

3 yıl
5,3b
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28
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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BlackBerry CEO'sundan tarihe geçecek
 
Passport modeli ile önemli bir atılım gerçekleştiren ancak yine de eski günlerine dönmeyi başaramayan Blackberry, bildiğiniz üzere ismini "Priv" olarak koyduğu yeni bir klavyeli Android telefon üzerinde çalışma gösteriyor. Şirket CEO'su John Chen'in Business News Network'e verdiği röportaj ise, teknoloji sektöründe uzun yıllar unutulmayacağa benziyor.
Yayınlanan video kapsamında Android işletim sistemli Priv'i tanıtmaya çalışan John Chen, bu konuda pek de başarılı olamıyor. Telefonun işletim sistemini bir kaç defa "Google kullanıyor" şekilde ifade eden, geçtiğimiz günlerde resmi olarak açıklanan "Priv" kelimesinin anlamında karsızlığa düşen (Gizlilik ya da Ayrıcalık) ve popüler tarayıcı Chrome'u açmak için oldukça uğraşan Chen, Google hesabı kayıtlanmadığı için de giriş yapamadığı Chrome'dan hemen çıkıyor. Herkesin BB10'u sevdiğini söyleyen CEO, bu işletim sistemi için "yeterli uygulama yoktu" gibi oldukça da ilginç bir cümle kuruyor.
Blackberry Priv'in detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.trustedreviews.com/news/watch-this-awkward-blackberry-priv-hands-on-with-ceo-john-chen Yorum Yaz
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NeroWin 3 yıl en beğenilen
Çalışır halde CEO'nun ellerinde gördüğümüz BlackBerry Priv'mi haber olmalıydı yoksa CEO'nun anlatmakta zorlanması mı?
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Angelica 3 yıl
Cihazin tasarimi ortalama ustu. Arayuz kasiyor yalniz kamera cok iyi.
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TR_001 3 yıl
BB'nin neden bu hallerde olduğunun en somut örneğini teşkil etmesi açısından oldukça can alıcı bir kare.. Hâlâ BB'nin geleceğini iyi gören at gözlüğü takmış arkadaşlar da dikkatle izler umarım. BB, android telefon çıkardığı an bittiğini ilan etti aslında...
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fthkn 3 yıl
Cihaz her türlü tutar ama şu şirkete bir tane tanıtım elemanı bulamıyorlar mı anlamadım gitti? Herkes steve jobs gibi hem CEO hem iyi bir tanıtıcı olamıyor. John Chen çok başarılı bir adam ama burada biraz saçmalamış.
64 bit tüm Android olanaklarından yararlanacak. Sistem olarak çok iyi ama ben BlackBerry 10 işletim sisteminin ileriye taşınmasını çok istiyorum. Eğer bu cihazda BlackBerry 10 sistemi seçenek olarak sunulursa stratejik olarak esnek davranmış olurlar. BlackBerry 10 sistemini sahiplenen milyonlarca müşterisi var BlackBerry'nin. BlackBerry asla ama asla batmaz. Çekirdek olarak bir yazılım şirketi. Cihazı üretme riskini alamayıp bunu yapmaya hevesli milyon tabe şirket var Apple gibi sipariş verip cihazı ürettirir yine yazılımını koyar içine. Zaten Foxconn ile anlaştıkları ve bundan sonra donanım olarak zarara uğramayacakları söylendi.
Bu cihazı Android olarak satın almak isterim. Kesinlikle BlackBerry Android'in yamalı bohça gibi olan kullanıcı verilelerinin cihazları zombiye çevirerek kullanmasına bir sınır koyacaktır ama fazla umutlu değilim sonuçta android bir cihaz ama cihazın genel çizgileri donanımı tasarımı malzeme yerleşimi piyasadaki şimdiye kadar üretilmiş en kaliteli cihaz olabileceğini gösteriyor. Hele klavyenin cihazı çok daha uzun ve biçimsiz göstermesine rağmen ne kadar şık olacağını belirtmeye gerek yok. Sanırım klavye açılmasa bile ekran klavyesi açılıyor. Ekran klavyesinin de hem google hem marketteki kaliteli alternatifler yanında orjinal BlackBerry klavyesi olması cihazın güzelliğine güzellik katar. Ben bu cihaza kancayı taktım bile. 2 bin lira civarında olacaktır ben de ithalatçı birini bulup hemen almış olacağım. Daha pahalı olacağına ihtimal vermiyorum.
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tommyvercetti07 3 yıl fthkn
eğer tutupta 3000-3500 civarında piyasaya girmezse benimde sıradaki telefonum olacaktır
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aybey 3 yıl
Ellerinde unx tabanlı mükemmele yakın BB10 işletim sistemine yazık ettiler ona yanarım.
Adam hala bb10 kullanıyor gibi ekranı sağa sola yukarı aşağı kaydırarak işlem yapmaya çalışıyor.
kafasının karışık olması normal. Her uygulamadan çıkmak,ana ekrana dönmek için ev tuşuna basmak gerektiğinden alışamamış garip.
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ø 3 yıl
Ucuz olmadıktan sonra senin telefonunu neden alayım BB, bana fiyattan haber ver.
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2K 3 yıl
CEO'sunu görünce firmanın neden kötü durumda olduğunu anladım gerçi adamın kafasında ''bu da tutmazsa iyice ayvayı yedik'' gibi sorular varsa kendini verememiş olabilir.
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kadirirdem 3 yıl
Guzel telefon bence klavyesiz daha iyi.. Bu arada ceo anlatamamis telefonu..
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mcebi001 3 yıl
Blackberry o kadar lüzumsuz isler yapiyorki ..arkadas kürek kadar ekran komussun alta klavye neyine gerek ...hep soyledigim bir şey var bu cihazlarin ceo su bilmem nesi biraz bu islerden anlayan olsa hicbir sirket batmaz ...millet tum dünyada smartphone manyagi olmuş su zamanda sirket batarmi .......hah iste böyle üründen habersiz adamlarin elinde batiyorlar iste
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aycibin 3 yıl mcebi001
mcebi001

Blackberry o kadar lüzumsuz isler yapiyorki ..arkadas kürek kadar ekran komussun alta klavye neyine gerek ...hep soyledigim bir şey var bu cihazlarin ceo su bilmem nesi biraz bu islerden anlayan olsa hicbir sirket batmaz ...millet tum dünyada smartphone manyagi olmuş su zamanda sirket batarmi .......hah iste böyle üründen habersiz adamlarin elinde batiyorlar iste

ekran boyutuyla klavyenin ilişkisi ne?fiziksel klavye beyaz yakalılar için,özellikle çalışan ve yoğun mail takibi yapan kesim için her zaman aranan bir özelliktir.
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User Friendly 3 yıl
Demo cihaz ve yazılım, olağanüstü bir şey yok. Asıl bunun haber yapılması benim daha çok dikkatimi çekti...
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Yusac 3 yıl User Friendly
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Demo cihaz ve yazılım, olağanüstü bir şey yok. Asıl bunun haber yapılması benim daha çok dikkatimi çekti...

Kardeş ortada Android yerine Google işletim sistemi var diyebilen , iki kelimeyi toparlayamayan bir CEO var. Haber cihazın duyurusu değil yani.
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umut_baris 3 yıl User Friendly
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Demo cihaz ve yazılım, olağanüstü bir şey yok. Asıl bunun haber yapılması benim daha çok dikkatimi çekti...

Apple'ın fanboylarının yaptığı tasarım bile haber olurken bir blackberry haberi mi gözünüze battı!


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Patren 3 yıl
olmadı blackberry
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interwap 3 yıl
Şu kutudan hıyar çıkaran çocuk daha başarılı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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