BlackBerry Curve 9220 detaylanıyor

Haber Editörü
Research in Motion'ın BlackBerry Curve 9220 modeli detaylandı. Curve 9220'nin genel teknik özelliklerine baktığımızda yeni akıllı telefonun alt segmentte konumlandırıldığını anlıyoruz.
BlackBerry 7.1 işletim sistemini kullanan akıllı telefonda 512 MB RAM'e ve 512 MB ROM'a yer verilmiş. Kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla arttırılabilen Curve 9220, GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor. 2.44-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel (164 ppi) çözünürlüğünde ekranı bulunan akıllı telefon, 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor.
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 + A2DP gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine ev sahipliği yapan BlackBerry Curve 9220'nin, 2012 yılının ortalarına doğru boy göstermesi beklenmekte.
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Ancak BB kullanmak ne saçma,BB alacağıma şunu alırım,bu para buna verilir mi gibi her haberin altında görmeye alışık olduğumuz ileri zekalı arkadaşlar zekalarını kendilerine saklasınlar çünkü burda onlardan akıl dilenen kimse yok !!Eğer sen saçma buluyorsan almazsın,başkası almış sana ne ?
@beray07 "" -veren "" derken kime dedin bilmiyorum ve gerçekten düşündüğüm şeyi mi kast ettin emin değilim ama belli bir terbiye seviyesi vardır. Sen bu seviyenin altında olabilirsin ama bunu o tarz yerlerde belli et, burası iyi bir haber sitesi..
BBM ve sosyal ağlar'a giriş imkanını operatörler uygun fiyata sunuyor.
gençler alabilir.
Curve 8520 400 tlye satilirken bu telefon neden 300 liraya satilsin ki