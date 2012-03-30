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BlackBerry Curve 9220 detaylanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
15,4b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Research in Motion'ın BlackBerry Curve 9220 modeli detaylandı. Curve 9220'nin genel teknik özelliklerine baktığımızda yeni akıllı telefonun alt segmentte konumlandırıldığını anlıyoruz.
BlackBerry 7.1 işletim sistemini kullanan akıllı telefonda 512 MB RAM'e ve 512 MB ROM'a yer verilmiş. Kapasitesi microSD kartlar vasıtasıyla arttırılabilen Curve 9220, GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor. 2.44-inç boyutunda ve 320 x 240 piksel (164 ppi) çözünürlüğünde ekranı bulunan akıllı telefon, 2 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekimi yapabiliyor. 
Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 2.1 + A2DP gibi kablosuz bağlantı teknolojilerine ev sahipliği yapan BlackBerry Curve 9220'nin, 2012 yılının ortalarına doğru boy göstermesi beklenmekte.

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nedensiz07 7 yıl
alana da satana da allah akıl fikir versin 3g bile yok cihazda ama bb ciler eminim KULLANMAYAN BİLMEZ gibi sacma sapan bir savunma yaparlar
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Stanislas Xavier 7 yıl
Gerçekten saçma şu anki 8520 ile tek farkı 512 mb ram olması ve tabi işletim sistemi..İlk başlarda ucuz olmayacağı için eleştirmekte sonuna kadar haklısınız..
Ancak BB kullanmak ne saçma,BB alacağıma şunu alırım,bu para buna verilir mi gibi her haberin altında görmeye alışık olduğumuz ileri zekalı arkadaşlar zekalarını kendilerine saklasınlar çünkü burda onlardan akıl dilenen kimse yok !!Eğer sen saçma buluyorsan almazsın,başkası almış sana ne ?
@beray07 "" -veren "" derken kime dedin bilmiyorum ve gerçekten düşündüğüm şeyi mi kast ettin emin değilim ama belli bir terbiye seviyesi vardır. Sen bu seviyenin altında olabilirsin ama bunu o tarz yerlerde belli et, burası iyi bir haber sitesi..
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Dark Shade 7 yıl
blackberry bu telefona bile gelir en az 700 800 lira fiyat koyar...
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Besiktask34 7 yıl
birkere öyle bir hata yaptım bir daha bb mi , uzak olsun
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muco555555 7 yıl
gecmis olsun bb iyi bir cihazla atilim yapmassa biter guzel bi dokunmatik 4.3 inc tel ve bol uygulama hatta bi modelini andtoid cikarsin deneme amacli yok satar bence
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pijama61 7 yıl
BB nin eskiden bir adı vardı. ahh ahh
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eresist 7 yıl
300 TL civarına çöp satmaz BB en aşağı 700-800 TL civarı olur ki o paraya çok daha kaliteli cihazlar alınır.
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E_Aydin35 7 yıl
Fiyat uygun olursa Türkiye'de çok insan alır yani Türkiye dışında her yerde fazlasıyla satılır..
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::Ashes:: 7 yıl
300lira civarında satılır bu telefon.
BBM ve sosyal ağlar'a giriş imkanını operatörler uygun fiyata sunuyor.
gençler alabilir.
1 Yanıt Yanıtla
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Mystical23 7 yıl ::Ashes::
::Ashes::
300lira civarında satılır bu telefon.
BBM ve sosyal ağlar'a giriş imkanını operatörler uygun fiyata sunuyor.
gençler alabilir.

Curve 8520 400 tlye satilirken bu telefon neden 300 liraya satilsin ki
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muco555555 7 yıl
htc de bi ara yapiyodu bole onlarda durdu buda yavaslar artik
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