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BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın

Priv modelinden sonra uzun bir süre amiral gemi modeli çıkarmayan BlackBerry, Alcatel ana firması TCL ortaklığıyla DTEK60 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Donanım bölümünü tamamen kapatan ve yola ODM tarzındaki ortaklıklar ile devam etme kararı alan BlackBerry, yeni bir amiral gemi modeli duyurdu. Aslında orta seviye bir telefon bekleniyordu ancak DTEK60 modeli amiral gemisi bir Android cihazı olmuş.

Avantajı Güvenliği

Alcatel markasının da sahibi olan TCL tarafından üretilen telefon, TCL 950 modelini temel alıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama ile ince bir işçilik taşıyan telefonun arka kısmında bir parmak izi okuyucu, alt kısmında USB Tip-C girişi, ön kısmında ise stereo hoparlörler yer alıyor.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefona Snapdragon 820 yonga seti güç veriyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde 32GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş. Cihazın 3000mAh kapasiteli bataryaQuickCharge 3.0 teknolojisine sahip. Ana kamera 21MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 8MP çözünürlüğünde.

Telefonun önemli kısmını yine BlackBerry güvenlik yazılımları oluşturuyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerine entegre edilen güvenli bootloader ve root yönetimi, depolama sürücüsü şifreleme, kurumsal yönetim sistemi, anlık güvenlik güncellemeleri bunlar arasında.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Note 2: Kavisli ekran, Snapdragon 821, 6GB RAM"

Modelin dikkat çeken özelliği ise fiyatı. Normalde BlackBerry amiral gemi modeli söz konusu olduğu zaman yüksek fiyat etiketleri devreye giriyordu. BlackBerry Priv ve Passport modellerini örnek olarak verebiliriz. DTEK60 ise donanıma göre çok ucuz bir BlackBerry telefonu olmuş. Cihazın satış fiyatı 500$ seviyesinde. ODM sistemi üzerinden yürümek fiyatlarda etkili olursa, BlackBerry bu yeni yöntemle çok daha iyi işler yapabilir. 

 

http://blogs.blackberry.com/2016/10/new-dtek60-shows-how-blackberry-puts-the-smart-in-the-smartphone/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
macar prensi 3 yıl en beğenilen
Ülkedeki herkes kulaktan dolma bilgileriyle yorum yapıyor. Android ve güvenliğe komedi diyeni mi arasın, mac tasarımcılar için çok kullanışlı diyeni mi? Her çeşit var. Güzel kafa, iyi kullanın.
Ülkedeki herkes kulaktan dolma bilgileriyle yorum yapıyor. Android ve güvenliğe komedi diyeni mi arasın, mac tasarımcılar için çok kullanışlı diyeni mi? Her çeş...
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Symbianist 3 yıl
Android ve güvenlik kelimeleri bir arada olunca sebepsizce gülüyor insan.
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onurmaurer 2 yıl
outlook maillerini surekli aliyor mu bileniniz var mı?
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VenoSa 2 yıl
Bir dönem özellikle yurt dışında telefon pazarında ilk sıraları zorluyordu sonra ne oldu samsung dediler apple dediler adını duymaz olduk eskisi gibi merakla inceliyorum yeni ürünlerini 8520 en uzun süre kullandıgım modeli hala çalışıyor
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gidakontrol 2 yıl
blackberrynin cikardigi son telefonu priv gibi gozukuyor.Dtek serisi telefonlarinin blackberry ile alakasi yoktu,artik cikacaklarda alcatel olacamis.Bulursaniz priv alin bunlarin yerine
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aceleciburak 2 yıl
Resmi olarak açıklandı Blackberry Tasarım ve üretim kısmını Alcatel in de Ana Firması olan TCL e bırakıyor. Blackberry tamamen yazılım konusunda odaklanıyor. bahsi geçen anlaşmada satış ve teknik servis içeriğide var.
Kısacası Blackberry Cihazları ülkemizde resmi kanaldan görmemiz çok olası Alcatel Türkiye ülkemizde mevcut teknik servis mevcut sadece resmi süreci beklemek lazım.
Blackberry cihaz almayı düşünenler 2017 yi mutlaka beklesin.
us.blackberry.com/...
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onurmaurer 2 yıl
Sürekli mail alıyor mu peki? Bana mail alması önemli.
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CuneytKarahan 2 yıl
BlackBerry gibi değil.
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gidakontrol 3 yıl
Yeni amiral gemisi dış hatları ile priv in yanından geçemez, privi satıp şunu almak için hiç neden sunmamislar. Bizi gene note serisine mahkum edecekler anlaşılan privi satinca
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okan_cehapelioglu 3 yıl
Amazonda 700 dolar akıllanmayacak bu blackberry
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canmania 3 yıl
Blackberry mi ? Özellikler güze ama Tasarım bildiğin operatör telefonu. Nerde o eski Balckberry karizması nerde bu cihaz
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teknokaptan 3 yıl

ekrem cihaz zaten satista.
ebay.com/...
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