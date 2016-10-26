BlackBerry DTEK60: Yeni amiral gemisi ile tanışın

Donanım bölümünü tamamen kapatan ve yola ODM tarzındaki ortaklıklar ile devam etme kararı alan BlackBerry, yeni bir amiral gemi modeli duyurdu. Aslında orta seviye bir telefon bekleniyordu ancak DTEK60 modeli amiral gemisi bir Android cihazı olmuş.

Avantajı Güvenliği

Alcatel markasının da sahibi olan TCL tarafından üretilen telefon, TCL 950 modelini temel alıyor. Metal çerçeve ve cam kaplama ile ince bir işçilik taşıyan telefonun arka kısmında bir parmak izi okuyucu, alt kısmında USB Tip-C girişi, ön kısmında ise stereo hoparlörler yer alıyor.

5.5 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefona Snapdragon 820 yonga seti güç veriyor. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde 32GB arttırılabilir kapasiteye yer verilmiş. Cihazın 3000mAh kapasiteli bataryası QuickCharge 3.0 teknolojisine sahip. Ana kamera 21MP çözünürlüğünde iken ön kamera da 8MP çözünürlüğünde.

Telefonun önemli kısmını yine BlackBerry güvenlik yazılımları oluşturuyor. Android 6.0 işletim sistemi üzerine entegre edilen güvenli bootloader ve root yönetimi, depolama sürücüsü şifreleme, kurumsal yönetim sistemi, anlık güvenlik güncellemeleri bunlar arasında.

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Modelin dikkat çeken özelliği ise fiyatı. Normalde BlackBerry amiral gemi modeli söz konusu olduğu zaman yüksek fiyat etiketleri devreye giriyordu. BlackBerry Priv ve Passport modellerini örnek olarak verebiliriz. DTEK60 ise donanıma göre çok ucuz bir BlackBerry telefonu olmuş. Cihazın satış fiyatı 500$ seviyesinde. ODM sistemi üzerinden yürümek fiyatlarda etkili olursa, BlackBerry bu yeni yöntemle çok daha iyi işler yapabilir.