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BlackBerry Key 2 resmi görselleri karşınızda

Klasik fiziksel klavye ve dokunmatik ekranı bir araya getiren BlackBerry Key 2 bu hafta tanıtılıyor. Tasarımı ile beğeni toplayan BlackBerry Key 2 özelliklerini yazımızda bulabilirsiniz.
12 ay (Son Güncelleme: 12 ay)
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2
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry markasının klavyeli ve dokunmatik ekranlı Key One modelinin beğeni kazanmasının ardından devam modeli için de onay çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Key 2 modelinin resmi görselleri sızdırıldı.

BlackBerry Key 2 özellikleri

4.5 inçlik dokunmatik bir ekran olması beklenen Key 2 modeline Snapdragon 660 yonga setinin güç vereceği belirtiliyor. 6GB RAM ile desteklenen model ayrıca çift kamera trendinden de uzak kalmıyor.

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Sızdırılan görseller de iddiaları doğrular nitelikte. Modelin şık tasarımı gözlerden kaçmazken sağ kenarda uygulama menüsünü getiren ve Convenience Key adı verilen tuş da yerini almış.

BlackBerry yeni modelin büyük farklılıklar sunmak yerine ilk modelin eleştirilen kısımlarını gideren iyileştirilmiş bir yapıda olacağını belirtmişti. Ortaya çıkan bilgiler de bunu teyit eder nitelikte.

Segmentine göre iyi bir performans sunacağı anlaşılan BlackBerry Key 2 modeli yine daha çok iş adamlarına ve profesyonellere yönelik olacak. 7 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen modelin akabinde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

 

https://twitter.com/evleaks Yorum Yaz
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fakir-bir-kul 12 ay en beğenilen
Ali koç telefonu olarak bilinir.
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Rachsuchtig 12 ay nickjonas
Zaten amaç o
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DH Misafiri 3 ay
blackberry kullandım cok farklıdır tarzı ve guzeldır..alınır bu telefon..tus ıslevının olması da harıka
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DH Misafiri 3 ay
cok guzeldır blackberry ben kullanmıstım..tarzı farklıdır..klavyesının olması ıse harıka
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erdogan_82 12 ay
Ben 6 aydır blackberry priv kullanıyorum. Her gören hayran kalıyor telefona, tamam özellikleri bir samsung S8 kadar değil belki ama telefonun karizması var. Herkesin elinde olan bir telefon değil.
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Kerim5100 12 ay
Ali Koç bunu beğendi :D
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deoks 12 ay
patron telefonu
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Sharparrow 12 ay
Gerçekten birisi bunu alır kullanır mı merak ediyorum
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Fiyaka1903 12 ay
çok güzel tasarım kamerasını guzel yaparlarsa alırım valla fiyata bakarak tabi
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nickjonas 12 ay
o alttaki tuslar neden sanal degil ki?
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Rachsuchtig 12 ay nickjonas
Zaten amaç o
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arthurking 12 ay
biri artık bu firmayı bitkisel hayatdan uyandırsın. yazıktır.
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fakir-bir-kul 12 ay en beğenilen
Ali koç telefonu olarak bilinir.
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