BlackBerry Key 2 resmi görselleri karşınızda

BlackBerry markasının klavyeli ve dokunmatik ekranlı Key One modelinin beğeni kazanmasının ardından devam modeli için de onay çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde tanıtılacak Key 2 modelinin resmi görselleri sızdırıldı.

BlackBerry Key 2 özellikleri

4.5 inçlik dokunmatik bir ekran olması beklenen Key 2 modeline Snapdragon 660 yonga setinin güç vereceği belirtiliyor. 6GB RAM ile desteklenen model ayrıca çift kamera trendinden de uzak kalmıyor.

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Sızdırılan görseller de iddiaları doğrular nitelikte. Modelin şık tasarımı gözlerden kaçmazken sağ kenarda uygulama menüsünü getiren ve Convenience Key adı verilen tuş da yerini almış.

BlackBerry yeni modelin büyük farklılıklar sunmak yerine ilk modelin eleştirilen kısımlarını gideren iyileştirilmiş bir yapıda olacağını belirtmişti. Ortaya çıkan bilgiler de bunu teyit eder nitelikte.

Segmentine göre iyi bir performans sunacağı anlaşılan BlackBerry Key 2 modeli yine daha çok iş adamlarına ve profesyonellere yönelik olacak. 7 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen modelin akabinde de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.