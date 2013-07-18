BlackBerry Messenger, Android ve iOS için eylül ayında yayınlanabilir

Mayıs ayında düzenlenen BlackBerry Live konferansında Android ve iOS platformları için duyurulan BlackBerry Messenger, beklenenden daha geç çıkış yapacak gibi görünüyor.





BlackBerry'nin popüler mesajlaşma servisinin yaz bitmeden Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşacağı belirtilse de, gelen son haberler BBM'nin çıkışı için eylül ayını işaret ediyor. BlackBerry'nin Hindistan direktörü Sunil Lalvani, BBM'ın Android versiyonu yaz ayları içerisinde yayınlanacağını belirtti. Lalvani, açıklamasında Kuzey Amerika'da yaz mevsiminin eylül ayının ortasına kadar sürdüğünü de hatırlatmaktan geri kalmadı.





Bu açıklama BlackBerry'nin BBM'yi yayınlamak için 23 Eylül tarihine(BlackBerry Q5'in Hindistan lansmanı) kadar bekleyebileceğini ihtimalini de akıllara getirdi. Lalvani'ni açıklamasında BBM'nin iOS versiyonuna değinmemiş olsa da, BlackBerry'nin BBM'nin Android ve iOS versiyonlarını aynı anda yayınlaması bekleniyor.





http://ibnlive.in.com/news/bbm-coming-to-android-by-september-end-says-blackberry-india-md/407355-11.html