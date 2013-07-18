Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry Messenger, Android ve iOS için eylül ayında yayınlanabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
582
1
21
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
BlackBerry Messenger, Android ve iOS için eylül ayında yayınlanabilir
Mayıs ayında düzenlenen BlackBerry Live konferansında Android ve iOS platformları için duyurulan BlackBerry Messenger, beklenenden daha geç çıkış yapacak gibi görünüyor.

BlackBerry'nin popüler mesajlaşma servisinin yaz bitmeden Android ve iOS kullanıcılarıyla buluşacağı belirtilse de, gelen son haberler BBM'nin çıkışı için eylül ayını işaret ediyor. BlackBerry'nin Hindistan direktörü Sunil Lalvani, BBM'ın Android versiyonu yaz ayları içerisinde yayınlanacağını belirtti. Lalvani, açıklamasında Kuzey Amerika'da yaz mevsiminin eylül ayının ortasına kadar sürdüğünü de hatırlatmaktan geri kalmadı.

Bu açıklama BlackBerry'nin BBM'yi yayınlamak için 23 Eylül tarihine(BlackBerry Q5'in Hindistan lansmanı) kadar bekleyebileceğini ihtimalini de akıllara getirdi. Lalvani'ni açıklamasında BBM'nin iOS versiyonuna değinmemiş olsa da, BlackBerry'nin BBM'nin Android ve iOS versiyonlarını aynı anda yayınlaması bekleniyor.


http://ibnlive.in.com/news/bbm-coming-to-android-by-september-end-says-blackberry-india-md/407355-11.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
W.Fichtner 6 yıl
bbm in anlamı kalmaz o bbcilere özel olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
zaten whatsapp ücretsiz olmuşken bbm'e baybay demek düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gereksiz işler bunlar 6 yıl
Rekabet iyidir. Müşterinin işine gelir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Metabolism 6 yıl
%90 ucretli olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemaloztin 6 yıl Metabolism
Metabolism
%90 ucretli olacak.

Apk var
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armanatilgan 6 yıl
Whatsapp'ın tekel olup ios içinde yıllık aboneliği zorunlu kıldığı bu günlerde yeni bir platforma ihtiyaç var. Elini çabuk tut BB.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Olur Öyle Şeyler 6 yıl
Gecikmenin sebebi olarak ben Android i görüyorum. Nihayetinde bu yazılım her platformda ve her cihazda sorunsuz çalışabilmeli. Piyasada onlarca markanın yüzlerce android modeli var. Her birine başarılı bir şekilde entegre etmek vakit alacaktır.

Eminim ki Android işin içine girmeseydi Şuan iOS'e çoktan çıkmış kullanıyor olurduk :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
582 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, blackberry ve
3 etiket daha ios uygulama haber android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Honami, iPhone 5S, Galaxy S4 Snapdragon 800, HTC One Mini, Motorola X ve daha fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim