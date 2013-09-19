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BlackBerry Messenger'ın iOS ve Android'e çıkış tarihleri resmileşti

5 yıl
4,7b
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251
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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BlackBerry Messenger'ın iOS ve Android'e çıkış tarihleri resmileşti

Dün sizlere iOS ve Android platformlarına merhaba diyeceği muhtemel tarihi paylaştığımız BlackBerry Messenger'la ilgili resmi açıklama sonunda geldi.

BlackBerry tarafından internet günlüklerinden yapılan açıklamaya göre BBM, Android'li cihazlar için 21 Eylül'de; iOS'li cihazlar içinse 22 Eylül'de uygulama mağazalarındaki yerini alacak. Android tarafında Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerini destekleyen uygulama, iOS tarafında ise iOS 6 ve sonrası işletim sistemiyle çalışan iOS'li cihazlara yüklenebilecek.

Anlık mesajlaşma, fotoğraf paylaşımı, sesli not paylaşımı, 30 kişiye kadar çoklu konuşma ekranı, durum güncellemeleri, kişisel mesajlar gibi BBM'in kendi platformundaki önemli özelliklerine sahip olacak olan Android ve iOS için BBM, bir süre sonra yayınlanacak güncelleme ile BBM Kanallar desteğine de kavuşacak.

Yerel saatle 12:01'de mağazalardaki yerini alacak olan BBM, Android ve iOS için yayınlandığında ilgili haberlere sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.


http://blogs.blackberry.com/2013/09/bbm-for-android-iphone/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Ben anlamıyorum neden bu kadar olay oldu? 40 tane mesajlasma programı var ve işlerini gayet iyi yapıyorlar. Ama siz sürekli BBM haberi yapıyorsunuz.
Bunun yerine piyasadaki programları karşılaştırdığınız bir video yapsanız daha işimize yarar bir şey olur.
Ben anlamıyorum neden bu kadar olay oldu? 40 tane mesajlasma programı var ve işlerini gayet iyi yapıyorlar. Ama siz sürekli BBM haberi yapıyorsunuz.Bunun y...
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3 Yanıt Yanıtla +23
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LasciateSperanza 5 yıl
Bunu belki 2-3 sene once ilk bastan yapsalardi suanda cogunlugun kullandigi mesajlasma programi olabilirdi ama bu saatten sonra kim takar BBM i?
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bazen13 5 yıl
Cikmis andoridde
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Nerevarine 5 yıl
Bizim kezbanlarla konuşamayan asosyal arkadaşlarımız çok istiyor BBM'i.
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RaymondSerway 5 yıl
Vaz geçtiler heralde
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JusTBLooD 5 yıl
Bana kalirsa bbm whatsappdan iyi ama bbm i kullananlarin sayısı whatsappi gecmez androidde çunku bbm +4.0 surumu gerektiriyor whatsapp ise 2.2 (tam bilmiyorum 2.2 olduğunu )
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xmasx 5 yıl
Arkadaslar android icin tekrar yayinlandimi bilmiyorum ama sunu paylasmak istedim...




b/... b t u r k.com/downloads/BBMforAndroid.apk

(b b t u r k bisitik yazilacak!)
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CertificatedStaff 5 yıl
Whatsappa devam
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DSGNRY 5 yıl
ısrarla whatsapp diyen arkadaşlara bir önerim var whatsapp kulübü kuralım bbm gibi ne dersiniz?

yazabilecek misiniz numaralarınızı?
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burunısıran 5 yıl
Yeni zelenda dan kurmuş olan birisi hesabını verebilir mi rica etsem?
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BARIS 5 yıl
ipa dosyasını bulup iFunBox ile kurulum yaptım ben de ancak BBM açılırken App Store kullanıcı adı ve şifre istiyor. Beklemekten başka çare görünmüyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ayın 24'ü oldu hala yok bbm
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abzurtmen 5 yıl
bu hafta yok arkadaşlar bbm

''The team is now focused on adjusting the system to completely block this unreleased version of the Android app when we go live with the official BBM for Android app. We are also making sure that the system is reinforced to handle this kind of scenario in the future. While this may sound like a simple task – it’s not. This will take some time and I do not anticipate launching this week.''

blogs.blackberry.com/...
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JusTBLooD 5 yıl
Vay arkadaş ne BBM mis...
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inexo 5 yıl
adamlar bir programı bile yükleyemeyince sattılar koca şirketi
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