BlackBerry Messenger'ın iOS ve Android'e çıkış tarihleri resmileşti

Dün sizlere iOS ve Android platformlarına merhaba diyeceği muhtemel tarihi paylaştığımız BlackBerry Messenger'la ilgili resmi açıklama sonunda geldi.

BlackBerry tarafından internet günlüklerinden yapılan açıklamaya göre BBM, Android'li cihazlar için 21 Eylül'de; iOS'li cihazlar içinse 22 Eylül'de uygulama mağazalarındaki yerini alacak. Android tarafında Ice Cream Sandwich ve Jelly Bean sürümlerini destekleyen uygulama, iOS tarafında ise iOS 6 ve sonrası işletim sistemiyle çalışan iOS'li cihazlara yüklenebilecek.

Anlık mesajlaşma, fotoğraf paylaşımı, sesli not paylaşımı, 30 kişiye kadar çoklu konuşma ekranı, durum güncellemeleri, kişisel mesajlar gibi BBM'in kendi platformundaki önemli özelliklerine sahip olacak olan Android ve iOS için BBM, bir süre sonra yayınlanacak güncelleme ile BBM Kanallar desteğine de kavuşacak.

Yerel saatle 12:01'de mağazalardaki yerini alacak olan BBM, Android ve iOS için yayınlandığında ilgili haberlere sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz.

http://blogs.blackberry.com/2013/09/bbm-for-android-iphone/