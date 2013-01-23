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BlackBerry World, önüzmüzdeki haftalarda müzik ve video gibi içeriklerle desteklenecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry World, önüzmüzdeki haftalarda müzik ve video gibi içeriklerle desteklenecek

BlackBerry App World olarak adlandırılan uygulama mağazasının adını kısa bir süre önce BlackBerry World olarak değiştiren RIM, BlackBerry World'de uygulamaların yanı sıra müzik, video ve televizyon programları gibi içeriklere de önümüzdeki haftalardan itibaren yer vereceğini açıkladı.

BlackBerry World'de yer alacak olan bu tarz medya içeriklerinin nasıl sunulacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmasa da, mağazada milyonlarca müziğin yer edineceği iddia ediliyor. Mağazadaki bu değişimin yanı sıra kullanıcılar artık BlackBerry Messenger Music uygulamasını kullanarak favori şarkılarını paylaşabileceklerini ve her ay 25 tanesini değiştirilebilen 50 adet profil şarkısına sahip olacaklarını da belirtelim. Söz konusu şarkılar kişinin BlackBerry Messenger üzerinde yer alan arkadaşları tarafından ücretsiz olarak dinlenebilecek iken, bu servisin ABD'deki kullanıcılara maliyeti aylık 4.99$ olacak. 

Medya ve uygulama içeriklerini tek elde toplamayı hedefleyen RIM'in vaat ettiği seviyede içeriği kullanıcılarla buluşturup buluşturamayacağını ve bu konuda rakipleri kadar başarılı olup olamayacağını ilerleyen haftalarda göreceğiz.

http://thenextweb.com/mobile/2013/01/21/rims-blackberry-world-gets-music-and-video-content-rolling-out-to-all-users-in-the-coming-weeks/ Yorum Yaz
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xmasx 6 yıl
Bekliyoruz !!!!
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Manuel Neuer 6 yıl
Çok fena geliyor RİM
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