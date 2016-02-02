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BlackBerry: Yolumuza Android ile devam edeceğiz

Yıllardır BlackBerry işletim sistemi ise pazarda kendisine has bir konsept oluşturan firma, pazar kaygıları nedeniyle artık temiz bir sayfa ile yola devam etmek istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry: Yolumuza Android ile devam edeceğiz


Android işletim sistemli Priv amiral gemi modelini piyasaya süren ve tarihinde bir ilke imza atan BlackBerry için en çok merak edilen soru cevabını buluyor. Firmanın bundan sonra hangi işletim sistemiyle yola devam edeceğine dair, resmi ağızlardan ilk açıklama geldi. 

Economic Times yayınına konulan bir BlackBerry yöneticisi, Priv amiral gemi modelinin aslında Android platformuna geçişin ilk adımı olduğunu dile getirdi. Firmanın yıllarını verdiği BlackBerry işletim sistemleri yavaş yavaş tarihe karışacak ve BlackBerry gelecekte bir Android üreticisi haline gelecek. 

Firmanın patronu John Chen, geçtiğimiz ay bir süre BlackBerry işletim sistemli cihaz piyasaya sürmeyeceklerini ve Android işletim sisteminin tam olarak oturmasını bekleyeceklerini dile getirmişti. Aslında Chen'in tamamen BlackBerry platformundan vazgeçtiği düşünülmüyordu ancak yeni yapılan açıklamalar, kapıları tamamen kapatmış oldu.


BlackBerry Priv oldukça pahalı bir cihaz. 700$ civarındaki fiyat etiketi ülkemizde 3500TL civarına dönüşüyor. Piyasada kalıcı olabilmesi adına, firmanın alt seviye segmente de odaklanması gerek. Bu açıdan Vienna kod adlı düşük maliyetli bir Android telefon hazırlanıyor. Yine yıl içerisinde bir Android telefon daha piyasada olacak. 

BlackBerry firmasının, kötü gidişat nedeniyle bir dönem ticari pazardan çekilme aşamasına geldiğini hatırlıyoruz. Eski CEO Thorsten Heins'tan koltuğu devralan John Chen, ani bir kararla çekilmekten vazgeçmiş ve yeniden pazara girmişti. Chen'in çabalarından da BlackBerry Priv doğmuştu. Android ekosistemi 2 milyar cihaz rakamını geçmiş olsa da, güzel fikirlerle gelen yeni üreticilerin pazar payını artırma şansı var. Bakalım BlackBerry, pazarda ne kadar başarılı olacak. 

http://venturebeat.com/2016/02/01/blackberry-the-priv-device-is-essentially-our-transition-to-android/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
BlackBerry Passport kullanıyorum çok güzel bir Telefon. Android tekeline lanet olsun. Buradan sevinen bir çok dostum yıllar sonra google size her dediğini yaptırınca bakalım ne yapacaksınız. BlackBerry gerçek bir kullanıcı dostu akıllı cihazdır. Tek kıyas apple ile yapılır. FBI A verdikleri karşılık ile omurgalı bir şirket olduklarını gösterdiler. Yazık... çok yazıkk...
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WB 3 yıl
Hani son isletim sistemi cok iyiydi
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esmerbuyucu 3 yıl
Tutunamadı piyasada yazık.
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kadirirdem 3 yıl
Böyle olacağı belliydi Microsoft da yanında boyle açıklama yapar
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aziz77 3 yıl
bu fiyat politikasıyla bir cacık olmaz sizden...
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fthkn 3 yıl
Deadp00L
Güle güle Blackberry. Gençliğimde kullanmıştım bi dönem.
Yakında ya satılır ya batar.

Senin kullandığın BB'nin şu an başarısız olan BB ile hiçbir ilgisi yok. BB 10 kullanmadıysanız konuşmayın arkadaşım.
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fthkn 3 yıl
Deadp00L
Güle güle Blackberry. Gençliğimde kullanmıştım bi dönem.
Yakında ya satılır ya batar.

Senin kullandığın BB'nin şu an başarısız olan BB ile hiçbir ilgisi yok. BB 10 kullanmadıysanız konuşmayın arkadaşım.
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OverClocK1ng 3 yıl
Doğru karar. İyi kameralı, iyi malzeme kaliteli ve pili iyi giden cihazlar yaparlarsa Lenovo öyle yapıyor..
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dobrasam 3 yıl
gizlilik tarafı biteli yıllar oluyor İngiltere hükümet i ortaya çıkan sokak çatışmalarında çatır çatır aldı kripto yu Blackberry den sonra dingo nun ahırı misali farkı kalmadı gizlilik anlamında
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BekirTemel 3 yıl
BB gg diyebilir miyiz? Adamlar en önemli artıları güvenlik,gizlilik tarafınıda kaybetti artık.
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