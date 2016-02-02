BlackBerry: Yolumuza Android ile devam edeceğiz





Android işletim sistemli Priv amiral gemi modelini piyasaya süren ve tarihinde bir ilke imza atan BlackBerry için en çok merak edilen soru cevabını buluyor. Firmanın bundan sonra hangi işletim sistemiyle yola devam edeceğine dair, resmi ağızlardan ilk açıklama geldi.





Economic Times yayınına konulan bir BlackBerry yöneticisi, Priv amiral gemi modelinin aslında Android platformuna geçişin ilk adımı olduğunu dile getirdi. Firmanın yıllarını verdiği BlackBerry işletim sistemleri yavaş yavaş tarihe karışacak ve BlackBerry gelecekte bir Android üreticisi haline gelecek.





Firmanın patronu John Chen, geçtiğimiz ay bir süre BlackBerry işletim sistemli cihaz piyasaya sürmeyeceklerini ve Android işletim sisteminin tam olarak oturmasını bekleyeceklerini dile getirmişti. Aslında Chen'in tamamen BlackBerry platformundan vazgeçtiği düşünülmüyordu ancak yeni yapılan açıklamalar, kapıları tamamen kapatmış oldu.









BlackBerry Priv oldukça pahalı bir cihaz. 700$ civarındaki fiyat etiketi ülkemizde 3500TL civarına dönüşüyor. Piyasada kalıcı olabilmesi adına, firmanın alt seviye segmente de odaklanması gerek. Bu açıdan Vienna kod adlı düşük maliyetli bir Android telefon hazırlanıyor. Yine yıl içerisinde bir Android telefon daha piyasada olacak.





BlackBerry firmasının, kötü gidişat nedeniyle bir dönem ticari pazardan çekilme aşamasına geldiğini hatırlıyoruz. Eski CEO Thorsten Heins'tan koltuğu devralan John Chen, ani bir kararla çekilmekten vazgeçmiş ve yeniden pazara girmişti. Chen'in çabalarından da BlackBerry Priv doğmuştu. Android ekosistemi 2 milyar cihaz rakamını geçmiş olsa da, güzel fikirlerle gelen yeni üreticilerin pazar payını artırma şansı var. Bakalım BlackBerry, pazarda ne kadar başarılı olacak.

http://venturebeat.com/2016/02/01/blackberry-the-priv-device-is-essentially-our-transition-to-android/