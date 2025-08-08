Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor? İşte son durum

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8'in dağıtımına hazırlanıyor. Peki, yeni güncelleme ne zaman çıkacak? S ve Z serilerinin ardından orta segment modeller de sıraya girecek.

    One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor? İşte son durum Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinde dağıtım sürecine başlamaya hazırlanıyor. Daha önce Galaxy S25 serisi için açık beta olarak sunulan güncelleme, artık çok daha fazla cihaza ulaşmak üzere. Son olarak One UI 8.0 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Şirket, One UI 8 kararlı sürümünü bu yıl sona ermeden tüm uyumlu Galaxy telefonlara ulaştırmayı hedefliyor.

    One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor?

    One UI 8, temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleriyle birlikte resmen kullanıma sunulmuştu. Buna göre şirket artık büyük One UI sürümlerini yılın ortasında tanıttığı katlanabilir cihazlarla birlikte piyasaya sürecek. Galaxy S serisi ise yıl başında, daha gelişmiş x.5 versiyonlarıyla yola devam edecek. Örneğin Galaxy S26’nın One UI 8.5 ile çıkış yapması bekleniyor.

    One UI 8.0'a dönecek olursak, Mayıs ayında yalnızca Galaxy S25 serisi için açılan beta programına, ağustos ayının ikinci haftasında Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 da dahil edildi. Eylül ayı itibarıyla ise Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 ve çok sayıda Galaxy A serisi cihazın beta sürecine katılması planlanıyor.

    Kararlı sürüm ise, ilk olarak Galaxy S25 serisine Eylül sonunda sunulacak. S ve Z serileri bu güncellemeyi alan ilk cihazlar olacak. Ardından Galaxy A ve M serisi gibi orta segment modellerin güncellemeyi alması hedefleniyor. Dolayısıyla yeni sürümün orta segment telefonlara ulaşması, 2025 sonunu bulacak. Güncelleme alacak telefonlar ise şu şekilde:

    • Galaxy S serisi

    • Galaxy S25
    • Galaxy S25+
    • Galaxy S25 Ultra
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE

    • Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4

    • Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S10+
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE
    • Galaxy Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    • Galaxy A serisi

    • Galaxy A73
    • Galaxy A56
    • Galaxy A55
    • Galaxy A54
    • Galaxy A53
    • Galaxy A36
    • Galaxy A35
    • Galaxy A34
    • Galaxy A33
    • Galaxy A25
    • Galaxy A24
    • Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE/5G)
    • Galaxy A14 (LTE/5G)
    • Galaxy A16 (LTE/5G)
    • Galaxy A06

    • Galaxy M serisi

    • Galaxy M56
    • Galaxy M55s
    • Galaxy M55
    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M16
    • Galaxy M15
    • Galaxy M06

    • Galaxy F serisi

    • Galaxy F55
    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F16
    • Galaxy F15
    • Galaxy F06
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uluslararası ilişkiler okunur mu bmw g20 paket sıralaması sigara cezası sorgulama fiat linea 1.4 benzinli yorumları hangi suv aracı almalıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum