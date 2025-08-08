One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor? İşte son durum

One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor?
One UI 8, temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleriyle birlikte resmen kullanıma sunulmuştu. Buna göre şirket artık büyük One UI sürümlerini yılın ortasında tanıttığı katlanabilir cihazlarla birlikte piyasaya sürecek. Galaxy S serisi ise yıl başında, daha gelişmiş x.5 versiyonlarıyla yola devam edecek. Örneğin Galaxy S26’nın One UI 8.5 ile çıkış yapması bekleniyor.
One UI 8.0'a dönecek olursak, Mayıs ayında yalnızca Galaxy S25 serisi için açılan beta programına, ağustos ayının ikinci haftasında Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 da dahil edildi. Eylül ayı itibarıyla ise Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 ve çok sayıda Galaxy A serisi cihazın beta sürecine katılması planlanıyor.
Kararlı sürüm ise, ilk olarak Galaxy S25 serisine Eylül sonunda sunulacak. S ve Z serileri bu güncellemeyi alan ilk cihazlar olacak. Ardından Galaxy A ve M serisi gibi orta segment modellerin güncellemeyi alması hedefleniyor. Dolayısıyla yeni sürümün orta segment telefonlara ulaşması, 2025 sonunu bulacak. Güncelleme alacak telefonlar ise şu şekilde:
-
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22
- Galaxy S22+
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
-
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
-
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
-
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE/5G)
- Galaxy A14 (LTE/5G)
- Galaxy A16 (LTE/5G)
- Galaxy A06
-
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
-
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06