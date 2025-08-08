One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor? İşte son durum

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinde dağıtım sürecine başlamaya hazırlanıyor. Daha önce Galaxy S25 serisi için açık beta olarak sunulan güncelleme, artık çok daha fazla cihaza ulaşmak üzere. Son olarak One UI 8.0 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Şirket, One UI 8 kararlı sürümünü bu yıl sona ermeden tüm uyumlu Galaxy telefonlara ulaştırmayı hedefliyor.

One UI 8.0 hangi cihazlara ne zaman geliyor?

One UI 8, temmuz ayında tanıtılan Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE modelleriyle birlikte resmen kullanıma sunulmuştu. Buna göre şirket artık büyük One UI sürümlerini yılın ortasında tanıttığı katlanabilir cihazlarla birlikte piyasaya sürecek. Galaxy S serisi ise yıl başında, daha gelişmiş x.5 versiyonlarıyla yola devam edecek. Örneğin Galaxy S26’nın One UI 8.5 ile çıkış yapması bekleniyor.

One UI 8.0'a dönecek olursak, Mayıs ayında yalnızca Galaxy S25 serisi için açılan beta programına, ağustos ayının ikinci haftasında Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 da dahil edildi. Eylül ayı itibarıyla ise Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 ve çok sayıda Galaxy A serisi cihazın beta sürecine katılması planlanıyor.

Kararlı sürüm ise, ilk olarak Galaxy S25 serisine Eylül sonunda sunulacak. S ve Z serileri bu güncellemeyi alan ilk cihazlar olacak. Ardından Galaxy A ve M serisi gibi orta segment modellerin güncellemeyi alması hedefleniyor. Dolayısıyla yeni sürümün orta segment telefonlara ulaşması, 2025 sonunu bulacak. Güncelleme alacak telefonlar ise şu şekilde:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A14 (LTE/5G)

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

