BlackBerry, hazırladığı demo sayfasıyla Android ve iOS kullanıcılarına BlackBerry 10 deneyimi yaşatıyor

BlackBerry 10 ile birlikte mobil işletim sistemi arenasında kendine yer edinmeye çalışan BlackBerry, iOS ve Android kullanıcılarının BlackBerry 10'u denemeleri için yeni bir uygulamayı devreye soktu.

BlackBerry'nin BlackBerry 10 için hazırladığı demo sayfasına Android veya iOS cihazınız üzerinden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2013/04/03/blackberry-10-demo-on-iphone-android/

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Bu kapsamda özel bir demo sayfası hazırlayan BlackBerry, iPhone ve Android kullanıcılarına BlackBerry 10'un nasıl bir kullanıcı deneyimi yaşattığını deneme fırsatı sunmuş oldu. Söz konusu demoda BlackBerry Hub, BlackBerry Messenger, ekran klavyesi ve en başarılı pozu yakalamanızı sağlayan Time Shift özelliği üzerinde duruluyor.