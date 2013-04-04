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BlackBerry, hazırladığı demo sayfasıyla Android ve iOS kullanıcılarına BlackBerry 10 deneyimi yaşatıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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BlackBerry, hazırladığı demo sayfasıyla Android ve iOS kullanıcılarına BlackBerry 10 deneyimi yaşatıyor
BlackBerry 10 ile birlikte mobil işletim sistemi arenasında kendine yer edinmeye çalışan BlackBerry, iOS ve Android kullanıcılarının BlackBerry 10'u denemeleri için yeni bir uygulamayı devreye soktu.

Bu kapsamda özel bir demo sayfası hazırlayan BlackBerry, iPhone ve Android kullanıcılarına BlackBerry 10'un nasıl bir kullanıcı deneyimi yaşattığını deneme fırsatı sunmuş oldu. Söz konusu demoda BlackBerry Hub, BlackBerry Messenger, ekran klavyesi ve en başarılı pozu yakalamanızı sağlayan Time Shift özelliği üzerinde duruluyor.

BlackBerry'nin BlackBerry 10 için hazırladığı demo sayfasına Android veya iOS cihazınız üzerinden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://venturebeat.com/2013/04/03/blackberry-10-demo-on-iphone-android/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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olağan_şüpheli 5 yıl
Telefon üretmeyi bıraksın,android gibi yazılım versin üreticilere.
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cana-cana 6 yıl
Beğenmedim
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Zenci Forvet 6 yıl
Blackberry almam şahsen.
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c_e_m22 6 yıl
Blackberry is dead!
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HeilStewie 6 yıl
sahilde ki falcı ve çiçekci satış stratejisi gibi resmen hani illa gözüne sokacak Blackberry çok şey kaybediyo böyle giderek, bunu eski Blackberry hastası olarak söylüyorum
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psyshock 6 yıl
Icine powervr544 gpu koymuslar 2gb ram koymuslar ama gidip en dandik nandlari kullanmislar heralde rahatca oynatabildigi bir oyunun yukleme sayfalari yarim saat suruyor.....
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ZenciPriapus 6 yıl
Şimdilik iosla rakip olabilir androide rakip olabilmesi için erken.
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multiTYRT 6 yıl ZenciPriapus
ZenciPriapus
Şimdilik iosla rakip olabilir androide rakip olabilmesi için erken.

Ne içtiysen aynısından bana da.
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engurlu 6 yıl
S3 le gayet guzel BlackBerry deneyimi yasadik lakin android den sonra ben kalsin diyorum alana da mani olmayayim..
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TheWazZ 6 yıl
kamera ozelligi iyiymis
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mertgraph1979 6 yıl
5 dk deneme fırsatım oldu cihazı. Seri çalışan bir cihaz ancak iphone 5 ve iOS 6 deneyimi vermekten çok uzak.
Arayüz tasarımı yeteri kadar estetik değil. Cihaz tasarımı çok iyi değil ancak malzeme kalitesi çok iyi.
Birde şu telefonun önüne koskoca logolarını koymayıp tasarımı avamlaştırmasalardı çok iyi olurdu.

Yani önlerinde iOS, Android ve Windows Phone gibi örnekler dururken üzerinde çok emek sarfedilmiş bir cihaz gibi değil.
Yüksek ihtimal çok hızlı bir şekilde piyasada unutulup gidecek.

Türkiye fiyatı ile 1900 TL veren insanın kısa zamanda pişman olacağı bir cihaz.

Ancak kolay yolu seçip Android'e dayanmamaları ve kendi işletim sistemini geliştirip piyasada çeşitlilik yaratmaları çok güzel.
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V911 6 yıl
Galaxy S2 ile denemeye çalıştım da çok ağır site, pek birşey anlaşılmıyor blackberryden.
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