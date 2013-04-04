BlackBerry, hazırladığı demo sayfasıyla Android ve iOS kullanıcılarına BlackBerry 10 deneyimi yaşatıyor

Haber Editörü
BlackBerry 10 ile birlikte mobil işletim sistemi arenasında kendine yer edinmeye çalışan BlackBerry, iOS ve Android kullanıcılarının BlackBerry 10'u denemeleri için yeni bir uygulamayı devreye soktu.
Bu kapsamda özel bir demo sayfası hazırlayan BlackBerry, iPhone ve Android kullanıcılarına BlackBerry 10'un nasıl bir kullanıcı deneyimi yaşattığını deneme fırsatı sunmuş oldu. Söz konusu demoda BlackBerry Hub, BlackBerry Messenger, ekran klavyesi ve en başarılı pozu yakalamanızı sağlayan Time Shift özelliği üzerinde duruluyor.
BlackBerry'nin BlackBerry 10 için hazırladığı demo sayfasına Android veya iOS cihazınız üzerinden aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://venturebeat.com/2013/04/03/blackberry-10-demo-on-iphone-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne içtiysen aynısından bana da.
Arayüz tasarımı yeteri kadar estetik değil. Cihaz tasarımı çok iyi değil ancak malzeme kalitesi çok iyi.
Birde şu telefonun önüne koskoca logolarını koymayıp tasarımı avamlaştırmasalardı çok iyi olurdu.
Yani önlerinde iOS, Android ve Windows Phone gibi örnekler dururken üzerinde çok emek sarfedilmiş bir cihaz gibi değil.
Yüksek ihtimal çok hızlı bir şekilde piyasada unutulup gidecek.
Türkiye fiyatı ile 1900 TL veren insanın kısa zamanda pişman olacağı bir cihaz.
Ancak kolay yolu seçip Android'e dayanmamaları ve kendi işletim sistemini geliştirip piyasada çeşitlilik yaratmaları çok güzel.