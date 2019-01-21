Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor

Google’un Haritalar servisi navigasyon dendiğinde ilk akla gelen uygulama oluyor. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren uygulamaya hız limiti özelliği eklendi. Google, bu hız limiti özelliği için iki yıldır çalışıyordu.

Android ve iOS cihazlara dağıtılıyor

Google Haritalar’ın yeni özelliği bu hafta itibariyle hem Android hem de iOS cihazlarda etkinleşmeye başladı. Şu an için ABD, İngiltere ve Danimarka’da yaşayan kullanıcılar hız limitlerini görebiliyorlar. Navigasyon ekranının sol alt kısmında bulunduğunuz yolun hız limiti sabit bir şekilde duruyor. Kullananların deneyimlerine göre yolların neredeyse tamamında özellik etkin durumda.

Geçtiğimiz gün radar simgeleriyle ilgili bir haberi sizlere aktarmıştık. Yine haritalar içerisine eklenecek bu simgeler yardımıyla da yol üzerinde bulunan radarları görebileceksiniz. Bu özellik ise ABD, İngiltere, Avustralya, Rusya, Brezilya, Meksika, Kanada, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde test ediliyor.

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Hız limiti ve radar özellikleri şimdilik ülkemizde kullanılamıyor. Ancak her iki hizmetin hızla tüm ülkelerde etkin hale gelmesi bekleniyor. Bu sayede otomobil sürücülerinin uzun zamandır istediği navigasyon özellikleri Google Haritalar’a eklenmiş olacak.

https://9to5google.com/2019/01/19/google-maps-speed-limits-rollout/