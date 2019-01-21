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Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor

İki yıl süren geliştirme aşamasından sonra hız limiti özelliği Google Haritalar’da kullanılabilecek. Navigasyon ekranının sol alt kısmında bulunduğunuz yolun hız limitini görebileceksiniz.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Haritalar, hız limiti uyarısı göstermeye başlıyor
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Google’un Haritalar servisi navigasyon dendiğinde ilk akla gelen uygulama oluyor. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren uygulamaya hız limiti özelliği eklendi. Google, bu hız limiti özelliği için iki yıldır çalışıyordu.

Android ve iOS cihazlara dağıtılıyor

Google Haritalar’ın yeni özelliği bu hafta itibariyle hem Android hem de iOS cihazlarda etkinleşmeye başladı. Şu an için ABD, İngiltere ve Danimarka’da yaşayan kullanıcılar hız limitlerini görebiliyorlar. Navigasyon ekranının sol alt kısmında bulunduğunuz yolun hız limiti sabit bir şekilde duruyor. Kullananların deneyimlerine göre yolların neredeyse tamamında özellik etkin durumda.

Geçtiğimiz gün radar simgeleriyle ilgili bir haberi sizlere aktarmıştık. Yine haritalar içerisine eklenecek bu simgeler yardımıyla da yol üzerinde bulunan radarları görebileceksiniz. Bu özellik ise ABD, İngiltere, Avustralya, Rusya, Brezilya, Meksika, Kanada, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde test ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü"

Hız limiti ve radar özellikleri şimdilik ülkemizde kullanılamıyor. Ancak her iki hizmetin hızla tüm ülkelerde etkin hale gelmesi bekleniyor. Bu sayede otomobil sürücülerinin uzun zamandır istediği navigasyon özellikleri Google Haritalar’a eklenmiş olacak.


https://9to5google.com/2019/01/19/google-maps-speed-limits-rollout/ Yorum Yaz
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ResultanteImportante 4 ay en beğenilen
Yandex'de çok uzun zamandır olan özelliği yeni bir şeymiş gibi sunmak...
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danlabilic 4 ay
nokia'nın HERE diye uygulaması vardı navigasyon için 2012den beri vardu bu özellik
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DH Misafiri 3 ay
Google TR'de bu özellik yok. Google'a çok belersiniz TR'ye bu özelliği getirmesini. Ne çabuk unuttunuz StreetWiev getirsin diye yalvardığınızı.
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DH Misafiri 3 ay
Google Map'in çağın gerisinde kaldığı gerçeğini değiştirmiyor.
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alemburda34 3 ay
Yandex de o kadar fazla özellik var ki rakipler geriden geliyor.
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Kulak Misafiri 3 ay
Here WeGo’da da uzun süresir var. Sürekli dın dın ötüyor.
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denizbay1 3 ay
Ambülans ve Emniyet Güçlerinin de kullandığı ve insanı hiç yolda bırakmayan, çevrimdışı çalışan ve özellikleri arasında neredeyse yok yok olan SYGİC yanında bırakın başka bir navigasyonu, hele Google Haritalar tam bir faciadır, felakettir :)) Buradan navigasyonu sık kullananlara sesleniyorum, kendinize eziyet etmeyin, siz Sygic'i bir deneyin, sonra teşekkürünüzü alırım.
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sertacaygun 4 ay
60, 70, 80 gibi mantıklı hız sınırlarına hatta sokak aralarında 50 yazdığı halde trafiği aksatmayacak şekilde 30km/s gibi bir hızda giden birisi olarak eksikliğini hissetmemiştim bu zamana kadar. Sadece şehirler arası yolda giderken "Hız Sınırı Bölgesi 50Km/S" diye olan bölgeler canımı sıkıyor sadece.
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Askaparta 4 ay
Hoşgeldin Google, haritan güncel, limitin bol olsun.
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esmerbuyucu 4 ay
Yeni mi gelmiş.
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The Red Devil 4 ay
Her haberde aynı şeyi yazmaktan bıkmıyor bazı arkadaşlar. Google bunu aaa bakın böyle bir yenilik getiriyoruz hiçbir programda yok ilk defa bize diye duyurmuyor herhalde. Her habere aynı şey. Başka firma yapsa bu sefer de ona yazacaklar google'da çoktan vardı bu yok bilmem ne. Haber hakkında yorum yapan yok neredeyse anca 1-2 kişi.
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danlabilic 4 ay
nokia'nın HERE diye uygulaması vardı navigasyon için 2012den beri vardu bu özellik
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