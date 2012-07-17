BlackBerry için Twitter uygulaması güncellendi

Haber Editörü
BlackBerry cihazlar için hazırlanan Twitter uygulamasının 3.1 numaralı son sürümü BlackBerry Beta Zone safhasını geride bıraktı ve App World üzerinde yayınlandı.
3.1.0.17 resmi sürüm numaralı uygulamanın en önemli özelliği karşılıklı konuşmaları daha iyi izlemeye imkan vermesi ve retweet bilgilerini görmeye, coğrafi etiketli tweet'leri harita üzerinde bulmaya olanak sağlayan yeni tweet detay ekranı oldu. Ek olarak, retweet'i geri alma ve daha fazla dil desteği de uygulamanın yeni sürümünde sunulmakta.
BlackBerry OS 5.0 veya üzeri yazılım kullanan BlackBerry kullanıcıları birçok yeni özellik sunan Twitter uygulamasının bu yeni sürümüne, BlackBerry App World üzerinden buradan ulaşabilirler.
http://crackberry.com/twitter-blackberry-v31020-now-available-download-blackberry-app-world Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2013'un ilk ceyreginde cikacak. Buyuk ihtimalle de Ocak ayinda. Bu arada tam dokunmatik telefon ve QWERTY klavyeli model hemen hemen ayni zamanda piyasaya surulecek.
Aynen tablette olmasa bile telefonda benim için BlackBerry en iyisi.
Komikmisin nesin kendi kendine.