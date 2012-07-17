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BlackBerry için Twitter uygulaması güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,8b
1
20
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 BlackBerry cihazlar için hazırlanan Twitter uygulamasının 3.1 numaralı son sürümü BlackBerry Beta Zone safhasını geride bıraktı ve App World üzerinde yayınlandı.

3.1.0.17 resmi sürüm numaralı uygulamanın en önemli özelliği karşılıklı konuşmaları daha iyi izlemeye imkan vermesi ve retweet bilgilerini görmeye, coğrafi etiketli tweet'leri harita üzerinde bulmaya olanak sağlayan yeni tweet detay ekranı oldu. Ek olarak, retweet'i geri alma ve daha fazla dil desteği de uygulamanın yeni sürümünde sunulmakta.

BlackBerry OS 5.0 veya üzeri yazılım kullanan BlackBerry kullanıcıları birçok yeni özellik sunan Twitter uygulamasının bu yeni sürümüne, BlackBerry App World üzerinden buradan ulaşabilirler.

http://crackberry.com/twitter-blackberry-v31020-now-available-download-blackberry-app-world Yorum Yaz
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EuroAsia 7 yıl
Harika olmus bu guncelle,cok begendim.
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Layblood 7 yıl
Guzel guncelleme. Blackberry guzel telefon bende severek kullaniyorum fakt bu bb10 isletim sistemli tellerin bir once gelmesi lazim.
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cartographer 7 yıl Layblood
Layblood
Guzel guncelleme. Blackberry guzel telefon bende severek kullaniyorum fakt bu bb10 isletim sistemli tellerin bir once gelmesi lazim.

2013'un ilk ceyreginde cikacak. Buyuk ihtimalle de Ocak ayinda. Bu arada tam dokunmatik telefon ve QWERTY klavyeli model hemen hemen ayni zamanda piyasaya surulecek.
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ahmckr 7 yıl
Android kullanamam hirsizlara para kazandiramam caldiklari yazilima biseyler ekleyip her markaya sattilar. İosa gelince ipad var, ama ben telefonumu telefon gibi kullanmak istiyorum oyuncak gibi degil. Hepsi kullanici tercihi bunlarin, benim tercihlerim boyle.
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Shahzade 7 yıl
Kullanmayan ya da amaçsız kullanan kişilerden nasıl bir yorum beklersiniz ki. Adam hala BlackBerry OS ile iOS'u kıyaslıyor.
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cartographer 7 yıl ahmckr
ahmckr
Android kullanamam hirsizlara para kazandiramam caldiklari yazilima biseyler ekleyip her markaya sattilar. İosa gelince ipad var, ama ben telefonumu telefon gibi kullanmak istiyorum oyuncak gibi degil. Hepsi kullanici tercihi bunlarin, benim tercihlerim boyle.

Aynen tablette olmasa bile telefonda benim için BlackBerry en iyisi.
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ali19841984 7 yıl
Uygulama oncekine gore daha guzel rt ler gozukuyu tt listesi sorunu olanlar bilgisayardan ayari turkiye yapsin.
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Dexter61 7 yıl
Yazık BB kullanıcılarına ya :D
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mechaniciac 7 yıl
ne yazık ki hala "actions" kısmı yok. RT'leyenler ve favorilere ekleyenler gözünmüyor.
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ahmckr 7 yıl Dexter61
Dexter61
Yazık BB kullanıcılarına ya :D

Komikmisin nesin kendi kendine.
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Amedra 7 yıl
öyle ahım şahım bir olay yok bana gore
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jovanovic 7 yıl
Twitter guncelleme yapacagina BB kendini guncellesin...
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cartographer 7 yıl
İndirdim, gayet güzel. Eski sürümlere göre çok daha kapsamlı ve kullanışlı olmuş bence.
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franchise 7 yıl
Özellikle Tweet detayı kısmı oldukça güzel. Grafikleri de keskinleşmiş. Ancak hala bir ÜberSocial değil maalesef.
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heathrow(+) 7 yıl
blackberry'de zaten facebook, twitter ve bbm var. fazla uygulama yok..
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