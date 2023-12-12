Dolandırıcılara göz açtırmak istemeyen Instagram, yeni özelliğiyle çapkınları da ifşaladı!

Tam Boyutta Gör Sosyal medya devi Meta, Instagram'da artan dolandırıcılık olaylarına karşın "Gözden Geçir" özelliğini devreye aldı. Platforma dahil edilen yeni özellik, şüpheli takip isteklerine karşın kullanıcıları uyarıyor. Ancak dolandırıcılarla birlikte önüne gelene istek atıp DM gönderen Instagram çapkınları da filtreye takılıyor.

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"Gözden Geçir" özelliğiyle dolandırıcılarla birlikte çapkınlar da ifşalanıyor

Dolandırıcıların Instagram hesabı çalmak için kullandıkları yöntemlerin başında kullanıcılara sahte mesajlar ve takip istekleri göndermek geliyor. Instagram da yeni güvenlik önlemiyle bu durumun önüne geçmek istiyor.

Tam Boyutta Gör Dolandırıcılara karşı geliştirilen yeni güvenlik önlemiyle birlikte; Instagram üzerinden çok fazla Direkt Mesaj atan profillerin dolandırıcı olmasına karşı takip isteklerinin yanında, normal profillerde bulunan "kabul et" butonu yerine artık "Gözden Geçir" butonu yer alıyor.

Kullanıcılar "Gözden Geçir" butonuna tıkladığında ise "Olası dolandırıcılıkları fark et. Dolandırıcılıklar genellikle tanımadığın kişilerden gelen takip veya mesaj istekleriyle başlar. Para veya kişisel bilgilerini isteyen kişilere karşı dikkatli ol'' uyarısıyla karşılaşıyor.

Instagram'ın dolandırıcılara karşı geliştirdiği güvenlik önleminin bu denli dikkat çekmesinin sebebi ise çapkınları da ifşalıyor oluşu. Zira önüne gelene mesaj atıp takip isteği gönderen çapkınlar da filtreye takılıyor ve takip isteklerinin yanında "Gözden Geçir" butonu bulunuyor.

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