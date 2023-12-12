Dolandırıcılara göz açtırmak istemeyen Instagram, yeni özelliğiyle çapkınları da ifşaladı!

"Gözden Geçir" özelliğiyle dolandırıcılarla birlikte çapkınlar da ifşalanıyor
Dolandırıcıların Instagram hesabı çalmak için kullandıkları yöntemlerin başında kullanıcılara sahte mesajlar ve takip istekleri göndermek geliyor. Instagram da yeni güvenlik önlemiyle bu durumun önüne geçmek istiyor.
Kullanıcılar "Gözden Geçir" butonuna tıkladığında ise "Olası dolandırıcılıkları fark et. Dolandırıcılıklar genellikle tanımadığın kişilerden gelen takip veya mesaj istekleriyle başlar. Para veya kişisel bilgilerini isteyen kişilere karşı dikkatli ol'' uyarısıyla karşılaşıyor.
Instagram'ın dolandırıcılara karşı geliştirdiği güvenlik önleminin bu denli dikkat çekmesinin sebebi ise çapkınları da ifşalıyor oluşu. Zira önüne gelene mesaj atıp takip isteği gönderen çapkınlar da filtreye takılıyor ve takip isteklerinin yanında "Gözden Geçir" butonu bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.