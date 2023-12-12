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    Dolandırıcılara göz açtırmak istemeyen Instagram, yeni özelliğiyle çapkınları da ifşaladı!

    Instagram, dolandırıcılık olaylarını engellemek için "Gözden Geçir" özelliğini devreye aldı. Yeni özellik, dolandırıcılarla birlikte önüne gelene istek atıp mesaj gönderen çapkınları da ifşaladı.
    instagram dolandırıcıları fark et özelliği Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya devi Meta, Instagram'da artan dolandırıcılık olaylarına karşın "Gözden Geçir" özelliğini devreye aldı. Platforma dahil edilen yeni özellik, şüpheli takip isteklerine karşın kullanıcıları uyarıyor. Ancak dolandırıcılarla birlikte önüne gelene istek atıp DM gönderen Instagram çapkınları da filtreye takılıyor.

    "Gözden Geçir" özelliğiyle dolandırıcılarla birlikte çapkınlar da ifşalanıyor

    Dolandırıcıların Instagram hesabı çalmak için kullandıkları yöntemlerin başında kullanıcılara sahte mesajlar ve takip istekleri göndermek geliyor. Instagram da yeni güvenlik önlemiyle bu durumun önüne geçmek istiyor. 

    İnstagram gözden geçir Tam Boyutta Gör
    Dolandırıcılara karşı geliştirilen yeni güvenlik önlemiyle birlikte; Instagram üzerinden çok fazla Direkt Mesaj atan profillerin dolandırıcı olmasına karşı takip isteklerinin yanında, normal profillerde bulunan "kabul et" butonu yerine artık "Gözden Geçir" butonu yer alıyor.

    Kullanıcılar "Gözden Geçir" butonuna tıkladığında ise "Olası dolandırıcılıkları fark et. Dolandırıcılıklar genellikle tanımadığın kişilerden gelen takip veya mesaj istekleriyle başlar. Para veya kişisel bilgilerini isteyen kişilere karşı dikkatli ol'' uyarısıyla karşılaşıyor.

    Instagram'ın dolandırıcılara karşı geliştirdiği güvenlik önleminin bu denli dikkat çekmesinin sebebi ise çapkınları da ifşalıyor oluşu. Zira önüne gelene mesaj atıp takip isteği gönderen çapkınlar da filtreye takılıyor ve takip isteklerinin yanında "Gözden Geçir" butonu bulunuyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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