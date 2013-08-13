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BlackBerry, şirketin satışı da dahil her türlü alternatife açık olduğunu duyurdu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry, şirketin satışı da dahil her türlü alternatife açık olduğunu duyurdu

Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen, 2010 sonrasında iPhone ve Android'den gelen sıkı rekabet nedeniyle pazar payı kaybetmeye başlayan Kanadalı RIM ya da yeni adıyla BlackBerry, akabinde mali problemlerle karşı karşıya geldi.

Şirketin kurucu ortakları ve eş patronları bir süre sonra görevden ayrılırken, genç Thorsten Heins darboğazdan çıkarmak üzere firmanın dümenini eline aldı ve BlackBerry 10 ile iddialı planlarını hayata geçirdi.

O dönemden bu yana firmanın aslında satış için bedelini artırmak amacıyla BB10 platformunu tanıttığı şeklinde nadiren de olsa iddialar gündeme gelmişti. Firma bunu kabul etmese de bugün yapılan resmi açıklama bir nevi iddiaları doğrulamış oldu.

Yapılan açıklamada firmanın BlackBerry 10 platformunun geliştirilmesi ve değerinin artırılması amacıyla stratejik ortaklık alternatifleri arandığı belirtildi. Bunun için özel bir komite kuran firma satış veya devir gibi alternatifleri masaya yatıracak. Firma ayrıca bazı danışman firmaları ile de bu konu için işbirliği yaptı.

Firmanın bundan sonra ne gibi talipleri çıkacak veya ne gibi bir işlem gerçekleşecek bilinmiyor. Çinli Lenovo'nun bir süredir firmanın peşinde olduğu biliniyor. Köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip firmanın ne kadar bir bedele mal olacağı merak konusu. 

http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/news-sources/?mid=CCNM.20130812.201308120891661001 Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 5 yıl en beğenilen
Biz burda bunun olacagini yazdigimiz zaman diger uyeler oo ceo lar geldi diye dalga gecti.

Bunu gormek icin ceo olmaya gerek yoktu aslinda , blackberry koklu ve saygin bir firmadir , son cikardigi cihazlarda iyi ozellikle blackberry q10

Ama sen bu kadar pazar payi kaybetmisken , toparlanmaya calisiyorken bu cihazlari 2000 den ve diger ulkelerde benzer yuksek fiyatlardan satarsan hicbirsey seni kurtaramaz.

Demek ki stratejik bir hareketmis , insallah tamamen yok olmazlar.
Biz burda bunun olacagini yazdigimiz zaman diger uyeler oo ceo lar geldi diye dalga gecti.Bunu gormek icin ceo olmaya gerek yoktu aslinda , blackberr...
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polair 5 yıl
Fenomenon
BBnin bu kadar çok satmasının nedeni havalı olmasıydı. mesela facede birşey paylaştığında altta BB ile gönderildi şeklinde birşey olunca çok havalı oluyordu. ayrıca bbm çok büyük bir özellikti. ancak şimdi tam tersine döndü. çok fazla bir artısı kalmadı.

Havalı gözükme sebebine bak. Nasıl bir kafa yapısındasınız arkadaş.
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xmasx 5 yıl
Blackberry tamam kendi dusunce ideal,felsefesi icin savasti durdu.. Bence hic zaman kaybetmeden bır kenarda duran secımlerı olan androide gecsin ve blackberry kesin kurtulur.. Insanlarin samsung gibi bir markaya yonelmesi boyle kaliteli bir firmanin sonunu getiriyor..

Androide gecsin yine kendi guvenlik mail, arayuz vs gibi seyleri eklesin .. Umarim boyle yaparlar , yoksa çinli markalarin tekeline gececek ki buda igrenc.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adam gibi yatırım yapacak bi firma alır inşallah
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Fenomenon 5 yıl
BB'nin bu kadar çok satmasının nedeni "havalı" olmasıydı. mesela face'de birşey paylaştığında altta BB ile gönderildi şeklinde birşey olunca çok havalı oluyordu. ayrıca bbm çok büyük bir özellikti. ancak şimdi tam tersine döndü. çok fazla bir artısı kalmadı.
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Konungariket Sverige 5 yıl
tamam iyi hoş ancak ama şimdi uygulama mağasında uygulama olmayan , internet tarayıcısı bile düzgün olmayan bir telefona sen 2.000 tl fiyat biçersen tabi batarsın
(bu sadece türkiyede 2.000 tl biliyorum ama amerikada da okdr ucuz değil ki bu alet (oraya göre tabi))
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onur01651 5 yıl
Herkez nokia değilki dayansın. BB miş. BATAR...
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senol9000 5 yıl
Ah bu klavyeli telefon meraki nokia ve BB ye cok pahaliya mal oldu. Gecmis olsun
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wolf silver 5 yıl
Bır ara samsung alacaktı ne oldu?
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***Respect*** 5 yıl
CEO'lar gelmiş gene


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WB 5 yıl
Isim geregi 5 yila yakindir bb kullanicisiyim, sirket son cikan modeli hemen hemen her yil bize veriyor, yani bu surecte cikan tum amiral gemilerini kullandim, bence bb facia.
Hem donanim hem yazilim olarak igrenc kelimesi az kalir, adami cileden cikartir, cogu kez telefonu alip yere carpasim gelmistir ancak sirket teli olunca kendimi zor tutmusumdur.
Bu sirket tez elden kapanir satirilir vs vs bir sekilde silinirse cok sevinirim. Belki bu sayede artik bizde bu iskenceden kurtuluruz.
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erturk unal 5 yıl
çin'in muhteşem 3'lüsünden (lenovo, huawei,zte) birine satılır bence.
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danGerfuLL 5 yıl
Son cihazlari Z10, Q10, Q5 estetik acidan gayet guzel cihazlar; ancak fiyattan kaybediyorlar. Blackberry ayaga kalkma telasi icinde iken bu denli yuksek fiyat politikasi istenilen satis seviyesine cikamamasina neden oldu. Diger yandan marketinde umulan duzeyde ilerlememesi de ayri bir - oldu.

Kanadali bir firmanin Uzak Dogulu baska bir firmaya satilacagi fikri pek mantikli gelmiyor; ancak olabilir de.
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Elder Wand 5 yıl
Yazık oldu.
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