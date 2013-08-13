BlackBerry, şirketin satışı da dahil her türlü alternatife açık olduğunu duyurdu





Bir dönemin en popüler akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen, 2010 sonrasında iPhone ve Android'den gelen sıkı rekabet nedeniyle pazar payı kaybetmeye başlayan Kanadalı RIM ya da yeni adıyla BlackBerry, akabinde mali problemlerle karşı karşıya geldi.





Şirketin kurucu ortakları ve eş patronları bir süre sonra görevden ayrılırken, genç Thorsten Heins darboğazdan çıkarmak üzere firmanın dümenini eline aldı ve BlackBerry 10 ile iddialı planlarını hayata geçirdi.





O dönemden bu yana firmanın aslında satış için bedelini artırmak amacıyla BB10 platformunu tanıttığı şeklinde nadiren de olsa iddialar gündeme gelmişti. Firma bunu kabul etmese de bugün yapılan resmi açıklama bir nevi iddiaları doğrulamış oldu.





Yapılan açıklamada firmanın BlackBerry 10 platformunun geliştirilmesi ve değerinin artırılması amacıyla stratejik ortaklık alternatifleri arandığı belirtildi. Bunun için özel bir komite kuran firma satış veya devir gibi alternatifleri masaya yatıracak. Firma ayrıca bazı danışman firmaları ile de bu konu için işbirliği yaptı.





Firmanın bundan sonra ne gibi talipleri çıkacak veya ne gibi bir işlem gerçekleşecek bilinmiyor. Çinli Lenovo'nun bir süredir firmanın peşinde olduğu biliniyor. Köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip firmanın ne kadar bir bedele mal olacağı merak konusu.

http://www.theglobeandmail.com/globe-investor/news-sources/?mid=CCNM.20130812.201308120891661001