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BlackBerry yol haritası şimdiye kadar ki en güçlü BlackBerry cihazını işaret ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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BlackBerry yol haritası şimdiye kadar ki en güçlü BlackBerry cihazını işaret ediyor

Ocak ayı sonunda tanıttığı BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapmak isteyen ve iki fiziksel klavyeli bir de dokunmatik ekranlı üç model piyasaya süren BlackBerry, en iyi modelini ise yılın sonlarına saklıyor.

Firmanın tepe yöneticisi Thorsten Heins'in kendisini çok etkileyen bir modelin yıl sonlarında piyasaya sürüleceğini açıklamasının ardından bu modelin A10 adını alabileceği gündeme gelmişti. Son sızan bilgiler Aristo kod adlı A10 modelinin şimdiye kadar ki en güçlü BlackBerry modeli olacağını belirtiyor.

BlackBerry A10 modelinde 5 inçlik Super AMOLED bir ekranın biz karşılayacağı ifade ediliyor. Q10 modelindeki AMOLED ekranın renkleri dağıtması nedeniyle firmanın işi şansa bırakmak istemediği aktarılıyor. Ayrıca BB10 işletim sisteminin 4 çekirdekte batarya tüketimini dengeleyememesi nedeniyle A10 modelinin çift çekirdekli bir işlemci ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Gelen bilgiler iPhone'daki ayrı CPU ve GPU yapısının bir benzerinin A10 modelinde de kullanılacağı yönünde.

Model tasarım açısından daha yuvarlatılmış ve elden geçirilmiş kenarlara sahip olacak. Kasa yapısı Galaxy S4 modelini andırırken, boyutu ise biraz daha büyük olacak. Ayrıca modelde 2GB RAM bulunacak.

Bunun yanında BlackBerry, A10 modeli ile oyun temasını öne çıkarmayı planlıyor. Bu bakımdan önemli oyun geliştiricilerle görüşmeler devam ediyor. A10 modelinin sonbahar döneminde piyasada olması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-road-map-calls-for-the-BlackBerry-A10-the-most-powerful-Berry-yet_id45162 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neo01470 6 yıl en beğenilen
Bu bb den bi halt olmaz..
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okan_cehapelioglu 6 yıl
blackberry mesajlaşmaktan başka bi işe yaramaz whatsapp bbm mesaj bu kadar
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cengizhan1903 6 yıl
Batarsin rim insallah beterin beteri ol 1.0000 tl lik twlefonu 2.000 den satiyor
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Mr. Jingles 6 yıl
Esasında sistem çok güzel ama kapalı kaynak olması handikap. Bir de RIM fiyat konusunda biraz aşağıda olmalı. Yüksek fiyattan dolayı talep de az olabiliyor.
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BarGoS 6 yıl
burda kötü yorum yapanların kaçtanesi acaba bb10 kullanıp deneyim yaşadı
1 Yanıt Yanıtla +1
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Jacobıan 6 yıl BarGoS
BarGoS

burda kötü yorum yapanların kaçtanesi acaba bb10 kullanıp deneyim yaşadı

post kasıyo onlar abisi boş ver biraz büyüsünler
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gokhans19 6 yıl
Sütçü beygirini yarış atı fiyatına satmaya kalkan bir firma.
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hidrojennn 6 yıl
Gl4dius
senolkoyuncubu apple ve blackberry anlamıyorum. hem cihazları 2000tl satıyorlar hemde düşük donanım kullanıyorlar. Kullanıcıları da o kadar donanıma gerek duymuyor işletim sistemi diyor. Adam zaten senden 2bin üst donanım parası almış, koysun donanımı ister kullan sen, ister kullanma. gelen bütün güncellemeleri alırsın. fazla donanım göz çıkarmaz, cihazın güncel kalır.
blackberry desen nesede apple ne alaka ? apple donanim ne yapacak 4gb rami ? ios gibi stabil çalışacan bir yazılımı varken

evet ondan dolayı 1 önceki iphone 4'te ios 6 full bütün özellikleriyle çalışıyor. ios stabil ve rama ihtiyaç duymadıgı için. apple geliştirici mühendisi 1 gb rama gerek yok fazla enerji tüketiyor, zaten kullanılmıyor dedi sonra telefonun ramı artırıldı. büyük ekrana gerek yok dediler sonra ekranı büyüttüler(pardon uzattılar) kücük ipad gerek yok dediler küçük ipad çıktı. stabil olayı hikaye zaten. 3.nesil ipod touch kullanıyorum sistemi biliyorum. 256mb ram 256mb saklama kapasitesindeki 300-500tllik andorid cihazlar yüzünden böyle arkadaşlar andoridlerin hepsi sorunlu sanıyor. zaten sistemde herşeyi kısıtlamışsın bırakta stabil olsun. iphonu bu güne getiren apple kullanıcıların hiç sevmediği pilini, ekranını,ramini, nand diskini, işlemcisini yapan samsung'tur. apple telefonun üstüne adını yazmıştır. samsung appledan elini çekince çıkan sonuç uzun iphone5'tir.
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Gl4dius 6 yıl
senolkoyuncu
bu apple ve blackberry anlamıyorum. hem cihazları 2000tl satıyorlar hemde düşük donanım kullanıyorlar. Kullanıcıları da o kadar donanıma gerek duymuyor işletim sistemi diyor. Adam zaten senden 2bin üst donanım parası almış, koysun donanımı ister kullan sen, ister kullanma. gelen bütün güncellemeleri alırsın. fazla donanım göz çıkarmaz, cihazın güncel kalır.

blackberry desen nesede apple ne alaka ?
apple donanim ne yapacak 4gb rami ? ios gibi stabil çalışacan bir yazılımı varken
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Krauser ll 6 yıl
bb batsa manyak olur
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General. 6 yıl
Tutmaz
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onur01651 6 yıl
ve BB batar
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hidrojennn 6 yıl
bu apple ve blackberry anlamıyorum. hem cihazları 2000tl satıyorlar hemde düşük donanım kullanıyorlar. Kullanıcıları da o kadar donanıma gerek duymuyor işletim sistemi diyor. Adam zaten senden 2bin üst donanım parası almış, koysun donanımı ister kullan sen, ister kullanma. gelen bütün güncellemeleri alırsın. fazla donanım göz çıkarmaz, cihazın güncel kalır.
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DarkEternal 6 yıl
BB 10 başarılı bir işletim sistemi bence...
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