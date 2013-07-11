BlackBerry yol haritası şimdiye kadar ki en güçlü BlackBerry cihazını işaret ediyor





Ocak ayı sonunda tanıttığı BlackBerry 10 işletim sistemi ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapmak isteyen ve iki fiziksel klavyeli bir de dokunmatik ekranlı üç model piyasaya süren BlackBerry, en iyi modelini ise yılın sonlarına saklıyor.





Firmanın tepe yöneticisi Thorsten Heins'in kendisini çok etkileyen bir modelin yıl sonlarında piyasaya sürüleceğini açıklamasının ardından bu modelin A10 adını alabileceği gündeme gelmişti. Son sızan bilgiler Aristo kod adlı A10 modelinin şimdiye kadar ki en güçlü BlackBerry modeli olacağını belirtiyor.





BlackBerry A10 modelinde 5 inçlik Super AMOLED bir ekranın biz karşılayacağı ifade ediliyor. Q10 modelindeki AMOLED ekranın renkleri dağıtması nedeniyle firmanın işi şansa bırakmak istemediği aktarılıyor. Ayrıca BB10 işletim sisteminin 4 çekirdekte batarya tüketimini dengeleyememesi nedeniyle A10 modelinin çift çekirdekli bir işlemci ile yoluna devam etmesi bekleniyor. Gelen bilgiler iPhone'daki ayrı CPU ve GPU yapısının bir benzerinin A10 modelinde de kullanılacağı yönünde.





Model tasarım açısından daha yuvarlatılmış ve elden geçirilmiş kenarlara sahip olacak. Kasa yapısı Galaxy S4 modelini andırırken, boyutu ise biraz daha büyük olacak. Ayrıca modelde 2GB RAM bulunacak.





Bunun yanında BlackBerry, A10 modeli ile oyun temasını öne çıkarmayı planlıyor. Bu bakımdan önemli oyun geliştiricilerle görüşmeler devam ediyor. A10 modelinin sonbahar döneminde piyasada olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/BlackBerry-road-map-calls-for-the-BlackBerry-A10-the-most-powerful-Berry-yet_id45162