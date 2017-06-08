BlackBerry'den güvenli "bağlı araçlar" için yeni yazılım

BlackBerry, otomobil üreticilerinin emniyetli ve güvenli bağlı araçlar (connected car) üretmesine yardımcı olmak için yeni bir yazılım platformu başlattı. "QNX Hypervisor 2.0" adlı yeni platform, BlackBerry'nin güvenli 64-bit gömülü işletim sistemi QNX SDP 7.0'ı temel alıyor. Sistem, geliştiricilerin güvenlik açısından kritik ortamları diğerlerinden ayırmasına ve izole etmesine olanak sağlayarak riski en aza indirmelerine imkan veriyor. Örneğin bu yazılımla, bilgi-eğlence sistemi tamamen aracın işletim sisteminin geri kalanından ayrı tutulabilecek. Yani bilgi-eğlence sistemi ve emniyet açısından kritik sistemler aynı hesaplama birimi üzerinde olsalar bile, birbirlerinden ayrı olarak çalışabilecekler.

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BlackBerry Başkan Yardımcısı ve BlackBerry QNX Başkanı John Wall konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hackerlar, kritik olmayan bir elektronik kontrol ünitesi (ECU) vasıtasıyla bir arabaya erişebilirlerse, direksiyon sistemi, fren veya motor gibi güvenlik açısından kritik bölgeleri kurcalayabilir veya devralabilirler. BlackBerry'nin QNX Hypervisor 2.0 platformu, bu tür saldırılara karşı koruma sağlıyor" dedi.

Şirket ayrıca, Qualcomm Technologies'in bazı dijital kokpit çözümlerinin bir parçası olarak "QNX Hypervisor 2.0" platformundan faydalanacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak konuşan Qualcomm Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nakul Duggal: "QNX Hypervisor 2.0, otomobil üreticilerinin Snapdragon otomotiv platformumuzun gücünden daha fazla yararlanmalarına yardımcı olacak" dedi.