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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BlackBerry'den güvenli "bağlı araçlar" için yeni yazılım

BlackBerry'nin hayata geçirdiği QNX Hypervisor 2.0 platformu, otomobil üreticilerinin hacker saldırılarına yem olmayacak "bağlı araçlar" üretmesini sağlayacak. Yazılımın detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BlackBerry, otomobil üreticilerinin emniyetli ve güvenli bağlı araçlar (connected car) üretmesine yardımcı olmak için yeni bir yazılım platformu başlattı. "QNX Hypervisor 2.0" adlı yeni platform, BlackBerry'nin güvenli 64-bit gömülü işletim sistemi QNX SDP 7.0'ı temel alıyor. Sistem, geliştiricilerin güvenlik açısından kritik ortamları diğerlerinden ayırmasına ve izole etmesine olanak sağlayarak riski en aza indirmelerine imkan veriyor. Örneğin bu yazılımla, bilgi-eğlence sistemi tamamen aracın işletim sisteminin geri kalanından ayrı tutulabilecek. Yani bilgi-eğlence sistemi ve emniyet açısından kritik sistemler aynı hesaplama birimi üzerinde olsalar bile, birbirlerinden ayrı olarak çalışabilecekler.
Ayrıca Bkz. "Apple, iOS 11'le Microsoft'un Wi-Fi paylaşım özelliğini kopyaladı"
BlackBerry Başkan Yardımcısı ve BlackBerry QNX Başkanı John Wall konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hackerlar, kritik olmayan bir elektronik kontrol ünitesi (ECU) vasıtasıyla bir arabaya erişebilirlerse, direksiyon sistemi, fren veya motor gibi güvenlik açısından kritik bölgeleri kurcalayabilir veya devralabilirler. BlackBerry'nin QNX Hypervisor 2.0 platformu, bu tür saldırılara karşı koruma sağlıyor" dedi.
Şirket ayrıca, Qualcomm Technologies'in bazı dijital kokpit çözümlerinin bir parçası olarak "QNX Hypervisor 2.0" platformundan faydalanacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak konuşan Qualcomm Ürün Yönetiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nakul Duggal: "QNX Hypervisor 2.0, otomobil üreticilerinin Snapdragon otomotiv platformumuzun gücünden daha fazla yararlanmalarına yardımcı olacak" dedi.

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canmania 2 yıl en beğenilen
Blackberry en iyi bildiği işi yapmış
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false6 2 yıl
Blackberry mi kaldı? Plazaları esir aldığı, zorla Bes sattıkları, fırtına gibi ettikleri dönemler çok geride kaldı.
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canmania 2 yıl en beğenilen
Blackberry en iyi bildiği işi yapmış
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ozgutozkan 2 yıl
Kırılmayacak şey yoktur. Hırsıza kilit dayanmaz.
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umut_baris 2 yıl ozgutozkan
ozgutozkan
Kırılmayacak şey yoktur. Hırsıza kilit dayanmaz.

Elbette ama kullanıcı verilerini art niyetle kullanmayan bir şirketten söz ediyoruz.
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