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BlackPad, RIM'in satın aldığı yazılım firmasının imzasını taşıyacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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İsmini son dönemde çeşitli ülkelerden gelen yasaklama haberleriyle duyduğumuz RIM'in bir süredir Blackberry tablet'i üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu. Çeşitli kaynakların "BlackPad" ismiyle andığı tablet hakkında herhangi bir resmi gelişme şu ana kadar yaşanmış değil fakat firmaya yakın kaynaklardan gelen her yeni bilgi BlackPad'in aklımızda şekillenmesine büyük ölçüde yardımcı oluyor.

Cihaz hakkındaki son bilgi Bloomberg tarafından ortaya atıldı. Ekonomi ve İş dünyasının önemli yayın organlarının başında gelen Bloomberg'e göre BlackPad; RIM'in Blackberry cihazlarında kullandığı Blackberry OS'in aksine QNX imzası taşıyan işletim sistemiyle gelecek ve Kasım ayında satışa sunulacak. Bloomberg'in BlackPad'le ilgili ortaya attığını bu iddiaları sahiplerinin firmaya yakın kaynaklar olduğunu belirtelim.

Sağlık sektöründen otomotive, endüstriden iletişim sektörüne kadar birçok alanda müşterisi bulunan QNX; geçtiğimiz Nisan ayında RIM tarafından satın alınmıştı. Anlaşılan RIM, zaman geçirmeden QNX'in deneyimlerinden yararlanmak istiyor.


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