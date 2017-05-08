Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı

Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 26 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Bu yıl vizyona girecek yeni Blade Runner filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmin tanıtım çalışmaları da hız kazandı. Daha önce film için kısa bir fragman yayınlayan Warner Bros, bugün de filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.

1982 yılında vizyona giren ve yıllar içinde kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık

bir metropol haline geldiği yakın gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.

İlk filmin 30 yıl sırasında geçecek Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatacak. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Rick Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döneceği Blade Runner 2049'ta K'yi yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandıracak.

İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği filmi, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Dennis Villeneuve yönetecek. Barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik edeceği Blade Runner 2049, 6 Ekim'de vizyona girecek.