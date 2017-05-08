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Blade Runner 2049'un yeni fragmanı yayınlandı

Bilim kurgu klasiği Blade Runner'ın devam filmi bu yıl sinemaseverler ile buluşacak. Blade Runner 2049 adını taşıyan devam filminden ilk uzun fragman yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema tarihinin en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Blade Runner, 26 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Bu yıl vizyona girecek yeni Blade Runner filmi için meraklı bekleyiş sürerken, filmin tanıtım çalışmaları da hız kazandı. Daha önce film için kısa bir fragman yayınlayan Warner Bros, bugün de filmden ilk uzun fragmanı yayınladı.
1982 yılında vizyona giren ve yıllar içinde kült filmler arasına giren Blade Runner, Los Angeles'ın karanlık
bir metropol haline geldiği yakın gelecekte geçiyor ve replicant olarak bilinen, insan görünümlü android'leri yakalamakla görevlendiren eski polis memuru Rick Deckard'ın macerasını anlatıyordu.
İlk filmin 30 yıl sırasında geçecek Blade Runner 2049 ise yeni bir replicant avcısı olan LAPD polisi K'in hikayesini anlatacak. İnsanlığı kaosa sürükleyecek eski bir sırrı keşfeden K'in yolu Rick Deckard ile de kesişecek. Usta oyuncu Harrison Ford'un Deckard rolü ile geri döneceği Blade Runner 2049'ta K'yi yıldız oyuncu Ryan Gosling canlandıracak.
İlk filmin yönetmeni olan Ridley Scott'ın yapımcılığını üstlendiği filmi, Arrival ve Sicario gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Dennis Villeneuve yönetecek. Barşollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford'a Robin Wright, Jared Leto, Barkhad Abdi, Dave Bautista, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Lennie James ve Mackenzie Davis'in eşlik edeceği Blade Runner 2049, 6 Ekim'de vizyona girecek.

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xyz2564225xyz 2 yıl
harrison ford'u göreceğimiz film. fragmanından etkilendim. başarı yakalayacağından şüphem yok. ilk filmdeki soundtracklerini çok beğenmiştim. ilk filmde besteler vangelis tarafından yapılmıştı. bu sefer scario, prisoners, the theory of everything, arrivals gibi filmlerin de bestekarlığını yapmış olan johann johannsson tarafından yapılacak.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
dublaj türkçe kitabı gibi ! :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1967 – 2067 yılları arası; bir ailenin 5 kuşak süren, 100 yıllık köleliğinin, post modern, özgürlükçü bir dille anlatımı…
2050’lerden sonra, el çizgilerini okuyan cihazlarla kredi kullanabiliyorsunuz…
Bankalar, ülkenin en önemli kurumları haline gelmiş, kişilerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken, aldıkları ahlaki değerlere göre, ekonomik hayata başlangıç kredileri veriliyordu.
Bu değeri kredi olarak yükleyen bankanın adı: İNSAN BANKASI

kitapyurdu.com/...
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Kartal Göz 2 yıl
Fragman ateş ediyor. Listeme ekledim.
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sommet de la montagne 2 yıl
Goslingin komedi filmlerini öneririm. Gülmekten kırılıyorum izlerken
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BlindGuardianNN 2 yıl
soldaki adam biraz Mehmet abiye benziyor
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axaxa 2 yıl
bi ara ilkini izlemek lazım o zaman
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beyazadam 2 yıl
Daha 2 gün önce ilk filmi izlemiştim ve açıkçası vizyona girdiği 1982 yılını düşününce de filmin konusu ve efektleri çok hoşuma gitmişti.
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darkaura 2 yıl
Yakin zamandaki tekrar cekimlerde hep eski klasiklerin icerigini hafifletip, basit kopyalarini yaptilar. Hele ghost in the shell i tam pop corn yaptilar. Basit bir aksiyon filmi haline donustum Ama bu sefer farkli gibi duruyor. Fragmanda ilginc sorular var. Belli bir dusunsel felsefi derinlik var gibi duruyor. Eski hikayenin uzerime yeni seyler ekliyecek gibi duruyor. Izleyip gorecez. Eski blade runner klasikler arasina girdiyse bu tip sorular sordugu icindir, insan olmanin sinirini sorguladigi icindir.
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Das Boot 2 yıl
1'i izlemeden 2'yi izlemeyin.
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crashris 2 yıl
bu tarz filmlere ne deniyordu mesela ghost in the shell filmi de aynı türdü tron ve blade runner filmi de bu tarzdı. bu tarzın ya da bu dönemi anlatan zamanın bi adı vardı neydi ?
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FMeursault 2 yıl crashris
Tronu izlemedim ama bu tarz filmlere cyberpunk filmler deniyor bildiğim
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sinema, fragman ve
8 etiket daha blade runner bilim kurgu blade runner 2049 Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler MPopüler
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