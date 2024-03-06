Avatar: The Last Airbender dizisi için beklenen haber geldi

Nitekim bir süredir beklenen açıklama bugün geldi. Netflix, diziye yeni sezon için resmi onayı verdi. Üstelik sadece 2. sezon için değil 3. sezon için de yeşil ışık yakıldı.
Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Onayını Aldı
Ne var ki 3. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu da olacak. Çünkü bugün yapılan açıklamada, dizinin 3. sezonun ardından final yapacağı da duyuruldu. Netflix'in bu canlı aksiyon uyarlamasına kaynaklık eden popüler animasyon dizisi de üç sezon sürmüştü. Görünen o ki Netflix uyarlaması sezon sayısında da animasyon dizisine bağlı kalacak.
Avatar: The Last Airbender'ın hazırlıklarına şimdiden başlanan 2. ve 3. sezonları üst üste çekilecek. Böylece dizinin ana karakterlerine hayat veren genç oyuncular çok fazla büyümeden dizinin tüm bölümleri çekilmiş olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.