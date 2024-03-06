Avatar: The Last Airbender dizisi için beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en dikkat çekici yapımlardan biri olan Avatar: The Last Airbender dizisi, 22 Şubat'ta izleyici ile buluştu. Diziyi beğenenler olduğu kadar beğenmeyenler de oldu ama söz konusu izlenme rakamları olduğunda çok daha net bir tabloyla karşılaştık. Zira Avatar, Netflix'in son dönemde en çok izlenen dizilerinden biri oldu. Çıktığı günden beri Netflix'te ilk sırada yer alan dizi, gördüğü bu yoğun ilgi sayesinde gelecek sezonların da önünü açmış oldu.

Nitekim bir süredir beklenen açıklama bugün geldi. Netflix, diziye yeni sezon için resmi onayı verdi. Üstelik sadece 2. sezon için değil 3. sezon için de yeşil ışık yakıldı.

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Avatar: The Last Airbender 2. Sezon Onayını Aldı

Ne var ki 3. sezon aynı zamanda dizinin son sezonu da olacak. Çünkü bugün yapılan açıklamada, dizinin 3. sezonun ardından final yapacağı da duyuruldu. Netflix'in bu canlı aksiyon uyarlamasına kaynaklık eden popüler animasyon dizisi de üç sezon sürmüştü. Görünen o ki Netflix uyarlaması sezon sayısında da animasyon dizisine bağlı kalacak.

Avatar: The Last Airbender'ın hazırlıklarına şimdiden başlanan 2. ve 3. sezonları üst üste çekilecek. Böylece dizinin ana karakterlerine hayat veren genç oyuncular çok fazla büyümeden dizinin tüm bölümleri çekilmiş olacak.

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