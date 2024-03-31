Katil bebek Chucky yeni bir uzun metrajlı filmle geri dönüyor

Korku sinemasının ikonik karakterlerinden biri olan katil bebek Chucky, yepyeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Chucky'nin yaratıcısı ve senaristi Don Mancini, yeni filmin ilk aşamalarında olduğunu ve Child's Play serisinin hayranlarını memnun edeceğini açıkladı.
Önceki Chucky filmleri ve serileri gibi, yeni film de büyük olasılıkla 1988 yapımı Child's Play filmiyle bağlantılı olacak. Child's Play filminde, bir seri katilin ruhunun musallat olduğu bir oyuncak bebek olan Chucky'nin hikayesini anlatıyordu. Film büyük bir başarı elde etti.
Podcast yayınında açıkladı
Chucky, yıllardır korku severlerin en sevdiği karakterlerden biri olmayı sürdürüyor. Scream Dreams isimli bir podcast’e katılan Mancini "Yeni bir Chucky dizisinin pilot bölümü üzerinde çalışıyorum. Ayrıca yeni bir Chucky filmi üzerinde çalışmaya başladım" dedi.
Yeni film hakkında henüz fazla bilgi yok, ancak Mancini'nin açıklamalarına bakılırsa Child's Play serisinin hayranları için keyifli bir sürpriz olacak. Filmin vizyon tarihi ve henüz netliğe kavuşmamış diğer detayları ise ilerleyen aylarda açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...