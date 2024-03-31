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    Anlık Bildirim

    Katil bebek Chucky yeni bir uzun metrajlı filmle geri dönüyor

    Birçok kişinin çocukluk travması Chucky, yeni bir uzun metrajlı filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Katil bebek figürünün yapımcısı Don Mancini, yeni bir Chucky filmi üzerinde çalıştığını açıkladı.

    Katil bebek Chucky yeni bir uzun metrajlı filmle geri dönüyor Tam Boyutta Gör

    Korku sinemasının ikonik karakterlerinden biri olan katil bebek Chucky, yepyeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Chucky'nin yaratıcısı ve senaristi Don Mancini, yeni filmin ilk aşamalarında olduğunu ve Child's Play serisinin hayranlarını memnun edeceğini açıkladı.

    Önceki Chucky filmleri ve serileri gibi, yeni film de büyük olasılıkla 1988 yapımı Child's Play filmiyle bağlantılı olacak. Child's Play filminde, bir seri katilin ruhunun musallat olduğu bir oyuncak bebek olan Chucky'nin hikayesini anlatıyordu. Film büyük bir başarı elde etti.

    Podcast yayınında açıkladı

    Chucky, yıllardır korku severlerin en sevdiği karakterlerden biri olmayı sürdürüyor. Scream Dreams isimli bir podcast’e katılan Mancini "Yeni bir Chucky dizisinin pilot bölümü üzerinde çalışıyorum. Ayrıca yeni bir Chucky filmi üzerinde çalışmaya başladım" dedi.

    Katil bebek Chucky yeni bir uzun metrajlı filmle geri dönüyor Tam Boyutta Gör

    Yeni film hakkında henüz fazla bilgi yok, ancak Mancini'nin açıklamalarına bakılırsa Child's Play serisinin hayranları için keyifli bir sürpriz olacak. Filmin vizyon tarihi ve henüz netliğe kavuşmamış diğer detayları ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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