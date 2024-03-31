Tam Boyutta Gör

Korku sinemasının ikonik karakterlerinden biri olan katil bebek Chucky, yepyeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Chucky'nin yaratıcısı ve senaristi Don Mancini, yeni filmin ilk aşamalarında olduğunu ve Child's Play serisinin hayranlarını memnun edeceğini açıkladı.

Godzilla x Kong: The New Empire beğenilmedi 17 sa. önce eklendi

Önceki Chucky filmleri ve serileri gibi, yeni film de büyük olasılıkla 1988 yapımı Child's Play filmiyle bağlantılı olacak. Child's Play filminde, bir seri katilin ruhunun musallat olduğu bir oyuncak bebek olan Chucky'nin hikayesini anlatıyordu. Film büyük bir başarı elde etti.

Podcast yayınında açıkladı

Chucky, yıllardır korku severlerin en sevdiği karakterlerden biri olmayı sürdürüyor. Scream Dreams isimli bir podcast’e katılan Mancini "Yeni bir Chucky dizisinin pilot bölümü üzerinde çalışıyorum. Ayrıca yeni bir Chucky filmi üzerinde çalışmaya başladım" dedi.

Tam Boyutta Gör

Yeni film hakkında henüz fazla bilgi yok, ancak Mancini'nin açıklamalarına bakılırsa Child's Play serisinin hayranları için keyifli bir sürpriz olacak. Filmin vizyon tarihi ve henüz netliğe kavuşmamış diğer detayları ise ilerleyen aylarda açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Katil bebek Chucky yeni bir uzun metrajlı filmle geri dönüyor