Bu yıl vizyona girecek en heyecan verici filmler arasında yer alan Wonder Woman ve It'in yeni fragmanları yayınlandı. New Line Cinema, yayınlanan ilk fragmanı ile rekor kırmayı başaran It'den ikinci bir fragman yayınlarken, Warner Bros da önümüzdeki ay girecek Wonder Woman filmi için son fragmanı sinemaseverler ile paylaştı.

DC Comics'in belki de en sevilen kadın kahramanı olan Wonder Woman'ın ilk bireysel filmi, Amazon prensesinin bir savaşçı olarak yetiştirildiği adadan ilk kez ayrılıp, insanlar arasına katılmasını anlatacak. I. Dünya Savaşı sırasında geçecek film, Wonder Woman'ın insanların dünyasına ilk adımı atmasını ve güçlerini tam olarak keşfetmesini işleyecek.

Cani (Monster) filminden tanıdığımız Patty Jenkins'in yönettiği filmde Wonder Woman'ı bir kez daha Gal Gadot canlandıracak. Başrollerinde Gadot'a Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston'ın eşlik edeceği Wonder Woman, 2 Haziran'da gösterime girecek.

Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It ise 8 Eylül'de vizyona girecek. Andrés Muschietti (Mama)'nin yönetmenliğini üstlendiği bu yeni It uyarlaması, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Filmin geçtiğimiz ay yayınlanan ilk fragmanı 24 saatte 197 milyon izlenmeye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor.