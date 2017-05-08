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Wonder Woman ve It'in yeni fragmanları yayınlandı

DC Comics uyarlaması Wonder Woman ve Stephen King'in sevilen eserinden uyarlanan It'in yeni fragmanları yayınlandı. Her iki film de bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
22
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Bu yıl vizyona girecek en heyecan verici filmler arasında yer alan Wonder Woman ve It'in yeni fragmanları yayınlandı. New Line Cinema, yayınlanan ilk fragmanı ile rekor kırmayı başaran It'den ikinci bir fragman yayınlarken, Warner Bros da önümüzdeki ay girecek Wonder Woman filmi için son fragmanı sinemaseverler ile paylaştı.
DC Comics'in belki de en sevilen kadın kahramanı olan Wonder Woman'ın ilk bireysel filmi, Amazon prensesinin bir savaşçı olarak yetiştirildiği adadan ilk kez ayrılıp, insanlar arasına katılmasını anlatacak. I. Dünya Savaşı sırasında geçecek film, Wonder Woman'ın insanların dünyasına ilk adımı atmasını ve güçlerini tam olarak keşfetmesini işleyecek.
Cani (Monster) filminden tanıdığımız Patty Jenkins'in yönettiği filmde Wonder Woman'ı bir kez daha Gal Gadot canlandıracak. Başrollerinde Gadot'a Chris Pine, Robin Wright, Connie Nielsen, David Thewlis, Ewen Bremner, Lucy Davis, Elena Anaya ve Danny Huston'ın eşlik edeceği Wonder Woman, 2 Haziran'da gösterime girecek.
Edebiyat dünyasının usta isimlerinden Stephen King'in sevilen eserinden sinemaya uyarlanan It ise 8 Eylül'de vizyona girecek. Andrés Muschietti (Mama)'nin yönetmenliğini üstlendiği bu yeni It uyarlaması, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Filmin geçtiğimiz ay yayınlanan ilk fragmanı 24 saatte 197 milyon izlenmeye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
Küçük çocukların bir bir kaybolduğu küçük bir kasabada geçen It, Pennywise adlı ürkütücü bir palyaçodan kaçmaya çalışan yedi çocuğun hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff ve Chosen Jacobs yer alıyor. 

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BlindGuardianNN 2 yıl
maşallahı var elemanın
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ariaven 2 yıl
It konusunda umutluyum. Bir korku filmine göre güzel bir gise yapacak gibi.
Darisi Hayvan Mezarligi, Firestarter , Mahser gibi eski kült filmlerin basina.
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aycibin 2 yıl
"It" bir reboot mu olacak yoksa 1990'daki mini dizinin(2 bölüm) devamı mı?
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darkdiva 2 yıl aycibin
aycibin
"It" bir reboot mu olacak yoksa 1990'daki mini dizinin(2 bölüm) devamı mı?

reboot
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ZZ RAT 2 yıl
Wonder Woman yerine Lagertha'nın(Vikings) filmini çekselerdi
çok daha fazla izleyici bulurlardı.
Lagertha'nın karizma ve savaşçılığının yanında bu kadın cimcime gibi kalıyor.
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brshr 2 yıl
IT, çocukların palyaço korkusu üzerine kurgulanmış saçma sapan bir film
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Ragnarok. 2 yıl
IT en çok beklediğim filmlerden.Palyaçolardan hala korkarım bunun yüzünden
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Eeltorm 2 yıl
IT çok iyi muhteşem kitabı da efsane.
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Master_Evil 2 yıl
wonder woman izlenir, gerçi fragmanlar herşeyi döktü ortaya ama seyir zevki olacak
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darkdiva 2 yıl
It çok güzel bir film olacak umarım. İki part halinde olması daha da güzel. Seneye ikinci part gelir sanırım. Bir Stephen King hayranı olarak sinemada Pennywise'ı izlemek güzel olacak.
(Ayrıca ilgilisine bir ayrıntı açıklamak istiyorum. O kitabında Pennywise'ın Derry'de her 27 yılda bir ortaya çıktığı ve çocukları kaçırdığı söylenir. O'nun ilk TV filmi 1990'da çıkmıştı. Ve bu filmden 27 yıl sonra, 2017'de bu film çıkıyor :))
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MessiTugi 2 yıl darkdiva
Müthiş ayrıntı
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OverClocK1ng 2 yıl
Şu IT in kitabını da okumuştum. Filmini de seyretmiştim. Çok korkunç bir kitaptı. Filmi de Eh İşte idi. Ama bu çok iyi olacak, eminim...
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