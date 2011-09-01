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Blogger yeni arayüzüne kavuştu

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinde kullanıcılara kendilerini ifade etme imkanı veren blog hizmetlerinin en büyüğü olan Google Blogger diğer Google hizmetleri gibi yeni arayüz ve tasarımına kavuşuyor.

Yeni arayüz Temmuz ayında test edildiği tasarı haliyle ortaya çıkmıştı.

Tasarım değişikliğinin yanısıra gönderi düzenleme ve yönetim tecrübesi de daha hızlı bir yaygın kullanım sunması açısından yeniden elden geçirildi.

Blogger içinde nerede olursanız olun ekranın üst kısmındaki butonla yeni yazı ve düzenleme mümkün. Gönderi düzenleyici de artık daha geniş bir alana sahip durumda.

Blogla ilgili tüm istatistikleri Önizleme kısmından görebilmek mümkün. Blog izleyicileri, günlük trafik, yorumlar özet halinde bulunuyor.

Değişiklikler bugünden itibaren etkinleştirilmeye başlandı. Değişikliğin etkin olması için kullanıcılara pop-up mesajıyla talimatlar anlatılacak.

Google hizmetlerinde başlayan yenilikler ilerleyen haftalarda büyüyerek devam edecek.

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HAAltuntas 7 yıl
Sonunda ya.. eskisi çok basit duruyordu. bu iyi olmuş.
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Bl00dyHell 7 yıl
Google yeniliklere devam ediyor
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utanan ayı 7 yıl
bence eski sistem çok daha iyi gibi.insan alışkanlıklarından kolay vazgeçemiyor.
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