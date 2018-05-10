Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bloomberg: “Tüm Bitcoinlerin %7’si bir şirketin çevrimdışı cüzdanlarında tutuluyor.”

Bloomberg’in, kaynağını açıklamadığı kişilerden aldığı bilgilere göre; piyasadaki tüm Bitcoinlerin, yaklaşık 10 milyar dolara tekabül eden kısmı, bir şirketin çevrimdışı cüzdanlarında tutuluyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2b
1
13
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bloomberg: “Tüm Bitcoinlerin %7’si bir şirketin çevrimdışı cüzdanlarında tutuluyor.”
Bloomberg’in yaptığı habere göre; çevrimdışı cüzdan hizmeti veren Xapo, şu an, tüm Bitcoinlerin %7’sini kendi çevrimdışı cüzdanlarında saklıyor. Bu miktar yaklaşık 10 milyar dolara denk geliyor.
Xapo, 2014 yılından beri piyasada bulunuyor. Adını, geçtiğimiz yılın sonlarında, bir İsviçre savaş sığınağını Bitcoin depolama merkezine dönüştürerek, olumlu bir şekilde duyurmuştu. Bu olay öncesinde ise Xapo, ABD’den İsviçre’ye taşınırken, onay alma konusunda yetkililerle sorunlar yaşamış ve bu sıkıntılar sebebiyle güvenilir bir şirket imajı çizmemişti.
Şimdi ise, çıkan haberlerden dolayı, şirketin güvenilirliği hakkında olumsuz yorumlar yapan birçok dijital para fonu; donanımsal cüzdanlar gibi kişisel depolama seçenekleri ile mukayese edildiğinde sağladığı daha az kontrol seçeneklerine rağmen, Xapo’nun sunduğu depolama hizmetine övgüler yağdırıyor. 
Kullanıcılar, her ne kadar “kontrolü ele alma” konusunda sıkıntılar yaşasa da, internet bağlantısının olmadığı bir alanda kripto para birimi saklayabilme hizmeti, güvenliğe öncelik veren kişilerin dikkatini çekiyor. 
Bloomberg’in bilgilerine göre; Bitcoin için, çevrimdışı cüzdanlara olan talep, Xapo’nun ”mevduatlarını” ABD’nin, 5.670 bankasından %98’inin mevduatlarının üstüne yerleştiriyor. 

https://cointelegraph.com/news/bloomberg-7-of-bitcoin-supply-held-in-cold-storage-vaults-by-one-company Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Sizin de sitenizde referans olarak kullandığınız coinmarketcap e göre tüm coinlerin market değeri 438 milyar dolar. BTC değeri ise 159,6 milyar dolar. Bunun %7 si hesap makinesine göre 11.2 MİLYAR DOLAR ediyor.
Sizin yapacağınız habere........
Sizin de sitenizde referans olarak kullandığınız coinmarketcap e göre tüm coinlerin market değeri 438 milyar dolar. BTC değeri ise 159,6 milyar dolar. Bunun %7...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
35plt35 1 yıl
Haber doğrudur, düşürüyorlar satın alıp çıkartıp satıyorlar. Kerizlerden para kazanılıyor sanki günlük grafiklere bakıldığında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver1978 1 yıl
Bitcoinler bir zaman sonra milletin elinde kalacak da ne zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibertay 1 yıl
Uyarı için teşekkürler, gözden kaçırmışım. Haber revize edildi. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Bende diyorum adamlar sistem kuruyor, izinler alıyor, onu bunu yapıyor. 10 milyon dolarcık saklamak için mi hepsi? Yıllık 1 milyon doların üzerinde kazançları olması gerekir ki para kazansınlar. Sakladıklarının %10'unu mu alıyorlar? Çok büyük meblağ derken. 1 kelime hatası nelere yol açıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Lanaya- 1 yıl interwap
10 Milyar Dolar. 10 milyon degil.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl
Editör haberi yapıyor ama daha kavramlar kafaya oturmamış. Milyon dolar bize çok da bu işi yapanlar için anlık al sat miktarı.
Haber yapmak için yapıyorlar....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Sizin de sitenizde referans olarak kullandığınız coinmarketcap e göre tüm coinlerin market değeri 438 milyar dolar. BTC değeri ise 159,6 milyar dolar. Bunun %7 si hesap makinesine göre 11.2 MİLYAR DOLAR ediyor.
Sizin yapacağınız habere........
3 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 1 yıl ardicli2000
Kaynağında zaten 10 milyon demiyor 10 milyar dolar diyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 1 yıl ardicli2000
bu dediğin rakam anlık değişiyor. 1 saatte 50 milyar da girebilir 100 milyarda çıkabilir. mesala şuan 436 olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1975 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
bitcoin, para ve
8 etiket daha finans ekonomi ticaret kripto xapo kripto para Bilim ve Teknoloji Ali Bertay Solak
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un görseli sızdırıldı 1 yıl Android P mercek altında: En yeni Android sürümü 1 yıl Rolls-Royce Cullinan üzerindeki örtü nihayet kalktı 1 yıl Yeni Battlefield oyununun tanıtım tarihi nihayet belli oldu 1 yıl ABD yaptırımı nedeniyle ZTE zor günler geçiriyor 1 yıl IBM çalışanlarının çıkarılabilir depolama aygıtı kullanmaları yasaklandı 1 yıl Microsoft yeni bir akıllı hoparlör tasarımı için kolları sıvadı 1 yıl Logitech Craft İnceleme 1 yıl iPhone SE 2'nin çentikli bir fotoğrafı ortaya çıktı 1 yıl HTC U12+ fiyatı ortaya çıktı 1 yıl LCD'li yeni iPhone'da LG G7'nin ekranı kullanılabilir 1 yıl Yerli otomobil CEO'sunun açıklanacağı tarih ertelendi 1 yıl Steam mobil uygulaması ile PC'deki oyunlar telefondan oynanabilecek 1 yıl PÜİS benzine gelen zamları artık duyurmayacağını açıkladı 1 yıl Android P, kamera vaya mikrofona erişen arka plan uygulamalarını ifşa edecek 1 yıl Yılın “dijital bankası” Citi Hong Kong 1 yıl Xiaomi Redmi S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Vestel Venus Z20 Türkiye'de satışta! İşte fiyatı 1 yıl Audi e-tron SUV'un tanıtılacağı tarih belli oldu 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1050 3GB iddiaları 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bloomberg: “Tüm Bitcoinlerin %7’si bir şirketin çevrimdışı cüzdanlarında tutuluyor.” Sonraki GBoard klavye uygulamasına Mors alfabesi desteği geliyor 1 yıl Üst segment telefonların yeni kalbi Snapdragon 700 serisinin özellikleri belli oldu 1 yıl UPS'in Pixar filminden fırlamış elektrikli kamyonları yıl sonuna kadar yollarda 1 yıl Volvo otomobil ve kamyonlar birbirleriyle haberleşerek yoldaki tehlikeleri bildirecekler 1 yıl Windows 10 Nisan güncellemesinde Intel SSD sorunu 1 yıl Suudi Arabistan'da kadınlar 24 Haziran’dan itibaren araba kullanabilecek 1 yıl PES 2019'un çıkış tarihi resmen açıklandı 1 yıl Mercedes-Benz A180d, yeni dizel motorla birlikte geliyor 1 yıl Uber ve NASA uçan taksi için anlaşma imzaladı 1 yıl Apple'ın yuvarlak ekranlı bir Apple Watch üzerinde çalıştığı ortaya çıktı 1 yıl Oppo Find X görseli sızdırıldı iddiası 1 yıl SpaceX, gezegenler arası roketi BFR'ın inşası için resmi izni aldı 1 yıl Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi 1 yıl Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihi nihayet belli oldu 1 yıl Huawei Y3 Android Go telefonu resmiyet kazandı 1 yıl Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? 1 yıl Mayıs sonunda çıkacak Samsung Galaxy S8 Lite'ın tanıtım görselleri sızdı 1 yıl Google'dan görme engellilerin gözü olacak uygulama: Lookout 1 yıl Yapay zekalı RC araç 1 yıl BMW, 625 beygirlik yeni M5 Competition modelini tanıttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim