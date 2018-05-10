Bloomberg: “Tüm Bitcoinlerin %7’si bir şirketin çevrimdışı cüzdanlarında tutuluyor.”

Bloomberg’in yaptığı habere göre; çevrimdışı cüzdan hizmeti veren Xapo, şu an, tüm Bitcoinlerin %7’sini kendi çevrimdışı cüzdanlarında saklıyor. Bu miktar yaklaşık 10 milyar dolara denk geliyor.

Xapo, 2014 yılından beri piyasada bulunuyor. Adını, geçtiğimiz yılın sonlarında, bir İsviçre savaş sığınağını Bitcoin depolama merkezine dönüştürerek, olumlu bir şekilde duyurmuştu. Bu olay öncesinde ise Xapo, ABD’den İsviçre’ye taşınırken, onay alma konusunda yetkililerle sorunlar yaşamış ve bu sıkıntılar sebebiyle güvenilir bir şirket imajı çizmemişti.

Şimdi ise, çıkan haberlerden dolayı, şirketin güvenilirliği hakkında olumsuz yorumlar yapan birçok dijital para fonu; donanımsal cüzdanlar gibi kişisel depolama seçenekleri ile mukayese edildiğinde sağladığı daha az kontrol seçeneklerine rağmen, Xapo’nun sunduğu depolama hizmetine övgüler yağdırıyor.

Kullanıcılar, her ne kadar “kontrolü ele alma” konusunda sıkıntılar yaşasa da, internet bağlantısının olmadığı bir alanda kripto para birimi saklayabilme hizmeti, güvenliğe öncelik veren kişilerin dikkatini çekiyor.

Bloomberg’in bilgilerine göre; Bitcoin için, çevrimdışı cüzdanlara olan talep, Xapo’nun ”mevduatlarını” ABD’nin, 5.670 bankasından %98’inin mevduatlarının üstüne yerleştiriyor.

https://cointelegraph.com/news/bloomberg-7-of-bitcoin-supply-held-in-cold-storage-vaults-by-one-company