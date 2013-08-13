Bloomberg: Yeni iPad’ler yılın son çeyreğinde geliyor

10 Eylül’de yeni nesil iPhone ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple’ın merakla beklenen diğer ürün grubu iPad’in bir yıllık yol haritası 2013’ün son üç ayında belli olacak. Böylece Apple, ABD’nin tatil dönemi öncesi iPad ürün gamını güçlendirerek teknoloji severlerin karşısına çıkmış olacak.
Bloomberg’in Apple’a yakın kaynaklarından edindiği bilgiye göre yeni iPad, bir önceki nesile göre fiziksel anlamda çok önemli farklılıklar içerirken; 2.nesil iPad Mini ise son dönemde çıkan dedikoduların aksine retina ekrana kavuşacak.
Bloomberg, iPad etkinliğiyle ilgili net bir tarih vermiş değil. Ancak geçmiş deneyimlerimiz sonucunda Apple’ın ekim sonu ya da kasım başında düzenleyeceği etkinlikle yeni iPad’leri tanıtması olası görünüyor.
Bloomberg’in iddiasını doğru olarak kabul edersek; iPad Mini, 7.9 inçlik ekranında, geriye dönük uygulama desteğinden ötürü 2048x1536 piksellik çözünürlüğü ile inç başına yaklaşık 325 piksellik görüntü sunacak. Diğer taraftan 5.nesil iPad ise, ekran boyutu değişmeden mevcut iPad modeline göre %30’a yakın daha küçük olacak ki ilk nesilden bu yana iPad’in en çok eleştirilen taşınabilirlik sorunu, bu sayede büyük ölçüde giderilmiş olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek endisem bu valla. iPad mini 2yi bekliyorum coktandir. :)
Edit : imla
Bataryayı daha nasıl geliştirsinler arkadaşım retina ekranlı ipadde full kullanımda şarzı 11 12 saat gidiyor daha ne bekliyorsun senin aklın telefonlara gitti galiba yada bilmeden yorum yapıyorsun
Kapak fotoğrafıda senmiştin hacı .))
Benden önce yazmışsınız. Okurken afalladım ben de. 9.7" tablet bu, daha nasıl oacak ki. Küçük istiyorsan 7" alırsın. Tableti başka türlü küçültemezsin ki. İnceletebilirsin, onunda taşımaya ne kadar faydası olacak ki? Bende iPad 2 var belki sonraki nesiller ağırlaşmıştır bilemiyorum. Ama ben taşıma konusunda hiç sıkıntı çekmedim, tam tersine o kadar kullanışlı ki tablet konsepti...
Apple'ın birçok şeyini eleştirim ama bu çok absürd geldi bana. Ayrıca yeni nesiller belki biraz daha ağırlaşmıştır ama pilden kısıp inceltilecekse ben 300-500 gr fazla taşımaya razıyım. ;) iPhone beni hiç ilgilendirmiyor ama iPad 5'i merak etmiyorum desem yalan söylemiş olurum.
İpad mini ekranı öyle mesela,elinde iken parmak ekrana geçiyor,
İpad 3 ve 4 ü elime alınca,parmağım ekrana girmiyor,kenarları geniş olduğu için daha rahat kavranıyor,
Tercih meselesi tabi
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
771 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Apple ve