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Bloomberg: Yeni iPad’ler yılın son çeyreğinde geliyor

5 yıl
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iPad
Shady
Haber Editörü
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Bloomberg: Yeni iPad’ler yılın son çeyreğinde geliyor
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10 Eylül’de yeni nesil iPhone ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple’ın merakla beklenen diğer ürün grubu iPad’in bir yıllık yol haritası 2013’ün son üç ayında belli olacak. Böylece Apple, ABD’nin tatil dönemi öncesi iPad ürün gamını güçlendirerek teknoloji severlerin karşısına çıkmış olacak.

Bloomberg’in Apple’a yakın kaynaklarından edindiği bilgiye göre yeni iPad, bir önceki nesile göre fiziksel anlamda çok önemli farklılıklar içerirken; 2.nesil iPad Mini ise son dönemde çıkan dedikoduların aksine retina ekrana kavuşacak.

Bloomberg, iPad etkinliğiyle ilgili net bir tarih vermiş değil. Ancak geçmiş deneyimlerimiz sonucunda Apple’ın ekim sonu ya da kasım başında düzenleyeceği etkinlikle yeni iPad’leri tanıtması olası görünüyor.

Bloomberg’in iddiasını doğru olarak kabul edersek; iPad Mini, 7.9 inçlik ekranında, geriye dönük uygulama desteğinden ötürü 2048x1536 piksellik çözünürlüğü ile inç başına yaklaşık 325 piksellik görüntü sunacak. Diğer taraftan 5.nesil iPad ise, ekran boyutu değişmeden mevcut iPad modeline göre %30’a yakın daha küçük olacak ki ilk nesilden bu yana iPad’in en çok eleştirilen taşınabilirlik sorunu, bu sayede büyük ölçüde giderilmiş olacak.


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iboocum 5 yıl
ipadlerde nasil tasima sorunu var ya kenarlari kirpinca cebimize mi koycaz
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fatih_h 5 yıl en beğenilen brk-bjk
brk-bjk

Haberin Ozeti:Apple yil sonunda yeni coplerini taniticakmis.

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18Yusuf720 5 yıl
Hayir anlamiyorum ben de ipad alacagim 5in cikmasini bekljyorum ama herhalde bosuna bekliyorum.Cunku hicbir getirisi yok bana gore.Adamlar 1 seneyi cope atmis o zaman sadece kenarlari kirpacaklarsa.Hic cikarmasinlar daha iyi, en azindan gam yemem.Ben bu kadar ay beklemisim ipad5 in cikmasini ama adamlar afedersiniz hic bir b*kunu degistirmeden "biz tasarimi degistirdik, hafiflettik, incelttik "diyerekten yeni ipad satacaklar.Kardesim ben ne yapayim teknik ozelligi degismemis gelismemis ipad'i?Ipad mini tarzinda bir sey ariyo olsaydim ipad mini alirdim.Yani uzun lafin kisasi bu ipad boyle olacaksa(ozellikleri ayni kalacaksa) ne kadar tasarimi degistirirlerse degistirsinler, beni ipad 5 almaya surukleyemezler.
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DH Misafiri 5 yıl
Ne Kadar Zallarsan Zalla , Dona Düşer Hep Son Damlaa !!
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mesincır 5 yıl
Çerçeveyi kırpacakları kesin. Aynen mininin büyüğü olacak.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ipad mini2 eski ipad mininin fiyatından gelir inş.
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SpesifikBrush 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905
ipad mini2 eski ipad mininin fiyatından gelir inş.

Tek endisem bu valla. iPad mini 2yi bekliyorum coktandir. :)
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umutarslan.com 5 yıl
benim ipad2 kendi kendine bayaa yavaşladı.versiyonum hala eski olmasına rağmen.apple bunu nasıl başarıyor merak ediyorum.illa satıp yenisini aldırcaklar
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canobeg 5 yıl
canobeg
brk-bjkHaberin Ozeti:Apple yil sonunda yeni coplerini taniticakmis.
Kapak fotoğrafıda senmişsin hacı .))

Edit : imla
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cengizhan1903 5 yıl
4 üde yenı aldık
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canobeg 5 yıl
Mr.Joey
IPod kalınlığına getirseniz şu aletleri ne olurdu. Hadi onu yapmıyorsunuz bataryayı geliştirin. IPadi bilemem ama Retina Ipad Mini zirveyi kapacaktır.

Bataryayı daha nasıl geliştirsinler arkadaşım retina ekranlı ipadde full kullanımda şarzı 11 12 saat gidiyor daha ne bekliyorsun senin aklın telefonlara gitti galiba yada bilmeden yorum yapıyorsun
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canobeg 5 yıl
brk-bjk
Haberin Ozeti:Apple yil sonunda yeni coplerini taniticakmis.

Kapak fotoğrafıda senmiştin hacı .))
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Nerevarine 5 yıl
iPad mini retinalı olsun da nasıl olursa olsun. Miniler acaba ne kadar olur geldiğinde?
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myfranco 5 yıl
3. nesil ipad bile her türlü kullanım için tam erişim veriyorken, 5. nesilin daha da küçülmesi bir anlam ifade etmiyor. Yukarıda bir arkadaşımız daha söylemiş, tutması kolay diye, sonuna kadar katılıyorum. Çerçeveleri keserseniz o pratiklik kaybolur. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar cebe sığmayacağı için boyut sorun değil.
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Pondera 5 yıl
iboocum
ipadlerde nasil tasima sorunu var ya kenarlari kirpinca cebimize mi koycaz

Benden önce yazmışsınız. Okurken afalladım ben de. 9.7" tablet bu, daha nasıl oacak ki. Küçük istiyorsan 7" alırsın. Tableti başka türlü küçültemezsin ki. İnceletebilirsin, onunda taşımaya ne kadar faydası olacak ki? Bende iPad 2 var belki sonraki nesiller ağırlaşmıştır bilemiyorum. Ama ben taşıma konusunda hiç sıkıntı çekmedim, tam tersine o kadar kullanışlı ki tablet konsepti...
Apple'ın birçok şeyini eleştirim ama bu çok absürd geldi bana. Ayrıca yeni nesiller belki biraz daha ağırlaşmıştır ama pilden kısıp inceltilecekse ben 300-500 gr fazla taşımaya razıyım. ;) iPhone beni hiç ilgilendirmiyor ama iPad 5'i merak etmiyorum desem yalan söylemiş olurum.
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@koray.tekler 5 yıl
Yeni ekran görünümünü hiç sevmedim desem...
İpad mini ekranı öyle mesela,elinde iken parmak ekrana geçiyor,
İpad 3 ve 4 ü elime alınca,parmağım ekrana girmiyor,kenarları geniş olduğu için daha rahat kavranıyor,
Tercih meselesi tabi
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