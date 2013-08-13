Bloomberg: Yeni iPad’ler yılın son çeyreğinde geliyor

10 Eylül’de yeni nesil iPhone ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple’ın merakla beklenen diğer ürün grubu iPad’in bir yıllık yol haritası 2013’ün son üç ayında belli olacak. Böylece Apple, ABD’nin tatil dönemi öncesi iPad ürün gamını güçlendirerek teknoloji severlerin karşısına çıkmış olacak.

Bloomberg’in Apple’a yakın kaynaklarından edindiği bilgiye göre yeni iPad, bir önceki nesile göre fiziksel anlamda çok önemli farklılıklar içerirken; 2.nesil iPad Mini ise son dönemde çıkan dedikoduların aksine retina ekrana kavuşacak.

Bloomberg, iPad etkinliğiyle ilgili net bir tarih vermiş değil. Ancak geçmiş deneyimlerimiz sonucunda Apple’ın ekim sonu ya da kasım başında düzenleyeceği etkinlikle yeni iPad’leri tanıtması olası görünüyor.

Bloomberg’in iddiasını doğru olarak kabul edersek; iPad Mini, 7.9 inçlik ekranında, geriye dönük uygulama desteğinden ötürü 2048x1536 piksellik çözünürlüğü ile inç başına yaklaşık 325 piksellik görüntü sunacak. Diğer taraftan 5.nesil iPad ise, ekran boyutu değişmeden mevcut iPad modeline göre %30’a yakın daha küçük olacak ki ilk nesilden bu yana iPad’in en çok eleştirilen taşınabilirlik sorunu, bu sayede büyük ölçüde giderilmiş olacak.