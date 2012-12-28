Bluestacks App Player ile 750,000'den fazla Android uygulaması Mac platformu üzerinde çalıştırılabilecek





Haziran 2012'de geliştirme çalışmaları alfa seviyesine ulaşan Bluestacks firmasının Mac platformu için hazırladığı App Player programının deneme sürümü resmen kullanıma sunuldu. On mühendisin iki yılda geliştirdiği LayerCake teknolojisini kullanan araç, Android mobil platformu için yazılmış uygulama ve oyunların Microsoft Windows ile Apple'ın Mac OS X işletim sistemlerinde çalıştırılabilmesini sağlıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon dolar yatırımda bulunulan Silikon Vadisi merkezli şirketin bu ürünü CES 2012'nin en iyi yazılımı seçilmişti.

Halihazırda 750,000 uygulamayı bünyesinde barındıran Google Play Store'un yanı sıra Amazon Appstore, Get Jar gibi diğer içerik alanlarından yükleme yapmayı mümkün kılan Bluestacks App Player, bilgisayarınızın donanım ögelerini kullanan sanal bir Android ekosistemi oluşturuyor. Bu ekosistemde indirdiğiniz uygulamaları da çalıştırmanız mümkün. Deneme sürümü boyunca ücretsiz kalacak olan program, AMD, Qualcomm ve ASUS tarafından desteklenmişti. Bu yatırımlar sonucu AMD donanımlarına sahip bilgisayarlar için optimizeli AMD AppZone Player ve ASUS@Vibe eğlence platformuna entegre edilen App Player'ın Windows sürümü ilk on gününde bir milyon indirme barajını geride bırakmıştı.

Şimdiye kadar 5 milyon bilgisayar kullanıcısına Android uygulamalarına bilgisayarlarından erişme imkanı sunan Bluestacks, artık Snow Leopard ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip Mac kullanıcıları tarafından edinilebilecek. Buradan indirebileceğiniz aracı kurup istediğiniz kaynaktan edineceğiniz Android uygulama ve oyunlarını bilgisayarınızın geniş ekranında akıcı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Full HD gibi yüksek çözünürlük standartlarını benimseyen Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarının yaygınlaşmasıyla yazılım geliştiricileri uygulamalarını bu tür boyutlara uygun hale getirmek için çalışmalarda bulunacaktır. Böylece içerikler bilgisayarlarda daha uygun bir şekilde çalıştırılabilecek. Şuan için deneme aşamasındaki uygulamanın önümüzdeki yıl ücretli olacağı bilinen tam sürümünün satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://bluestacks.com