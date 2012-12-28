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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluestacks App Player ile 750,000'den fazla Android uygulaması Mac platformu üzerinde çalıştırılabilecek

6 yıl
2,2b
1
14
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Haziran 2012'de geliştirme çalışmaları alfa seviyesine ulaşan Bluestacks firmasının Mac platformu için hazırladığı App Player programının deneme sürümü resmen kullanıma sunuldu. On mühendisin iki yılda geliştirdiği LayerCake teknolojisini kullanan araç, Android mobil platformu için yazılmış uygulama ve oyunların Microsoft Windows ile Apple'ın Mac OS X işletim sistemlerinde çalıştırılabilmesini sağlıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 15 milyon dolar yatırımda bulunulan Silikon Vadisi merkezli şirketin bu ürünü CES 2012'nin en iyi yazılımı seçilmişti.
Halihazırda 750,000 uygulamayı bünyesinde barındıran Google Play Store'un yanı sıra Amazon Appstore, Get Jar gibi diğer içerik alanlarından yükleme yapmayı mümkün kılan Bluestacks App Player, bilgisayarınızın donanım ögelerini kullanan sanal bir Android ekosistemi oluşturuyor. Bu ekosistemde indirdiğiniz uygulamaları da çalıştırmanız mümkün. Deneme sürümü boyunca ücretsiz kalacak olan program, AMD, Qualcomm ve ASUS tarafından desteklenmişti. Bu yatırımlar sonucu AMD donanımlarına sahip bilgisayarlar için optimizeli AMD AppZone Player ve ASUS@Vibe eğlence platformuna entegre edilen App Player'ın Windows sürümü ilk on gününde bir milyon indirme barajını geride bırakmıştı. 
Şimdiye kadar 5 milyon bilgisayar kullanıcısına Android uygulamalarına bilgisayarlarından erişme imkanı sunan Bluestacks, artık Snow Leopard ve üstü işletim sistemi versiyonlarına sahip Mac kullanıcıları tarafından edinilebilecek. Buradan indirebileceğiniz aracı kurup istediğiniz kaynaktan edineceğiniz Android uygulama ve oyunlarını bilgisayarınızın geniş ekranında akıcı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Full HD gibi yüksek çözünürlük standartlarını benimseyen Android akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarının yaygınlaşmasıyla yazılım geliştiricileri uygulamalarını bu tür boyutlara uygun hale getirmek için çalışmalarda bulunacaktır. Böylece içerikler bilgisayarlarda daha uygun bir şekilde çalıştırılabilecek. Şuan için deneme aşamasındaki uygulamanın önümüzdeki yıl ücretli olacağı bilinen tam sürümünün satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://bluestacks.com Yorum Yaz
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Supportaydın 6 yıl en beğenilen
ne yapsalar boş 750.000 uygulama varsa 700.000 i çöp:D
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DH Misafiri 5 yıl
android açık kaynak kodlu yani ücretsiz bir işletim sistemi. ios ise sadece apple firmasının çıkardığı parası olanları temsil eden bir işletim sistemi. burda yazılan yorumlardan milletin kölelikten ne kadar hoşlandığını görüyorum. darwin bu insanları görseydi teorisinden, henüz gerçekleşmemiş gerekçesiyle vazgeçerdi.
Android aşırı derecede aşşağılanıyor. ben tarihte hor görülenlerin sonra nasıl asil, hor görenlerinde nasıl hakir olduğunu gördüm.
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sertacarslan 6 yıl
zodiac97
5.5 inch tepsinin yapamadıklarını yapıyor

Katılmıyorum. Kategoriler farklı, ayrıca Note 2 bence iphone5'den daha başarılı bir cihaz...
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sertacarslan 6 yıl
zodiac97
ne yapsalar boş 750.000 uygulama varsa 700.000 i çöp:D

Doğru...
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Zuko 6 yıl
Bence çok güzel bir benzetme kumanda.
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sarahaten 6 yıl
Ozellikle samsung ativ pro, sony vaio 11 gibi tablet pcler icin cok onemli. İos programlarini bilgisayarda calistirabilseler cok daha guzel olurdu.
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Menow 6 yıl
Gerçekten süper gelişmeler... Normalde PC'den mobile tarafa bir veri akışı yaşanırken mobil alanın ne kadar güçlendiğini ve hatta PC'lerin bile bundan nasibini aldığını görüyoruz...
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Supportaydın 6 yıl
ne yapsalar boş 750.000 uygulama varsa 700.000 i çöp:D
2 Yanıt Yanıtla +6
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