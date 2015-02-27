Bluetooth destekli şemsiye Davek Alert ile kaybolma sorunları ortadan kalkıyor

Yağmurlu günlerde en çok aradığımız araçlardan şemsiyeler, sürekli olarak kullanılmadığından olsa gerek özellikle toplu taşıma sistemlerinde en çok unutulan objeler arasında yer alıyor. Bu soruna çözüm için geliştirilen Bluetooth destekli şemsiye modeli Davek Alert Umbrella, hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde Dave Kahng tarafından başlatılan "Davek Alert Umbrella" şemsiye modeli, bünyesinde yer alan Bluetooth LE teknolojisi sayesinde Android ile iOS cihazlarla (Ücretsiz uygulama) bağlantı kuruyor ve yakınlık ölçümü üzerinden geride unutulduğunda bildirim vererek kullanıcısını uyarabiliyor. Dahili bataryası kullanıma bağlı olarak 1 yıl dayanabilen ürün, uygulamasında yer alan hava durumu bölümüyle de kendine olan ihtiyaç hakkında bilgi sağlayabiliyor. Gövdesi uçaklarda kullanılan alüminyum ve esnek cam elyafından imal edilen Davek Alert Umbrella, bu sayede de rüzgarlı havalarda dahi etkili bir şekilde kullanılabiliyor.

Site üzerinde 50,000$ bağış ile yola çıkan Davek Alert Umbrella, yapılacak en az 79$ fiyat etiketiyle 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://www.kickstarter.com/projects/896798832/davek-alert-umbrella-never-lose-your-umbrella-agai?ref=recommended