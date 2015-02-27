Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bluetooth destekli şemsiye Davek Alert ile kaybolma sorunları ortadan kalkıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
6
Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bluetooth destekli şemsiye Davek Alert ile kaybolma sorunları ortadan kalkıyor
Yağmurlu günlerde en çok aradığımız araçlardan şemsiyeler, sürekli olarak kullanılmadığından olsa gerek özellikle toplu taşıma sistemlerinde en çok unutulan objeler arasında yer alıyor. Bu soruna çözüm için geliştirilen Bluetooth destekli şemsiye modeli Davek Alert Umbrella, hayata geçebilmek adına Kickstarter üzerinde destek arıyor.
Site üzerinde Dave Kahng tarafından başlatılan "Davek Alert Umbrella" şemsiye modeli, bünyesinde yer alan Bluetooth LE teknolojisi sayesinde Android ile iOS cihazlarla (Ücretsiz uygulama) bağlantı kuruyor ve yakınlık ölçümü üzerinden geride unutulduğunda bildirim vererek kullanıcısını uyarabiliyor. Dahili bataryası kullanıma bağlı olarak 1 yıl dayanabilen ürün, uygulamasında yer alan hava durumu bölümüyle de kendine olan ihtiyaç hakkında bilgi sağlayabiliyor. Gövdesi uçaklarda kullanılan alüminyum ve esnek cam elyafından imal edilen Davek Alert Umbrella, bu sayede de rüzgarlı havalarda dahi etkili bir şekilde kullanılabiliyor.
Site üzerinde 50,000$ bağış ile yola çıkan Davek Alert Umbrella, yapılacak en az 79$ fiyat etiketiyle 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.kickstarter.com/projects/896798832/davek-alert-umbrella-never-lose-your-umbrella-agai?ref=recommended Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kartal Göz 4 yıl
Gereksiz bi proje daha.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Gereksiz bulduğum bir proje, ama malzeme açısından iyiymiş; rüzgarda kullanma olayı hoşuma giderdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Telefonun bluetooth'u hep açık mı kalacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meego 4 yıl
fikir güzel, fiyat berbat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 4 yıl
Zengin oyuncağı olur anca. Ya da çinli abi ve ablalar el atarsa belki alınabilir duruma gelebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 4 yıl
O parayı vereceğime gider bi şemsiye daha alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 12 Maymun (2015) "12 Monkeys Dizi İnceleme" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim