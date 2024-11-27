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    2025 yılı güncel pasaport harçları: Pasaport ücretleri ne kadar?

    2024 yılı için yeniden değerleme oranı açıklandı. Bununla birlikte pasaport fiyatı da artış gösterdi. Peki pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte 10 yıllık pasaport ücreti:

    Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" yayımlandı. Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu kapsamda 2025 yılı için birçok vergi, harç, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene ücreti, emlak vergisi bu oran kadar artacak. Dolayısıyla pasaport fiyatı da ciddi oranda yükselecek. Peki 2025 pasaport harç bedeli ne kadar oldu? İşte pasaport ücretleri:

    2025 yılı pasaport ücretleri ne kadar?

    Yeniden Değerleme Oranı’nın resmileşmesinin ardından pasaport süresi dolanlar veya yeni pasaport almak isteyenler “2025 pasaport harçları ne kadar oldu” sorusuna yanıt arıyor. Pasaport yenileme ücreti de yine aşağıdaki ücretlendirmeyi esas alacak.

    • 6 aylık pasaport ücreti: 2.359 TL
    • 1 yıllık pasaport ücreti: 3.424 TL
    • 2 yıllık pasaport ücreti: 5.630 TL
    • 3 yıllık pasaport ücreti: 7.999 TL
    • 10 yıllık pasaport ücreti: 11.274 TL

    Bunlarla birlikte pasaport defter bedeli de 1.137 TL’ye yükseldi.

    Pasaport türleri nelerdir?

    Pasaport türleri nelerdir? Tam Boyutta Gör

    Pasaportlar kullanım ve verilme amaçlarına göre değişiyor. 6 tip pasaport tipi bulunuyor:

    • (Bordo renkte) Umuma Mahsus Pasaport: En çok kullanılan pasaport türüdür. Türk vatandaşlarına vizesiz ya da vizeli şekilde yurt dışı seyahatlerinde belirli zaman sınırlarında verilen pasaporttur. Bordo pasaport nedir yazımızdan tüm detayları öğrenebilirsiniz.
    • (Yeşil renkte) Hususi Damgalı Pasaport: Memurlara ve ailelerine en fazla 5 yıl süreyle verilen pasaport türüdür.
    • (Gri renkte) Hizmet Damgalı Pasaport: Devlet işlerinde çalışan ve devleti temsil eden kişilerin yurt dışına gitmesi için verilen pasaporttur.
    • (Siyah renkte) Diplomatik Pasaport: Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında kongre ve konferanslara gidecek olan devlet görevlilerine ve ailelerine verilen pasaporttur.
    • (Pembe renkte) Geçici Pasaport: Dış Temsilcilikler tarafından yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına verilen pasaporttur. Pasaport kaybı gibi durumlarda 1 aylık geçici olarak verilir.
    • Yabancılara Mahsus Pasaport: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’den bir gidiş ya da bir gidiş-geliş için verilen pasaporttur.

    Pasaport nasıl alınır?

    Pasaport nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    Pasaport almak için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden online ya da telefonla randevu oluşturman gerekiyor. İl veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru için gün alabilirsiniz. Randevu tarihin belirlendikten sonra gerekli belgeleri hazırlamalı ve pasaport ücretini ödemelisiniz. (Hususi ve hizmet damgalı pasaportlar harçtan muaftır.) Randevu tarihi ve saatinde başvuru merkezine giderek başvuru tamamlanmalıdır. Başvuru sırasında parmak izi gibi biyometrik verilerin de kaydedilir. Başvurun onaylandıktan ve pasaport hazırlandıktan sonra başvuru merkezinden ya da posta yoluyla pasaport teslim alınır.

    Pasaport randevusu nasıl ve nereden alınır?

    Pasaport randevusu iki şekilde alınabilir, online başvuru ya da çağrı merkezi üzerinden.

    Online Randevu - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi Üzerinden:

    • Öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün başvuru sayfasına girip pasaport randevusu kısmını tıklayın.
    • Randevu almak istediğin pasaport kategorisini seçin (Umuma mahsus, hususi, hizmet seçeneklerinden)
    • Ad, soyad, T.C kimlik numarası, telefon, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerini gir,
    • Uygun randevu tarih ve saatini seçin
    • Başvuru yapacağın il veya ilçeyi seçerek işlemi onaylayın

    Çağrı Merkezinden Telefonla Randevu Alma:

    • ALO 199 hattını arayın
    • Sesli yanıt sisteminden ya da canlı destek sayesinde pasaport randevusu talebini belirtin
    • Talep edilen bilgilerini iletin
    • Uygun tarih, saat ve başvuru merkezini seçerek işlemi onaylayın
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