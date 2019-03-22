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Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı

Son dönemde gerçekleşen Boeing 737 MAX kazalarıyla ilgili şok bir belge ortaya çıktı. Düşen iki uçağın da ekstra maliyet olmaması için güvenlik paketine sahip olmadıkları belirtiliyor.
2 ay
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84
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Etiyopya ve Endonezya beş ay arayla düşen ve yüzlerce insanın olümüne neden olan uçak kazalarıyla ilgili yeni raporlar çıkmaya devam ediyor. The New York Times'ın haberine göre, düşen ve kimsenin kurtulamadığı bu iki Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağında, ekstra olarak satılan iki güvenlik önlemi yoktu.

Kâr marjını yükseltmek için güvenlik paketi almadılar

Her iki kaza için resmi soruşturma raporu yayınlanmamış olsa da, genel teori uçakların MCAS yazılımı (Maneuvering Characteristics Augmentation System) yüzünden düştüğü yönünde. MCAS sistemini Boeing uçaklar için geliştirilen ve burnu otomatik olarak aşağı iterek durmayı engelleyen yeni bir güvenlik sistemi olarak açıklayabiliriz. Her ne kadar dikkatler bu özelliğe çekilmiş olsa da kazaların farklı nedenleri olabilir.
MCAS sistemi, uçağın yukarı dönük olduğunu sağlıklı bir şekilde tespit etmek için iki sensöre ihtiyaç duyuyor ve durmayı önlemek için burnu otomatik olarak aşağıya doğru itiyor. Ancak raporda yer alan bilgiler, düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, ekstra güvenlik paketi olarak sunulan bu sensörlerden olmadığı yönünde. En önemli nokta ise Federal Havacılık İdaresi'nin bu tip güvenlik önlemlerini zorunlu tutmaması. Düşen iki yolcu uçağının havayolu şirketlerinin de, kâr marjlarını yüksek tutmak için ek güvenlik paketi almadıkları belirtiliyor. Son olarak ortaya çıkan bu durumun soruşturmaya dahil edildiği de sızan bilgiler arasında.

https://www.nytimes.com/2019/03/21/business/boeing-safety-features-charge.html Yorum Yaz
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Tlg3 2 ay en beğenilen
Abi şaka mısınız uçakta güvenlik opsiyon mu olur
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deoks 2 ay
Vw mı oldun boeing? Uçakta opsiyon nedir ya :D
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DH Misafiri 2 ay
Amarikan firmasını aklamak için havayolları şirketlerine yıkıyorlar işi yok güvenlik paketi yokmuş falan yaa her iki uçağında boeing ve aynı model olması tesadüf mü arzalı uçak satmışlar işte nasıl olsa müslüman ülkesi neden İngiltere yada Almanya havayolları şirketlerine bağlı uçaklarda olmuyor bu kazalar ona göre uçak gönderiyolarda oyüzden eğer olsa dünya tazminat öderdi boeing ama şimdi havayollarına yıkcaklar kazaları
Amarikan firmasını aklamak için havayolları şirketlerine yıkıyorlar işi yok güvenlik paketi yokmuş falan yaa her iki uçağında boeing ve aynı model olması tesadü...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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DH Misafiri 1 ay
size bir araba satacağım ama ek güvenlik paketinde yer alan frenler için fazla para ödemelisiniz. arabanın markası boeing.
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DH Misafiri 1 ay
Satın alan adamlar nereden bilsin, güvenlik paketini almazlarsa uçakların kazaya sebebiyet vereceğini. Satan kişi/firma "Bunu satın almazsanız uçak düşer kaza yapar" dedimi ?
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DH Misafiri 1 ay
Honda Civic mi bu ya güvenlik paket nedir milyar dolarlar dönüyor koyun hepsine alın parasını
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cabriyo 1 ay
güvenliği eksik satarak "kar marjını yükseltmek" isteyen boing dir. mesele güvenlik paketi ise neden tüm dünyadaki boingler yerde şu anda? yani firmanın yalanını haber yapmayın. bir türk markası böyle sorun yaşadımı üstüne çöktüğünüz gibi çökün şu abd firmasına.
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35plt35 1 ay
Boeing suçlu değil yani ??? Arkadaşlar vardı, teknik açıklayan. Teknik bakarak anlatırsanız sevinirim.
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dtsaykopat 1 ay
2 havayastıklı 170 bin tl değerinde VW polo
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erco35coast 1 ay
gereksiz bir şeyi opsiyonel satıyorlarmış, gerçi 2 motora da gerek yok 1 tane ile de uçabilirdi.
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Krone 1 ay
Opsiyon paket nedir ya ? Şaka gibi. Milyon dolarlık uçak yapıyorsun ve böyle önemli bir güvenlik unsurunu opsiyon olarak satıyorsun.
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metehan_bera 1 ay
milyon dolar uçak alacağım ve güvenlik paketi opsiyon olacak...Alan da değil ki suç; satan da!!!
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husNUKE 2 ay
Haberdeki ifade tam dogru degil, MCAS sistemi icin gerekli olan sensorler opsiyon olarak satilmiyor, her ucakta mevcut. Sensor bilgilerinde anormallik oldugunu tespit edip, pilotlari uyaran sistem opsiyonel ve kaza yapan ucaklarda bu uyari sisteminin olmadigi soyleniyor.
Ayrica MCAS sistemi sadece 737 MAX tipi ucaklarda bulunuyor, 737 ucaklarinda bu sistem yok. Bunun nedeni de 737 Max ucaklarinin motor boyutlari ve konumlari 737 den farkli ve ucagin burnunu yukari dogru kaldirmaya yatkin. Burnun cok kalkmasini engellemek icin MCAS sistemi eklenmis ancak pilotlara egitim verilmemis. 737 kullanan, 737 Max da kullanabilir denmis ama MCAS devreye girince endise yasayan bir cok pilot olmus. Ayrica ilk kaza yapan ucagin pilot ses kayitlarinda ucagin kullanim kilavuzuna baktiklari anlasilmis.
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boeing 737 max, rapor ve
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