Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Etiyopya ve Endonezya beş ay arayla düşen ve yüzlerce insanın olümüne neden olan uçak kazalarıyla ilgili yeni raporlar çıkmaya devam ediyor. The New York Times'ın haberine göre, düşen ve kimsenin kurtulamadığı bu iki Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağında, ekstra olarak satılan iki güvenlik önlemi yoktu.
Kâr marjını yükseltmek için güvenlik paketi almadılar
Her iki kaza için resmi soruşturma raporu yayınlanmamış olsa da, genel teori uçakların MCAS yazılımı (Maneuvering Characteristics Augmentation System) yüzünden düştüğü yönünde. MCAS sistemini Boeing uçaklar için geliştirilen ve burnu otomatik olarak aşağı iterek durmayı engelleyen yeni bir güvenlik sistemi olarak açıklayabiliriz. Her ne kadar dikkatler bu özelliğe çekilmiş olsa da kazaların farklı nedenleri olabilir.MCAS sistemi, uçağın yukarı dönük olduğunu sağlıklı bir şekilde tespit etmek için iki sensöre ihtiyaç duyuyor ve durmayı önlemek için burnu otomatik olarak aşağıya doğru itiyor. Ancak raporda yer alan bilgiler, düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, ekstra güvenlik paketi olarak sunulan bu sensörlerden olmadığı yönünde. En önemli nokta ise Federal Havacılık İdaresi'nin bu tip güvenlik önlemlerini zorunlu tutmaması. Düşen iki yolcu uçağının havayolu şirketlerinin de, kâr marjlarını yüksek tutmak için ek güvenlik paketi almadıkları belirtiliyor. Son olarak ortaya çıkan bu durumun soruşturmaya dahil edildiği de sızan bilgiler arasında.
https://www.nytimes.com/2019/03/21/business/boeing-safety-features-charge.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrica MCAS sistemi sadece 737 MAX tipi ucaklarda bulunuyor, 737 ucaklarinda bu sistem yok. Bunun nedeni de 737 Max ucaklarinin motor boyutlari ve konumlari 737 den farkli ve ucagin burnunu yukari dogru kaldirmaya yatkin. Burnun cok kalkmasini engellemek icin MCAS sistemi eklenmis ancak pilotlara egitim verilmemis. 737 kullanan, 737 Max da kullanabilir denmis ama MCAS devreye girince endise yasayan bir cok pilot olmus. Ayrica ilk kaza yapan ucagin pilot ses kayitlarinda ucagin kullanim kilavuzuna baktiklari anlasilmis.
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