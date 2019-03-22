Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı

Etiyopya ve Endonezya beş ay arayla düşen ve yüzlerce insanın olümüne neden olan uçak kazalarıyla ilgili yeni raporlar çıkmaya devam ediyor. The New York Times'ın haberine göre, düşen ve kimsenin kurtulamadığı bu iki Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağında, ekstra olarak satılan iki güvenlik önlemi yoktu.

Kâr marjını yükseltmek için güvenlik paketi almadılar

Her iki kaza için resmi soruşturma raporu yayınlanmamış olsa da, genel teori uçakların MCAS yazılımı (Maneuvering Characteristics Augmentation System) yüzünden düştüğü yönünde. MCAS sistemini Boeing uçaklar için geliştirilen ve burnu otomatik olarak aşağı iterek durmayı engelleyen yeni bir güvenlik sistemi olarak açıklayabiliriz. Her ne kadar dikkatler bu özelliğe çekilmiş olsa da kazaların farklı nedenleri olabilir.

https://www.nytimes.com/2019/03/21/business/boeing-safety-features-charge.html

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MCAS sistemi, uçağın yukarı dönük olduğunu sağlıklı bir şekilde tespit etmek içinihtiyaç duyuyor ve durmayı önlemek için burnu otomatik olarak aşağıya doğru itiyor. Ancak raporda yer alan bilgiler, düşen ikiyolcu uçağında,olarak sunulan bu sensörlerdenyönünde. En önemli nokta ise Federal Havacılık İdaresi'nin bu tip güvenlik önlemlerinitutmaması. Düşen iki yolcu uçağının havayolu şirketlerinin de,yüksek tutmak için ek güvenlik paketi almadıkları belirtiliyor. Son olarak ortaya çıkan bu durumundahil edildiği de sızan bilgiler arasında.