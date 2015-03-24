Boeing, eğitim için hazırladığı insansız F-16 savaş uçaklarını ABD Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeye başladı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri hava aracı üreticilerinden Boeing, yaklaşık iki sene önce efsanevi savaş uçağı F-16'nın emekliye ayrılan modellerini daha gerçekçi eğitim senaryoları için insansız hale getirme amaçlı önemli bir projeyi hayata geçirmişti. Gelen son bilgilere göre ise dünya devi QF-16 olarak adlandırdığı bu insansız savaş uçaklarını ABD Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeye başladı.

Pilotların çok daha gerçekçi savaş eğitimleri alabilmesi için Türk Hava Kuvvetleri'nin de aktif olarak kullandığı F-16 savaş uçağı temelinde hazırlanan QF-16, yerde bulunan kontrol istasyonları sayesinde uçuruluyor. Yüksek hızda yapılan manevraların ya da iniş / kalkış gibi işlemlerin altından rahatlıkla kalkabilen insansız hava aracı, insan hayatını tehlikeye sokabilecek birçok unsurdan kurtulmuş şekilde limitlerin de üzerinde eğitimler için oldukça faydalı bir seçenek ortaya koyuyor. QF-007 kodlu ilk insansız savaş uçağını da 11 Mart tarihinde Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'ne teslim eden Boeing, belirtildiği kadarıyla 126 tane QF-16 üretecek ve bu uçaklar BAE System tarafından hazırlanan 300'e yakın QF-4 (Phantom) insansız eğitim uçağının yerini alacak. Gelecek operasyonları için McDonnell Douglas F-4 Phantom II'lerin yeterli bulunmaması nedeniyle geliştirilen QF-16'lar, pilotların karşısına 9G'ye çıkabilen korkusuz hedefler getirecek.

Konu hakkında Boeing tarafından daha önce yayınlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.janes.com/article/50114/usaf-receives-first-production-qf-16-drone