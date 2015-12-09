Boeing yeni uçağı 737 Max'ı görücüye çıkardı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden birisi olan Boeing efsanevi 737 serisinin yeni modelini tanıttı. 737 MAX adıyla tanıtılan serinin dördüncü nesil uçağı yakıt tasarrufu konusunda dikkat çekiyor.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile sıkı bir rekabete giren Boeing, rakibinin A320 model uçağı ile piyasanın hakimiyetini ele geçirmesinin ardından ilk önemli hamlesini yaptı. Boeing 737 MAX'da kullanılan LEAP-1B motoru ve kanatlarda yapılan düzenlemeler ile eski Boeing 737 serilerine göre %14-20 arasında yakıt tasarrufu vadediyor. Boeing 737 MAX serisinin MAX 7-8-9 şeklinde üç farklı varyasyonu bulunuyor. Bu modeller arasında da koltuk sayısı,uçak uzunluğu ve maksimum taşınabilecek ağırlık gibi özellikler değişkenlik gösteriyor.

THY ve SunExpress'in de sipariş verdiği MAX serisi 2017'nin son çeyreğinden itibaren teslim edilmeye başlanacak. THY'nin 65 adet MAX 8 ve 15 adet MAX 9 siparişi buluyordu, geçtiğimiz yaz aylarında ise bu siparişlere 15 adet MAX 8 daha eklendi. SunExpress'in ise toplamda 17 adet MAX 8 siparişi bulunuyor. Her iki firmaya da uçakların 2018'den itibaren teslim edilmesi bekleniyor.







http://mashable.com/2015/12/08/boeing-737-max-8/#TWzMDeY1BgqG