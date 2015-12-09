Boeing yeni uçağı 737 Max'ı görücüye çıkardı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticilerinden birisi olan Boeing efsanevi 737 serisinin yeni modelini tanıttı. 737 MAX adıyla tanıtılan serinin dördüncü nesil uçağı yakıt tasarrufu konusunda dikkat çekiyor.
Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile sıkı bir rekabete giren Boeing, rakibinin A320 model uçağı ile piyasanın hakimiyetini ele geçirmesinin ardından ilk önemli hamlesini yaptı. Boeing 737 MAX'da kullanılan LEAP-1B motoru ve kanatlarda yapılan düzenlemeler ile eski Boeing 737 serilerine göre %14-20 arasında yakıt tasarrufu vadediyor. Boeing 737 MAX serisinin MAX 7-8-9 şeklinde üç farklı varyasyonu bulunuyor. Bu modeller arasında da koltuk sayısı,uçak uzunluğu ve maksimum taşınabilecek ağırlık gibi özellikler değişkenlik gösteriyor.
THY ve SunExpress'in de sipariş verdiği MAX serisi 2017'nin son çeyreğinden itibaren teslim edilmeye başlanacak. THY'nin 65 adet MAX 8 ve 15 adet MAX 9 siparişi buluyordu, geçtiğimiz yaz aylarında ise bu siparişlere 15 adet MAX 8 daha eklendi. SunExpress'in ise toplamda 17 adet MAX 8 siparişi bulunuyor. Her iki firmaya da uçakların 2018'den itibaren teslim edilmesi bekleniyor.
http://mashable.com/2015/12/08/boeing-737-max-8/#TWzMDeY1BgqG Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam tersi,kazaların çoğu boeingte gerçekleşiyor.Ama şunu söyleyeyim o firma güvenli, bu firma güvensiz diye bir şey demiyorum tamamen pilotun zevkine bağlıdır. Yolcu konforu olarak içinse ikisinde de seyahat etmiş biri olarak airbus daha geniş ve ferah malesef(a380)
arkadaşım o uzun pozlamadan başka bişey değil dolaşıyor internette öyle, düşmeyin bu tuzağa
Bahsettigim uygulama da lazer-led vs gibi tam olarak anlamadigim bir sekilde isikli bir yol olusturulmus ve inisin daha kolay yapilabilmesi saglanmis...
Bu arada ucaklar eski olabilir fakat motorun ilk test tarihi 2010 yilin gorunmekte..
hocam bir solukta izledim ve bir yandada üzüldüm adamlar kolonileşmiş yönetimde ve kimse birşey diyemiyor resmen.. şunları bilipte bu uçağı halen alıyorlarsa havayolu şirketlerinede diyecek birşey yok.. airbus daha iyi sanırım..
Japonya da bir havalanında yapılan bir uygulamayı incelemiş ve hayran kalmıştım..
Bu arada 737 MAX rakibi A320 gibi aynı model numaralı GE Motor kullanmakta..Acaba birebir aynı mı? Yoksa aralarında belirgin farklar var mı?
Konu hakkında derin bilgisi olan arkadaşlar ağağıdaki resimde yer alan boynuz vari yapının fonksiyonunu anlatabilir mi?