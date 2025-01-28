Boeing, 2024'te 11,8 milyar dolarlık büyük zarar açıkladı

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Tam Boyutta Gör Amerikan havacılık devi Boeing, geçtiğimiz sene 11,8 milyar dolar zarar ettiğini açıkladı. Şirket, işçi grevleri, bazı savunma programlarına ilişkin masraflar ve işten çıkarmalar gibi nedenlerin büyük maliyetlere yol açtığını açıkladı.

Şirketin 2024 yılı son çeyrek gelirleri, bir önceki senenin aynı dönemine göre %31 azalarak 15,2 milyar dolara geriledi. 2023'ün son çeyreğindeki 30 milyon dolarlık net zararı ise geçtiğimiz senenin aynı döneminde 3,9 milyar dolara ulaştı.

Üst üste altıncı yıl zarar açıkladı

Boeing'in 2024 yılı genelinde elde ettiği gelir ise 2023'e kıyasla %14 azalışla 66,5 milyar dolara geriledi. Şirketin bir önceki yıl 2,2 milyar dolar olan net zararı ise geçen yıl 11,8 milyar dolara ulaştı. Bu zarar, şirketin 2020'den bu yana kaydettiği en yüksek yıllık zarar olurken, Boeing üst üste altıncı yıl zarar bildirmiş oldu. Büyük zarar açıklamasına rağmen, uçak üretimini artırma konusunda ilerleme kaydettiğini açıklayan Boeing'in hisseleri %6 arttı.

Boeing, Starliner programında ek zararlar bekliyor 2 gün önce eklendi

Boeing 737'de yaşanan sorunlardan dolayı aylık 38 uçak üretimi sınırına maruz kalan şirket, belirlenen sınırın üzerine çıkarabilmesi için Federal Havacılık İdaresi'nin onayına ihtiyaç duyuyor.

Boeing'in CEO'su Kelly Ortberg yaptığı açıklamada, istikrarlı bir şekilde üretimi artırdıklarını ve yılın ikinci yarısında bu onayı alıp üretimi daha da arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ortberg, geniş gövdeli 787 jetleri için ayda 5 uçaklık üretim oranına geri dönen Boeing'in bu çeyrek içerisinde aylık 7 uçak üretim seviyesine çıkmayı hedeflediğini belirtti.

Boeing'in Finans Direktörü Brian West ise şirketin yılın ilk yarısında nakit yakmaya devam edeceğini, ancak 2025'in ikinci yarısında nakit akışının pozitife döneceğini söylerek umut verdi.

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