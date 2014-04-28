Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bonsai Slice'ı denedik

5 yıl
405
1
7
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bonsai Slice'ı denedik
Playground Theory tarafından yayımlanan jiroskop tabanlı iPad oyunu Bonsai Slice'ı sizler için denedik.

Üç boyutlu bir oyun dünyasında geçen Bonsai Slice'da bir ağacın kesik gövdesinden fırlayan nesneleri kılıç yardımıyla keserek, en yüksek puanı elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de iPad'i gerçek bir kılıç gibi kullanıyoruz.

Bonsai Slice'da tek oyunculu modun yanı sıra, yerel ve çevrimiçi olmak üzere iki adet çok oyunculu mod bulunuyor. Oynanış olarak herhangi bir farklılık içermeyen bu modların her biri sadece 60 saniye süren oyunlardan oluşuyor.
Tek oyunculu modda kendimizle; yerel çok oyunculu modda yanı başımızdaki oyuncularla, çevrimiçi modda ise, dünyanın diğer ucundaki oyuncularla kapışıyoruz. Gerçek zamanlı olarak gerçekleşen çok oyunculu moddaki karşılaşmaların sonunda herkesin puanı ortak bir tabloda sıralanıyor ve oyunun galibi belli oluyor. Puanlamalarımızı iMessage, e-posta, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabildiğimiz oyunda 30 farklı başarı yer alıyor.

Rakiplerimize üstünlük sağlamak için ise, sadece bileğimizin güçlü olması yeterli olmuyor. Aynı zamanda güçlü bir kılıca sahip olmamız gerekiyor. İşte tam da burada Bonsai Slice'ın marketi devreye giriyor. Sadece kılıç satılan bu markette bize çeşitli avantajlar sağlayacak olan 10 farklı kılıç yer ediniyor. Market içeriğini pek de yeterli bulmasak da şu an için tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Umarız market içeriği güncellemelerle daha zengin hale getirilir. 

Bonsai Slice'ın boyama kitabından fırlamış gibi görünen görselleri etkileyici olmasa da tatmin edici bir görsel deneyim yaşatıyor. Farklı türdeki nesnelerin kesilme animasyonları ve kesildiklerinde çıkardıkları farklı ses efektleri oldukça başarılı. Ancak, akılda kalıcı olmayan ve sadece anı kurtaran müzikler için aynı şeyi söylemek zor.

360 derecelik bir görüş açısına sahip olduğumuz oyunda iPad'imizi nereye çevirirsek orayı görüyoruz. Yani, jiroskop yardımıyla sağlanan bir kontrol şemasına sahibiz. iPad'i bir iPhone veya iPod Touch gibi sağ sola sallamak pek de kolay olmasa da, Bonsai Slice'ı benzerlerinden ayıran bu kontrol şemasına bir süre sonra alışmak mümkün.

Bonsai Slice, her ne kadar eğlenceli olsa da tek oyunculu ve çevrimiçi çok oyunculu modu bir süre sonra sıkıcı bir hal alıyor. Yerel çok oyunculu modu ise, iPad'i olan arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Yani bir parti oyunu olarak başarılı olan Bonsai Slice'ı arkadaşlarıyla eğlenmek için oyun arayan mobil oyunculara öneriyoruz. Bonsai Slice'a aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kpln04 5 yıl
vay yeni eleman almışsınız dh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krethuss 5 yıl
güzelmiş deniyelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
sirf cihazi düsürün diye oyun yapmislar hmmmmm
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wozniak 5 yıl
otobüste oynamak güzel olurdu, önündeki adamın kafaya geçirirdin elma kesicem diye.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 yıl
Bonzai dedi canım çekti bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatih-8 5 yıl
Bu tarz oynanısa sahip iphone için olanı var mı? Sadece oynanisi merak ettim de.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Oppo Find 7a'yı kutusundan çıkartıyoruz "DH Özel video" 5 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 28 Nisan 5 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S5 Prime, tabletlere 4K ekran, yeni Nexus, nostalji bölümü ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim