Bonsai Slice'ı denedik

Playground Theory tarafından yayımlanan jiroskop tabanlı iPad oyunu Bonsai Slice'ı sizler için denedik.





Üç boyutlu bir oyun dünyasında geçen Bonsai Slice'da bir ağacın kesik gövdesinden fırlayan nesneleri kılıç yardımıyla keserek, en yüksek puanı elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de iPad'i gerçek bir kılıç gibi kullanıyoruz.





Bonsai Slice'da tek oyunculu modun yanı sıra, yerel ve çevrimiçi olmak üzere iki adet çok oyunculu mod bulunuyor. Oynanış olarak herhangi bir farklılık içermeyen bu modların her biri sadece 60 saniye süren oyunlardan oluşuyor.

Tek oyunculu modda kendimizle; yerel çok oyunculu modda yanı başımızdaki oyuncularla, çevrimiçi modda ise, dünyanın diğer ucundaki oyuncularla kapışıyoruz. Gerçek zamanlı olarak gerçekleşen çok oyunculu moddaki karşılaşmaların sonunda herkesin puanı ortak bir tabloda sıralanıyor ve oyunun galibi belli oluyor. Puanlamalarımızı iMessage, e-posta, Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabildiğimiz oyunda 30 farklı başarı yer alıyor.





Rakiplerimize üstünlük sağlamak için ise, sadece bileğimizin güçlü olması yeterli olmuyor. Aynı zamanda güçlü bir kılıca sahip olmamız gerekiyor. İşte tam da burada Bonsai Slice'ın marketi devreye giriyor. Sadece kılıç satılan bu markette bize çeşitli avantajlar sağlayacak olan 10 farklı kılıç yer ediniyor. Market içeriğini pek de yeterli bulmasak da şu an için tatmin edici düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Umarız market içeriği güncellemelerle daha zengin hale getirilir.





Bonsai Slice'ın boyama kitabından fırlamış gibi görünen görselleri etkileyici olmasa da tatmin edici bir görsel deneyim yaşatıyor. Farklı türdeki nesnelerin kesilme animasyonları ve kesildiklerinde çıkardıkları farklı ses efektleri oldukça başarılı. Ancak, akılda kalıcı olmayan ve sadece anı kurtaran müzikler için aynı şeyi söylemek zor.





360 derecelik bir görüş açısına sahip olduğumuz oyunda iPad'imizi nereye çevirirsek orayı görüyoruz. Yani, jiroskop yardımıyla sağlanan bir kontrol şemasına sahibiz. iPad'i bir iPhone veya iPod Touch gibi sağ sola sallamak pek de kolay olmasa da, Bonsai Slice'ı benzerlerinden ayıran bu kontrol şemasına bir süre sonra alışmak mümkün.





Bonsai Slice, her ne kadar eğlenceli olsa da tek oyunculu ve çevrimiçi çok oyunculu modu bir süre sonra sıkıcı bir hal alıyor. Yerel çok oyunculu modu ise, iPad'i olan arkadaşlarla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Yani bir parti oyunu olarak başarılı olan Bonsai Slice'ı arkadaşlarıyla eğlenmek için oyun arayan mobil oyunculara öneriyoruz. Bonsai Slice'a aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.



