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    WhatsApp'a seçtiğiniz sohbetlere özel süreli mesaj özelliği geliyor

    WhatsApp'ın süreli mesajlar için geliştirdiği yeni bir özellik sayesinde artık sadece seçtiğiniz kişilerle olan konuşmalarınız seçtiğiniz süre sonunda silinecek.
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    WhatsApp'a seçtiğiniz sohbete özel süreli mesaj özelliği geliyor
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    WhatsApp, geçtiğimiz günlerde süreli mesajların sonunda kaybolan mesajlarınız için saklanan mesajlar kısmı sayesinde süresi dolmasına rağmen önemli mesajlarınızı saklayabilmenizi sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sunmuştu. Şimdilerde ise WhatsApp, sadece seçtiğiniz kişilere süreli mesajı aktive etmenizi sağlayacak bir özellik test ediyor.

    Artık WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliğini, seçtiğiniz kişilere uygulamanız mümkün

    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, aynı anda birden fazla sohbete mesaj zamanlayıcısı uygulamak nihayet mümkün. Böylece artık sadece seçtiğiniz kişilerde bu özelliği kullanabileceksiniz. Bu özelliğe varsayılan mesaj zamanlayıcı ayarlarından ulaşmak mümkün. Ancak WhatsApp şimdilik sadece bazı beta test kullanıcılarına bu özelliği sundu. Eğer beta kullanıcısıysanız ve bu özellik henüz sizde yoksa birkaç hafta beklemeniz gerekebilir.

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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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