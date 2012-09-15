Boosted Boards, dünyanın en hafif elektrikli aracını sunar

Petrole alternatif olarak geliştirilen ancak otomotiv dünyasında yeteri kadar olmasa da motorsiklet ve bisiklet sektöründe biraz daha yaygın kullanım alanı bulan elektrik enerjisi, bu kez bir kaykayda karşımıza çıkıyor.





Boosted Boards girişiminin aynı adla ürettiği kay kay, dünyanın en hafif elektrikli aracı olarak tanımlanıyor. Bir Kickstarter projesi olan Boosted Boards, 100 000$ sınırını çoktan geçti ve gelecek yıl Mayıs ayında dağıtıma başlayacak.





6kg civarında bir ağırlığa sahip olan kay kay, 100Wh gücünde bir Li-Polimer bataryaya sahip ve 2000W gücünde bir elektrik motoru barındırıyor. Ürettiği enerji 2.6 beygir gücüne denk.





Saatte 30km hız yapan kay kay, yaklaşık 9km mesafe gidebiliyor. 15 derecelik eğime kadar da yokuş çıkabiliyor. Güvenlik açısından hız sınırlandırılmış. Hız ayarları elde tutulan bir kontrol cihazı ile gerçekleşiyor. Firma farklı batarya çözümleri de sunmayı planlıyor.





1100$ bağış karşılığında bir adet elektrikli kay kay edinebilmek mümkün.