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Borderlands 2 ve 3’ü konu olarak birbirine bağlayacak olan DLC sızdırıldı

Borderlands 2'yi konu olarak serinin 3. oyununa bağlayacak olan Commander Lilith & The Fight For Sanctuary adlı DLC'nin içerik bilgileri sızdırıldı. DLC, ücretsiz olarak dağıtılacak.
1 gün (Son Güncelleme: 16 sa.)
2,2b
5
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Borderlands 2 ve 3’ü konu olarak birbirine bağlayacak olan DLC sızdırıldı
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Steam üzerinde yapılan bir paylaşımda Borderlands 2’ye gelecek yeni bir indirilebilir içeriğin (DLC) bilgileri ve ekran görüntüleri paylaşıldı. Commander Lilith & The Fight For Sanctuary adı verilen DLC, Borderlands 2’yi konu olarak Borderlands 3’e bağlayan bir içerik sunacak. DLC’de yeni bölüm sonu canavarı (boss) karakterler, yeni bölgeler ve tabi ki yeni ganimet (loot) olacağı ifade ediliyor.

 DLC’de Sunctuary’nin kuşatıldığını, Vault haritasının çalındığını ve toksik bir gazın Pandora’yı zehirlediğini öğreniyoruz. Legendary seviyesinin ötesinde özelliklere sahip silah ve teçhizata da sahip olabileceğimiz içerikte, karakterimizi 80. seviyeye (level) taşıma imkânımız bulunacak. Eğer yeni bir oyuncuysanız seviyeniz direk olarak 30. level’dan başlayacak.

DLC’nin Borderlands 2’nin merkez şehri olan Sanctuary’den bir uzay gemisi olan Borderlands 3’ün merkezi veSanctuary 3’e geçişle ilgili ipuçları da içerebileceği belirtiliyor. PlayStation Life, DLC’nin E3 2019 fuarı devam ederken yayınlanacağını söylemiş. DLC tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.

Borderlands’i denememiş oyuncular ise Steam’in yaptığı indirim sayesinde Borderlands: The Handsome Collection adlı paketi 12,43 TL’ye satın alabilirler. Borderlands 2 ve ek paketlerle birlikte Borderlands: The Pre-Sequel'i da içeren pakette, serinin ilk oyununun olmadığını hatırlatalım. Borderlands 3 13 Eylül’de piyasaya çıkacak.


https://www.polygon.com/2019/6/5/18654630/borderlands-2-commander-lilith-free-dlc-borderlands-3 Yorum Yaz
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