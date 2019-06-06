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Xbox temalı kozmetik ürünleri geliyor

Oyuncu koltuğu ve oyuncu içeçeği gibi ürünler oyun dünyasında bir süredir yer etmişken, oyuncular için yeni bir haber bu sefer de kozmetik sektöründen geldi. Xbox temalı bakım ürünleri karşınızda.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Gökhan G.
Editör
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Xbox temalı kozmetik ürünleri geliyor
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Oyun ya da oyuncu temalı ürünler son zamanlarda oldukça revaçta. Kıyafetlerden mobilyaya hatta içeceklere  kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahip sektöre yakında kişisel bakım ürünleri de eklenecek. Temmuz ayı itibariyle Avustralya ve Yeni Zelanda’da satışına başlanacak ürünler Microsoft onaylı olacak.

Oyun odaklı kişisel bakım ürünleri piyasaya sürerek sektörde bir ilki gerçekleştirecek olan Microsoft, Axe markasıyla tanınan Unilever ile bir ortaklığa giderek Xbox markalı vücut şampuanı ve deodorant üretecek.

Ürünler Avustralya pazarına özel üretileceği için Axe’ın Avustralya’da kullandığı Lynx markası altında çıkacak. 

Xbox hayranlarının sahip olduğu “yetenek, tutku ve kararlılığı” taçlandırmak adına özel bir şey yapmak istediklerini ifade eden Xbox’ın Avustralya/Yeni Zelanda müdürü Tania Chee’ye göre kapıdan çıkarken yenilenmek için yapmamız gereken tek şey, "biraz deodorant sıkmak" olacak.

Kendinizi "fresh" hissedeceksiniz 

Microsoft, ürünlerin üst notalarında turunçgiller alt notalarında ise odunsu kokuların bulunduğunu ifade etmiş. Son olarak, ürün gamının farklı pazarlarda satışa sunulmasının beklenmediğini ifade edelim.


https://www.crn.com.au/news/xbox-beauty-products-waft-into-supermarkets-526168 Yorum Yaz
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