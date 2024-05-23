Snapdragon X Elite, Windows’ta Baldur's Gate 3’ü 30 FPS’te oynatıyor

Snapdragon X Elite, Windows on Arm ve oyunlar
Microsoft, Snapdragon X Elite yonga setinde bulunan Qualcomm Adreno GPU'nun gücünü sergilemek için Build 2024 etkinliğinde bir Windows on Arm oyun gösterimi düzenledi. Sunum sırasında Microsoft, Baldur's Gate 3'ün Surface Pro 11 gibi bir cihazda 25-35fps’de çalıştığını gösterdi. Yazılım devi ayrıca Windows on Arm üzerinde çalışan Borderlands 3’ü de gösterdi. FPS değerleri verilmedi ancak videolardan görüldüğü kadarıyla gayet akıcı duruyor. Öte yandan Borderlands 3, Microsoft’un yeni Auto SR (Otomatik Süper Çözünürlük) teknolojisini kullanıyor. Bu, DLSS benzeri bir yükseltme teknolojisi.
Microsoft, 1.200 oyunun Arm cihazlarında 1080p 30+ FPS'de çalışabileceğini, oyun uyumluluğunun ve optimizasyonların Arm topluluğuyla birlikte korunduğunu ve küratörlüğünü yaptığını iddia ediyor. Bu aynı zamanda Xbox için potansiyel Arm tabanlı bir geleceğe ya da Xbox için bir el konsoluna dönüşebileceğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.