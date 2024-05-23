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    Snapdragon X Elite, Windows’ta Baldur's Gate 3’ü 30 FPS’te oynatıyor

    Microsoft, Windows 11 çalıştıran Arm tabanlı Snapdragon X Elite yongalarıyla birlikte Copilot Plus PC markasını tanıttı. Ve şimdi Snapdragon X Elite’in oyun performansı paylaşıldı.
    Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 30 FPS’te oynatıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 çalıştıran Arm tabanlı Snapdragon X Elite yongalarıyla birlikte Copilot Plus PC markasını tanıtarak hem yapay zeka hem de bir Windows devrimi gerçekleştirmişti. Microsoft, bu temelde tanıtımlarını sürdürürken merak edilen bir konuya da parmak bastı: Snapdragon X Elite’in oyun performansı.

    Snapdragon X Elite, Windows on Arm ve oyunlar

    Microsoft, Snapdragon X Elite yonga setinde bulunan Qualcomm Adreno GPU'nun gücünü sergilemek için Build 2024 etkinliğinde bir Windows on Arm oyun gösterimi düzenledi. Sunum sırasında Microsoft, Baldur's Gate 3'ün Surface Pro 11 gibi bir cihazda 25-35fps’de çalıştığını gösterdi. Yazılım devi ayrıca Windows on Arm üzerinde çalışan Borderlands 3’ü de gösterdi. FPS değerleri verilmedi ancak videolardan görüldüğü kadarıyla gayet akıcı duruyor. Öte yandan Borderlands 3, Microsoft’un yeni Auto SR (Otomatik Süper Çözünürlük) teknolojisini kullanıyor. Bu, DLSS benzeri bir yükseltme teknolojisi.

    Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 30 FPS’te oynatıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca gösterilerinde grafik ayarlarına da değinmedi. Ancak önemli olan Arm tabanlı Snapdragon X Elite’te bu oyunların çalışıyor olması. Snapdragon X Elite, oyunlar için ideal bir yonga değil ancak orta sınıf 720p ila 1080p oyunları 30 FPS'de çalıştırmak için ideal olabilir.

    Microsoft, 1.200 oyunun Arm cihazlarında 1080p 30+ FPS'de çalışabileceğini, oyun uyumluluğunun ve optimizasyonların Arm topluluğuyla birlikte korunduğunu ve küratörlüğünü yaptığını iddia ediyor. Bu aynı zamanda Xbox için potansiyel Arm tabanlı bir geleceğe ya da Xbox için bir el konsoluna dönüşebileceğine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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