Snapdragon X Elite, Windows’ta Baldur's Gate 3’ü 30 FPS’te oynatıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 çalıştıran Arm tabanlı Snapdragon X Elite yongalarıyla birlikte Copilot Plus PC markasını tanıtarak hem yapay zeka hem de bir Windows devrimi gerçekleştirmişti. Microsoft, bu temelde tanıtımlarını sürdürürken merak edilen bir konuya da parmak bastı: Snapdragon X Elite’in oyun performansı.

Snapdragon X Elite, Windows on Arm ve oyunlar

Microsoft, Snapdragon X Elite yonga setinde bulunan Qualcomm Adreno GPU'nun gücünü sergilemek için Build 2024 etkinliğinde bir Windows on Arm oyun gösterimi düzenledi. Sunum sırasında Microsoft, Baldur's Gate 3'ün Surface Pro 11 gibi bir cihazda 25-35fps’de çalıştığını gösterdi. Yazılım devi ayrıca Windows on Arm üzerinde çalışan Borderlands 3’ü de gösterdi. FPS değerleri verilmedi ancak videolardan görüldüğü kadarıyla gayet akıcı duruyor. Öte yandan Borderlands 3, Microsoft’un yeni Auto SR (Otomatik Süper Çözünürlük) teknolojisini kullanıyor. Bu, DLSS benzeri bir yükseltme teknolojisi.

Tam Boyutta Gör Microsoft ayrıca gösterilerinde grafik ayarlarına da değinmedi. Ancak önemli olan Arm tabanlı Snapdragon X Elite’te bu oyunların çalışıyor olması. Snapdragon X Elite, oyunlar için ideal bir yonga değil ancak orta sınıf 720p ila 1080p oyunları 30 FPS'de çalıştırmak için ideal olabilir.

Windows 11'in yerleşik DLSS rakibinden kötü haber! Sınırlı olacak 1 gün önce eklendi

Microsoft, 1.200 oyunun Arm cihazlarında 1080p 30+ FPS'de çalışabileceğini, oyun uyumluluğunun ve optimizasyonların Arm topluluğuyla birlikte korunduğunu ve küratörlüğünü yaptığını iddia ediyor. Bu aynı zamanda Xbox için potansiyel Arm tabanlı bir geleceğe ya da Xbox için bir el konsoluna dönüşebileceğine işaret ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Snapdragon X Elite, Baldur's Gate 3’ü 30 FPS’te oynatıyor