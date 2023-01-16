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    Battlefield 1 kaç GB? İşte BF1 sistem gereksinimleri (2023)

    Bilgisayarım Battlefield 1 kaldırır mı diyenler için Battlefield 1 sistem gereksinimleri burada. İşte PC ve laptopta BF1 oynamak için gerekli minimum sistem gereksinimleri:
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    DICE ve Electronic Arts ortaklığıyla geliştirilen Battlefield 1, 2016'da piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hala günümüzün en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. I. Dünya Savaşı'nı konu alan BF1, gerek oyun dinamikleri gerekse de konusu gereği Osmanlı Devleti'ni içerdiği için oldukça fazla oynanıyor. Ancak her PC, bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar Battlefield 1 kaldırır? Gelin Battlefield 1 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

    Battlefield 1 sistem gereksinimleri (PC) 📋

    bf1 sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Battlefield 1 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte 2023'te PC için BF1 sistem gereksinimleri 🔽

    Minimum sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB
    • RAM: 8 GB
    • İşlemci: Intel Core i5 6600K veya AMD FX-6350
    • Depolama: 50 GB
    • İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)
    • DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri

    Önerilen sistem gereksinimleri 💻

    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 480 4GB
    • RAM: 16 GB
    • İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD FX 8350
    • Depolama: 50 GB
    • İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)
    • DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri

    Battlefield 1 kaç GB yer ve RAM ister 💿

    Bilgisayarınıza Battlefield 1 yüklemek için diskinizde 50 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca BF1'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

    Battlefield 1 nasıl bir oyun 🎠

    battlefield 1 oynanışı Tam Boyutta Gör
    Battlefield 1, first-person shooter tarzında bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, I. Dünya Savaşı sırasında geçer ve oyuncular, savaşın farklı cephelerinde farklı görevleri yerine getirmek için kullanabilecekleri birçok silah, araç ve harita seçeneğine sahiptir.

    Oyuncularda ayrıca çeşitli taktikleri kullanarak rakip takımı yok etmeye çalışabilirler. Oyunun özellikleri arasında gerçekçi savaş deneyimi, çok oyunculu modları ve çeşitli karakter klasları yer almaktadır. 

    Battlefield 1 Künye 🎯
    Tür Birinci Şahıs Nişancı (FPS)
    Geliştirici DICE
    Çıkış Tarihi 20 Ekim 2016
    Çok Oyunculu
    Türkçe Dil Desteği
    Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,7)
    Fiyat 279 TL (Steam)

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