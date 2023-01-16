Battlefield 1 kaç GB? İşte BF1 sistem gereksinimleri (2023)

DICE ve Electronic Arts ortaklığıyla geliştirilen Battlefield 1, 2016'da piyasaya sürülmüş olmasına rağmen hala günümüzün en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. I. Dünya Savaşı'nı konu alan BF1, gerek oyun dinamikleri gerekse de konusu gereği Osmanlı Devleti'ni içerdiği için oldukça fazla oynanıyor. Ancak her PC, bu oyunu açmayabilir. Peki hangi bilgisayarlar Battlefield 1 kaldırır? Gelin Battlefield 1 sistem gereksinimleri nelermiş, yakından bakalım.

Battlefield 1 sistem gereksinimleri (PC) 📋 Tam Boyutta Gör Battlefield 1 oynayabilmek için bilgisayarınızın belli özelliklere sahip olması gerekiyor. İşte 2023'te PC için BF1 sistem gereksinimleri 🔽 Minimum sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7850 2GB RAM: 8 GB

8 GB İşlemci: Intel Core i5 6600K veya AMD FX-6350

Intel Core i5 6600K veya AMD FX-6350 Depolama: 50 GB

50 GB İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri Önerilen sistem gereksinimleri 💻 Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 480 4GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 480 4GB RAM: 16 GB

16 GB İşlemci: Intel Core i7 4790 veya AMD FX 8350

Intel Core i7 4790 veya AMD FX 8350 Depolama: 50 GB

50 GB İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 / Windows 11 (64 bit) DirectX sürümü: DirectX 11 ve üzeri Battlefield 1 kaç GB yer ve RAM ister 💿 Bilgisayarınıza Battlefield 1 yüklemek için diskinizde 50 GB boş depolama alanı olmalıdır. Ayrıca BF1'in ihtiyaç duyduğu minimum RAM miktarı 8 GB iken, oyunu akıcı ve yüksek FPS ile oynamak için 16 GB RAM önerilmektedir.

CS:GO sistem gereksinimleri 4 gün önce eklendi

Battlefield 1 nasıl bir oyun 🎠 Tam Boyutta Gör Battlefield 1, first-person shooter tarzında bir aksiyon-macera oyunudur. Oyun, I. Dünya Savaşı sırasında geçer ve oyuncular, savaşın farklı cephelerinde farklı görevleri yerine getirmek için kullanabilecekleri birçok silah, araç ve harita seçeneğine sahiptir. Oyuncularda ayrıca çeşitli taktikleri kullanarak rakip takımı yok etmeye çalışabilirler. Oyunun özellikleri arasında gerçekçi savaş deneyimi, çok oyunculu modları ve çeşitli karakter klasları yer almaktadır.

Battlefield 1 Künye 🎯 Tür Birinci Şahıs Nişancı (FPS) Geliştirici DICE Çıkış Tarihi 20 Ekim 2016 Çok Oyunculu ✅ Türkçe Dil Desteği ✅ Puan ⭐⭐⭐⭐⭐ (4,7) Fiyat 279 TL (Steam)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Battlefield 1 sistem gereksinimleri