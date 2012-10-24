Borderlands Legends, 31 Ekim tarihinde Appstore'da yerini alacak

Geçtiğimiz günlerde dijital bir yayındaki reklamda iOS platformu için kendini gösteren Borderlands Legends'ın hakkındaki bazı detaylar paylaşılmış olsa da, oyunun çıkış tarihi ve fiyatlandırması konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı. Oyunun iPad versiyonu üzerinde Popwatch sitesi tarafından yapılan bir ön inceleme yapım hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmamızı sağlamış durumda.





Borderlands serisinin genel yapısı dışında bir çizgiye sahip olan yapım, bir shooter oyunundan çok RPG ve aksiyon dinamikleriyle donatılmış strateji odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Serinin standartlaşmış karakterini kontrol ettiğimiz yapımın ekran görüntülerine baktığımızda izometrik bir kamera açısının kullanıldığı görülmekte. Borderlands evreninin orijinal görselliğini koruyan yapım, kaliteli grafikleriyle mobil oyuncuları tatmin edecek gibi görünüyor.





Zengin bir içeriğe sahip olan yapımda karakterler çeşitli özel yetenek ve becerilere sahipken, bu yetenekler ve beceriler geliştirilebilir bir yapıda karşımıza çıkacak. Borderlands serisinin diğer yapımlarından aşına olduğumuz düşmanları mobil platformda da karşımıza çıkartacak olan Borderlands Legends'da rastgele hazırlanmış haritalar üzerinde çeşitli görevleri yerine getirirken, oyun içindeki dükkanları kullanarak da silah ve ekipmanlarımızı geliştirebileceğiz.

Mobil cihazları Pandora gezegenine götürecek olan Borderlands Legends 31 ekim tarihinde Appstore'da yerini alacakken, iPhone için 4.99$ iPad için ise 6.99$'dan satışa sunulacak.

http://popwatch.ew.com/2012/10/23/borderlands-legends/