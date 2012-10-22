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Borderlands Legends, iOS platformu için kendini gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz ay PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 platformları için çıkışını gerçekleştiren Borderlands 2'nin ardından Borderlands Legends adındaki bir yapım karşımıza çıktı. iOS platformu için yayınlanacağı söylenen oyunla ilgili bazı detaylar 2K Games'in dijital reklamında yer aldı.

Söz konusu reklama baktığımızda oyunda; orijinal Borderlands karakterlerinin, rastgele düzenlenmiş haritaların, yüzlerce silahın, 36 adet özel güç ve yeteneğin, stratejik cover sisteminin ve ''Fight for your life'' modunun yer alacağı belirtilmiş durumda. Oyun için herhangi bir fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da, bu ay içerisinde Appstore'da yerini alacağı bilgisi de reklamın göze çarpan diğer detayları arasında.

2K Games cephesinden konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmese de, yakın bir zaman içinde Borderlands Legends için duyurunun yapılması bekleniyor. 

http://forums.gearboxsoftware.com/showthread.php?p=3001117#post3001117 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EXios 7 yıl
Ben pek beğenmemiştim borderlands düzeyinde bir oyun yaptıktan sonra böyle bir oyun çok saçma birşey olmuş.Tanıtım videoları çıksada çok merak ediyorum belki şaşırtıcı bir kaç değişik efekt eklemişlerdir.
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OKANATLI 7 yıl
Gelsin bakalım ...
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Tristan Tzara 7 yıl
umarım androide de gelir
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Cankano 7 yıl
Pahali olcak :(
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cengizhan1903 7 yıl
Ooo super haber
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teramit 7 yıl
androide korsan yüzünden birçok geliştirici sıcak bakmıyor ,ios güvenlik sistemi ve müşterilerinin satın alma potansiyeli yüksek olması sayesinde büyük firmaların ilk tercihi oluyor.windows mobilde android gibi korsanla mücadelede aynı kategoride kalabilir.
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nexo 7 yıl
Androide ciksa iyi satmaz ama cogu cihazda olur lanetnolasi korsan sistemi yuzunden
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darklord4 7 yıl
Android e çıksa iyi satar :D
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