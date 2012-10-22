Borderlands Legends, iOS platformu için kendini gösterdi

Geçtiğimiz ay PC, Xbox 360 ve PlayStation 3 platformları için çıkışını gerçekleştiren Borderlands 2'nin ardından Borderlands Legends adındaki bir yapım karşımıza çıktı. iOS platformu için yayınlanacağı söylenen oyunla ilgili bazı detaylar 2K Games'in dijital reklamında yer aldı.





Söz konusu reklama baktığımızda oyunda; orijinal Borderlands karakterlerinin, rastgele düzenlenmiş haritaların, yüzlerce silahın, 36 adet özel güç ve yeteneğin, stratejik cover sisteminin ve ''Fight for your life'' modunun yer alacağı belirtilmiş durumda. Oyun için herhangi bir fiyatlandırma bilgisi bulunmasa da, bu ay içerisinde Appstore'da yerini alacağı bilgisi de reklamın göze çarpan diğer detayları arasında.





2K Games cephesinden konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmese de, yakın bir zaman içinde Borderlands Legends için duyurunun yapılması bekleniyor.

http://forums.gearboxsoftware.com/showthread.php?p=3001117#post3001117