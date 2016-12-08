"Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı

Turkcell’in fiber bağlantı için ortak altyapı kurma amacıyla Türk Telekom’a yaptığı teklifle başlayan tartışmalara bu kez ADSL’deki sabit hat internet bağlantılarıyla ilgili problemler eklendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, ADSL ve VDSL konularında büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Süreç gereği ADSL taleplerini öncelikle Türk Telekom’a iletmeleri gerektiğini ve altyapı kullanımı için gelecek onay doğrultusunda aktivasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyen Kuran, aktivasyon sürecine gelindiğinde Türk Telekom’dan "Port yok, müşteri vazgeçti, adreste bulunamadı." gibi mazaretlerin öne sürüldüğünü dile getiriyor. Açıklamaya göre 2016 yılında 11 ay içerisinde 87 bin müşterinin internet bağlantısı bu yüzden aktifleştirilemedi ve 50 bin müşteri ise geciken bağlantı ve erken/tekrarlayan arıza sebebiyle mağdur oldu.

Kuran: Devlet fiber internetin önündeki engelleri kaldırmalı

Yaşanan problemlerden ötürü yaklaşık 52 milyon liradan fazla gelir kaybı yaşayan Turkcell, Turk Telekom ile toplantı yaparak tüm şikayetlerin BTK’ya iletti. Sıkıntının halen çözülemediğini ifade eden Doğuş Kuran, bakırın miadını doldurduğunu ve devletin fiber internetin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini belirtiyor.

Diğer taraftan ödenen cezalar arasında da önemli oranda farklılıklar bulunuyor. Yasal düzenleme olmadığı için sunulan her mazeret geçerli bir sebep olarak gösteriliyor. Örneğin TTNet’ten Superonline’a geçerken 'port yok' dediği abone için sinyal vermediğinde, tekrarlayan arıza durumlarında kendisini suçlu görmüyor. Suçlu görmediği gecikmeler için de ceza ödemiyor. Kullanıcı Türk Telekom’a geçmek istediğinde ise işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Aynı sıkıntıların arıza süreçlerinde de yaşandığını belirten Kuran arıza çözüm taleplerini yine altyapısını kullandıkları Türk Telekom’a iletmek durumunda olduklarını, talebi ilk ilettiklerinde 'sorun bizden kaynaklı değil’ cevabını aldıklarını ancak daha sonra aynı sorunu bir kez daha ilettiklerinde ise sorunun kendilerinden olduğunu kabul ederek çözdüklerini söylüyor. Yaşanan tüm bu sorunlar kullanıcılar açısından adeta işkenceye dönerken Turkcell’in ise yıllık 52,2 milyon lira kayıp yaşadığı ifade ediliyor.