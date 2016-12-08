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"Boş port yok" mazereti yüzünden 87 bin kişi internetsiz kaldı

Türk Telekom'un rakiplerine "Boş port yok." mazereti göstermesi yüzünden büyük bir mağduriyet yaşandığını dile getiren Turkcell, 2016'da 87 bin müşteriye internet hizmetinin sağlanamadığını açıkladı.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Turkcell’in fiber bağlantı için ortak altyapı kurma amacıyla Türk Telekom’a yaptığı teklifle başlayan tartışmalara bu kez ADSL’deki sabit hat internet bağlantılarıyla ilgili problemler eklendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Doğuş Kuran, ADSL ve VDSL konularında büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
Süreç gereği ADSL taleplerini öncelikle Türk Telekom’a iletmeleri gerektiğini ve altyapı kullanımı için gelecek onay doğrultusunda aktivasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyen Kuran, aktivasyon sürecine gelindiğinde Türk Telekom’dan "Port yok, müşteri vazgeçti, adreste bulunamadı." gibi mazaretlerin öne sürüldüğünü dile getiriyor. Açıklamaya göre 2016 yılında 11 ay içerisinde 87 bin müşterinin internet bağlantısı bu yüzden aktifleştirilemedi ve 50 bin müşteri ise geciken bağlantı ve erken/tekrarlayan arıza sebebiyle mağdur oldu.

Kuran: Devlet fiber internetin önündeki engelleri kaldırmalı

Yaşanan problemlerden ötürü yaklaşık 52 milyon liradan fazla gelir kaybı yaşayan Turkcell, Turk Telekom ile toplantı yaparak tüm şikayetlerin BTK’ya iletti. Sıkıntının halen çözülemediğini ifade eden Doğuş Kuran, bakırın miadını doldurduğunu ve devletin fiber internetin önündeki engelleri kaldırması gerektiğini belirtiyor.
Diğer taraftan ödenen cezalar arasında da önemli oranda farklılıklar bulunuyor. Yasal düzenleme olmadığı için sunulan her mazeret geçerli bir sebep olarak gösteriliyor. Örneğin TTNet’ten Superonline’a geçerken 'port yok' dediği abone için sinyal vermediğinde, tekrarlayan arıza durumlarında kendisini suçlu görmüyor. Suçlu görmediği gecikmeler için de ceza ödemiyor. Kullanıcı Türk Telekom’a geçmek istediğinde ise işlemleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor.
Aynı sıkıntıların arıza süreçlerinde de yaşandığını belirten Kuran arıza çözüm taleplerini yine altyapısını kullandıkları Türk Telekom’a iletmek durumunda olduklarını, talebi ilk ilettiklerinde 'sorun bizden kaynaklı değil’ cevabını aldıklarını ancak daha sonra aynı sorunu bir kez daha ilettiklerinde ise sorunun kendilerinden olduğunu kabul ederek çözdüklerini söylüyor. Yaşanan tüm bu sorunlar kullanıcılar açısından adeta işkenceye dönerken Turkcell’in ise yıllık 52,2 milyon lira kayıp yaşadığı ifade ediliyor.

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deoksiriboz1001 2 yıl
yahu bırak superonline a geçmeyi ttnetden internet bağlatmak istediğimde bile boş port bulamıyorlar.



reklamlarda ronaldoyu oynatacaklarına adam gibi bir altyapı kursalar keşke




yahu bırak superonline a geçmeyi ttnetden internet bağlatmak istediğimde bile boş port bulamıyorlar.reklamlarda ronaldoyu oynatacakları...
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mokinto 2 yıl
Hangi partiye oy verirsek verelim ,adalete olan güven %5 çıkmış bu ülkede. Birçok kurum ve kuruluş tutturabildiği ölçüde bu zafiyeti kullanıyor maalesef.
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mcrew 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

internet abonesi olanlar çok mu mutlu
hepsinin hızları kısıtlanıyor
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mulina 1 yıl
TT nin başındaki Eski ve aç gözlü zihniyetlerin gitmesi lazım aksi halde Turkcell Vodafone Turknet gibi ISS mağduriyetleri asla bitmeyecek. TT aç gözlülük ve beceriksizliği ile hala piyasaya hakim olma düşüncesinde ve diktatör havasında ilerleyemeye devam ediyor.Bu kadar zaman piyasanın rekabete açılmaması ve bunun önündeki kanser yine TT.
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uyemuyedegil 1 yıl mulina
O işin bittiği nokta BTK...
BTK, malum arkadaşların sırtını sıvazlayıp palazlandırdıkça, tavan fiyat belirleyip güncellemelere çanak tuttukça, hız konusunda malum ISS'lerin istediği düzenlemeleri yaptıkça bir cacık olmaz bu ülkede internet hizmetinden...
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deividde 2 yıl
bende aynı şekilde mağdur oldum karşı komşum ttnet 35 mbps vdsl alıyor bana port yok bahanesi ile vdsl verilmedi. kesinlikle fiber alt yapıya önem verilmesi lazım türkiye bu konuda çok geri kaldı, beğenmediğimiz afrika ülkeleri bile km2 ye oranla daha yüksek fiber hatları var. fiber de gelirse süperonline alırım başka şirketlere güvenmiyorum.
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Gencbeyiin 2 yıl
Bence dns önemli bir rol oynuyor burada, dikkat etmekte fayda var.
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porsheli 2 yıl
Upload a akk uygulayan firmaya turkcell superonline denir.
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tutankenshta 2 yıl porsheli
akk kalkınca ne bahane bulacaksın? TT personeli olduğun ne kadarda belli...
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asimen71 2 yıl
Evimde sabit telefon veya hizmet aldığım bir internet sağlayıcısı yoktu.Türknete başvurdum.bir hafta sonra bana türk telekomun şebeke problemi yüzünden numara atayamadığını,istersem başvurumu iptal edebileceğimi söylediler.bunun üzerine başvurumu iptal edip aileden başka birinin adına Türk telekomdan kontratsız sabit telefon başvurusunda bulundum.Her ne hikmetse bana numara atayamayan telekom bir sonraki gün telefonumu bağlayıp aktif hale getirdi.Bu sefer ev telefonu numaramla türknete başvurdum.üç gün sonra kullanıcı adımı şifremi içeren bir mesaj gönderdiler.modeme girince internete kavuşmuş oldum.Tabiki bu durum adsl için geçerli.fibernette durum ne olur bilemiyorum.Yeni abone olacaklara tavsiyem önce evlerine türk telekomdan sabit hat bağlatıp,türknete öyle geçsinler
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exterminant 2 yıl
rekabet gerek tekellik vatandaşa yaramaz zaten hiçbir zaman
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hakaniko 2 yıl
Türk telekoma gittim. Bana diyor ki port başvurusunu süperonline yapması gerekiyor. Port var ancak rezerve durumda diyor. Port bozuk veya başkası adına olabilir kontrol ettirmem gerek diyor. Kontrol ettirin diyorum abonelik açmamız gerekiyor diyor. E diyorum superonline alacağım. sizden açmak istemiyorum. O zaman süperonline bize söylemesi gerekiyor diyor. Siz birşey yapamazsınız diyor. Süperonline türktelekoma yönlendiriyor. Yine başa sarıyoruz.
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Bluflame 2 yıl hakaniko
hakaniko
Türk telekoma gittim. Bana diyor ki port başvurusunu süperonline yapması gerekiyor. Port var ancak rezerve durumda diyor. Port bozuk veya başkası adına olabilir kontrol ettirmem gerek diyor. Kontrol ettirin diyorum abonelik açmamız gerekiyor diyor. E diyorum superonline alacağım. sizden açmak istemiyorum. O zaman süperonline bize söylemesi gerekiyor diyor. Siz birşey yapamazsınız diyor. Süperonline türktelekoma yönlendiriyor. Yine başa sarıyoruz.

hocam, çağ atladık ya onun için başa sarma olmuş, sık dişini 2023’e kadar.
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Hasemi 2 yıl
Türk Telekom'a Twitter,Call Center,BTK ve bizzat müdürlüklerinden yaptığımız baskılar sonucu (bina sakinleri olarak) 10 ay sonra binaya kutu bağladılar :)
Şaka gibi ama gerçek...
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hakaniko 2 yıl
Ben de 4-4lük paket için başvurdum. Herşey güzeldi ancak eskiden (2 sene önceye kadar) ttnet kullandığım ev için port yok dediler. Yarın türktelekoma gidip port başvurusu yapıcam. Açtırma ihtimalim sizce nedir?
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Ciclista 2 yıl
7 aydır altyapı bekliyorum gelen giden yok.
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