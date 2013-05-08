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Bose, AE2w isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bose, AE2w isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu
Ürettiği ses donanımları ile dünyada ve Türkiye'de çok fazla kullanıcısı bulunan Bose, AE2w ismini verdiği yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu.
Bluetooth teknolojisi ile 10 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak çalışan Bose AE2w, oldukça şık yapıyla kafa üstü formunda hazırlanmış. 19.1 x 15.2 x 3.8cm boyutları ve 150 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir olan kulaklık, dahili lityum bataryası ile 7 saat aktif kullanım, 200 saat bekleme süresi sunabiliyor. Üzerinde yer alan tuşlar sayesinde hem müzik kontrolü hem de çağrı cevaplama işlemlerine izin verebilen AE2w, microUSB portu sayesinde rahatça şarj edilerek, iOS işletim sistemine sahip cihazlar ile de kullanılabiliyor.
Beraberinde taşıma çantası da gelen Bose AE2w, aynı anda iki cihaza bağlanarak kullanılabiliyor. Bluetooth verici kısmı çıkartılabilen ve beraberinde gelen 3.5mm kablo ile de kullanılabilen model, 250$ fiyat etiketine sahip olarak 14 Mayıs tarihinde Avrupa merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.trustedreviews.com/news/bose-ae2w-bluetooth-headphones-launched Yorum Yaz
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filteke 6 yıl
Bose candır gerisi hikaye
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yc#1 6 yıl
1000 TL'nin üzerinde bir fiyata sahip bir kulaklığını deneme imkanım olmuştu. En yüksek bası vermek gibi bir iddiası yok ancak en temiz, en berrak sesi alabiliyorsunuz. Konforlu ve kulanışlı. Yurtdışında fiyatları çok pahalı değil fakat ülkemize geldiğinde adeta ikiye katlanıyor (QuietComfort 15). Amerikan Hava Kuvvetleri tarafında da tercih edilen bir marka olduğunu belirteyim.
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ColorTR 6 yıl
Bose dedin mi akar sular durur. Kulaklıkları hakkında hiç deneyimim yok ama özellikle pc hoparlörleri ve bmx 7.40 x5 gibi elit serideki araç içi hoparlörleri muhteşem ötesi. Açıkçası 250 dolardan çok daha fazla olacağını düşünüyordum bose için 250 dolar uygun bir fiyat. Tabii rakiplerine nazaran değer mi değmez mi onu bilemem sadece kendi genel fiyatlandırmasını baz alarak söylüyorum.
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digimon52 6 yıl
yeni telefon aldigimda böyle bir sey almayi düsünüyorum.
at müsikleri dinle.
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Sajuuk 6 yıl
17 yıldır türkiyedeyim, bir kişide bose görmedim. Ne şık tasarımlıymış bu arada?
Markaya laf yok ancak cepleri bayağı bi yaktığı gerçek....
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