Bose, AE2w isimli yeni kablosuz kulaklığını duyurdu

Ürettiği ses donanımları ile dünyada ve Türkiye'de çok fazla kullanıcısı bulunan Bose, AE2w ismini verdiği yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu.

Bluetooth teknolojisi ile 10 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak çalışan Bose AE2w, oldukça şık yapıyla kafa üstü formunda hazırlanmış. 19.1 x 15.2 x 3.8cm boyutları ve 150 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir olan kulaklık, dahili lityum bataryası ile 7 saat aktif kullanım, 200 saat bekleme süresi sunabiliyor. Üzerinde yer alan tuşlar sayesinde hem müzik kontrolü hem de çağrı cevaplama işlemlerine izin verebilen AE2w, microUSB portu sayesinde rahatça şarj edilerek, iOS işletim sistemine sahip cihazlar ile de kullanılabiliyor.

Beraberinde taşıma çantası da gelen Bose AE2w, aynı anda iki cihaza bağlanarak kullanılabiliyor. Bluetooth verici kısmı çıkartılabilen ve beraberinde gelen 3.5mm kablo ile de kullanılabilen model, 250$ fiyat etiketine sahip olarak 14 Mayıs tarihinde Avrupa merkezli olarak satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.trustedreviews.com/news/bose-ae2w-bluetooth-headphones-launched