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Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak!

Robot teknolojilerinin önde gelen şirketi Boston Dynamics, yeni tekerlekli robotu Handle’ı tanıttı. Tekerlekli robotun sızan görüntüleri ise görenleri hayrete düşürüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,2b
1
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak!

2013 Yılında Google tarafından satın alındıktan sonra adından sıkça söz ettiren Boston Dynamics insana benzeyen iki bacaklı robotları ve hayvanlara benzeyen 4 bacaklı robotlarıyla herkesin beğenisini toplamayı başarmıştı. Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Marc Raibert’in yatırımcılara yaptığı sunumda tanıttığı yeni robot ise bu sefer çok daha farklı görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita"

Henüz resmi tanıtımı yapılmasa da sunumdaki katılımcılardan birinin çektiği video ile neler yapabildiğini az çok anladığımız bu yeni robot şirketin eski robotlarına göre daha da geliştirilmiş ve hareket kabiliyeti arttırılmış durumda. Handle adı verilen robot sahip olduğu tekerlekler sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor, etrafında dönebiliyor ve aniden durabiliyor.

Şirket bu yeni robotuyla insanları hayran bırakan ancak ticari olarak kazanç sağlamayan robotlardan ziyade tasarım olarak iyi görünen ve ticari olarak kullanılabilir bir robot üretme düşüncesini gerçekleştirmiş oldu zira elleriyle nesneleri hızlıca hareket ettirebilen Handle’ın depo gibi yerlerde kullanılması öngörülüyor.

Kabus Olacak!

Tekerlekleri kullanmanın ağırlığı dağıtma ve dengenin sağlanması açısında bacaklardan daha verimli olduğunu açıklayan Raibert; yaptığı bu sunumu da ‘’Kabus olacak bir robotu tanıttığı ilk sunum’’ olarak değerlendiriyor.

Şirketin geçtiğimiz yıl şubat ayında tanıttığı insansı robotu Atlas’ın tanıtım videolarında, robotun kabiliyetlerinin daha iyi gösterilebilmesi için Atlas’a hokey sopası ile vurulmasının ardından tanıtılan Handle için ‘’Atlas’ın intikamını almaya geldi.’’ esprileri yapılmaya başlandı bile.

Ayrıca Bkz. "Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor"

Tabi şirketin sahip olduğu bu pozitif havanın yanı sıra Google’ın Boston Dynamics’i elden çıkarmak istediği uzun süredir biliniyor. Google’ın ‘’on yıllar süren’’ ürünler üzerinde kaynak harcamak istememesi bu duruma neden olurken Toyota ve Amazon’un Boston Dynamics için talip olduğu konuşuluyordu.

Belki de Handle sayesinde ciddi talipler şirketi satın alabilir ya da Google ticari bir kazanım elde etmesi halinde satma kararını gözden geçirebilir.

Handle'ın sızdırılan görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/1/14468126/boston-dynamics-new-wheeled-robot-handle Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kakarikikiri 2 yıl en beğenilen
bundan 100 yıl sonra -eğer bu kafada gidersek- populist bir parti çıkıp milli robotumuzu üretecez deyip oy toplayacak.
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MHEC 2 yıl
Haberin başlığını görünce t800 üretildi sandım
1 Yanıt Yanıtla +10
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DH Misafiri 2 yıl
Şahsen beni biraz korkuttu!
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gxhero 2 yıl
Şunda neyin korkunç olduğunu nasıl bir örnekle alatsam da teayyüp çüler anlasa dur düşüneyim buldum sanırım hani o sizin yarattığınız öcü Fötö de bunlar olsa ve darbe yapsa sonrada biri sokaklara dökülün bunları durdurun dese hepiniz kıyma olursunuz koşarak değil herhangi bir araçla bile kaçmanız çok da mümkün olmazdı bakın o tekerler robot hantallığını ortadan kaldırmış kısaca sorgusuz sualsiz sizi kıyma ederler kayışla dövdüğünüz bir şey bilmeyen askerlere benzemezler vijdanı da olmaz robotun...
Bu cihazların üretilmesine nasıl izin veriliyor yada kim denetliyor bilmiyorum ama umalım ki bunları üzerimize saldıkların da hazırlıklı olalım çünkü bu baştakiler ile işimiz yaş hemde çok yaş!
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LORDTEK 2 yıl
Çalışmanın başarısını gördükten sonra bakınca yorumlar gerçekten başarısız.
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muratkaya 2 yıl
Tekerlekli robotun adı Handle değil,
Handle, sırtında kol olan ve bu kolun ucundaki elle nesneleri tutabilen dört ayaklı bir robot.
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Batuist 2 yıl
videoyu izledim de neresi kabusum olacak şimdi bu? eskiden televole vardı bilirmi gençlerbilmem ama bu haber vaşlıkları televoleden fırlamış gibi.. en basit ucuz magazin siteleri bile böyle abartı/saçma başlık atmıyor yazılarına.. buna günlük dilde "clickbait" diyoruz. Bu başlığın başka hiçbir açıklaması olamaz.. Haber editörlüğünün de bir etiği olmalı bu etiğe saygı duymak lazım. Tabi o kaliteyi öenmsiyorsanız.. Bildiğin "clickbait". böyle güzelim bir videonun haber başlığı kabus ibaresi ile ifade edilemez.
BAN.gif
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Qnzxt00w 2 yıl Batuist
Batuist
videoyu izledim de neresi kabusum olacak şimdi bu? eskiden televole vardı bilirmi gençlerbilmem ama bu haber vaşlıkları televoleden fırlamış gibi.. en basit ucuz magazin siteleri bile böyle abartı/saçma başlık atmıyor yazılarına.. buna günlük dilde "clickbait" diyoruz. Bu başlığın başka hiçbir açıklaması olamaz.. Haber editörlüğünün de bir etiği olmalı bu etiğe saygı duymak lazım. Tabi o kaliteyi öenmsiyorsanız.. Bildiğin "clickbait". böyle güzelim bir videonun haber başlığı kabus ibaresi ile ifade edilemez.
BAN.gif

Sunumu yapan adam bizzat kullanıyor kabus kelimesini... Bence başlıkta bir problem yok. Bana açıkçası hayli ürkünç geldi alet
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arel.gr 2 yıl
kaç dB ?
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MxFxOx 2 yıl
baya uzagız arkadaş.
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selcuksert38 2 yıl
otomatik pazar arabasıııı.....
şaka lan şaka ADANALI ROBOT OSMAN buuuu:::)))
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redoracle 2 yıl
Hakketen kabus bu,bildiğin otobüse,arabalara tutunarak yollarda paten yapan ergenlerin robot versiyonunu mu ürettiniz ürete ürete,shame you please.
Bari bu haberin arkasından şu şey kölesi kadın robotlarla ilişki x yıl içinde mümkün olacak haberi girinde bu aklımızdan çıksın lütfen.
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SDLGranada 2 yıl
Çok tehlikeli duruyor.Robot orduları belkide yapılmaya başlanmıştır.
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