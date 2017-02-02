Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak!

2013 Yılında Google tarafından satın alındıktan sonra adından sıkça söz ettiren Boston Dynamics insana benzeyen iki bacaklı robotları ve hayvanlara benzeyen 4 bacaklı robotlarıyla herkesin beğenisini toplamayı başarmıştı. Şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Marc Raibert’in yatırımcılara yaptığı sunumda tanıttığı yeni robot ise bu sefer çok daha farklı görünüyor.

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Henüz resmi tanıtımı yapılmasa da sunumdaki katılımcılardan birinin çektiği video ile neler yapabildiğini az çok anladığımız bu yeni robot şirketin eski robotlarına göre daha da geliştirilmiş ve hareket kabiliyeti arttırılmış durumda. Handle adı verilen robot sahip olduğu tekerlekler sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor, etrafında dönebiliyor ve aniden durabiliyor.

Şirket bu yeni robotuyla insanları hayran bırakan ancak ticari olarak kazanç sağlamayan robotlardan ziyade tasarım olarak iyi görünen ve ticari olarak kullanılabilir bir robot üretme düşüncesini gerçekleştirmiş oldu zira elleriyle nesneleri hızlıca hareket ettirebilen Handle’ın depo gibi yerlerde kullanılması öngörülüyor.

Kabus Olacak!

Tekerlekleri kullanmanın ağırlığı dağıtma ve dengenin sağlanması açısında bacaklardan daha verimli olduğunu açıklayan Raibert; yaptığı bu sunumu da ‘’Kabus olacak bir robotu tanıttığı ilk sunum’’ olarak değerlendiriyor.

Şirketin geçtiğimiz yıl şubat ayında tanıttığı insansı robotu Atlas’ın tanıtım videolarında, robotun kabiliyetlerinin daha iyi gösterilebilmesi için Atlas’a hokey sopası ile vurulmasının ardından tanıtılan Handle için ‘’Atlas’ın intikamını almaya geldi.’’ esprileri yapılmaya başlandı bile.

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Tabi şirketin sahip olduğu bu pozitif havanın yanı sıra Google’ın Boston Dynamics’i elden çıkarmak istediği uzun süredir biliniyor. Google’ın ‘’on yıllar süren’’ ürünler üzerinde kaynak harcamak istememesi bu duruma neden olurken Toyota ve Amazon’un Boston Dynamics için talip olduğu konuşuluyordu.

Belki de Handle sayesinde ciddi talipler şirketi satın alabilir ya da Google ticari bir kazanım elde etmesi halinde satma kararını gözden geçirebilir.

Handle'ın sızdırılan görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/1/14468126/boston-dynamics-new-wheeled-robot-handle