Boston Dynamics'in yeni robotu kabusunuz olacak!

Henüz resmi tanıtımı yapılmasa da sunumdaki katılımcılardan birinin çektiği video ile neler yapabildiğini az çok anladığımız bu yeni robot şirketin eski robotlarına göre daha da geliştirilmiş ve hareket kabiliyeti arttırılmış durumda. Handle adı verilen robot sahip olduğu tekerlekler sayesinde oldukça hızlı hareket edebiliyor, etrafında dönebiliyor ve aniden durabiliyor.
Şirket bu yeni robotuyla insanları hayran bırakan ancak ticari olarak kazanç sağlamayan robotlardan ziyade tasarım olarak iyi görünen ve ticari olarak kullanılabilir bir robot üretme düşüncesini gerçekleştirmiş oldu zira elleriyle nesneleri hızlıca hareket ettirebilen Handle’ın depo gibi yerlerde kullanılması öngörülüyor.
Kabus Olacak!
Tekerlekleri kullanmanın ağırlığı dağıtma ve dengenin sağlanması açısında bacaklardan daha verimli olduğunu açıklayan Raibert; yaptığı bu sunumu da ‘’Kabus olacak bir robotu tanıttığı ilk sunum’’ olarak değerlendiriyor.
Şirketin geçtiğimiz yıl şubat ayında tanıttığı insansı robotu Atlas’ın tanıtım videolarında, robotun kabiliyetlerinin daha iyi gösterilebilmesi için Atlas’a hokey sopası ile vurulmasının ardından tanıtılan Handle için ‘’Atlas’ın intikamını almaya geldi.’’ esprileri yapılmaya başlandı bile.Ayrıca Bkz. "Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor"
Tabi şirketin sahip olduğu bu pozitif havanın yanı sıra Google’ın Boston Dynamics’i elden çıkarmak istediği uzun süredir biliniyor. Google’ın ‘’on yıllar süren’’ ürünler üzerinde kaynak harcamak istememesi bu duruma neden olurken Toyota ve Amazon’un Boston Dynamics için talip olduğu konuşuluyordu.
Belki de Handle sayesinde ciddi talipler şirketi satın alabilir ya da Google ticari bir kazanım elde etmesi halinde satma kararını gözden geçirebilir.
http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/2/1/14468126/boston-dynamics-new-wheeled-robot-handle Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu cihazların üretilmesine nasıl izin veriliyor yada kim denetliyor bilmiyorum ama umalım ki bunları üzerimize saldıkların da hazırlıklı olalım çünkü bu baştakiler ile işimiz yaş hemde çok yaş!
Handle, sırtında kol olan ve bu kolun ucundaki elle nesneleri tutabilen dört ayaklı bir robot.
BAN.gif
Sunumu yapan adam bizzat kullanıyor kabus kelimesini... Bence başlıkta bir problem yok. Bana açıkçası hayli ürkünç geldi alet
şaka lan şaka ADANALI ROBOT OSMAN buuuu:::)))
Bari bu haberin arkasından şu şey kölesi kadın robotlarla ilişki x yıl içinde mümkün olacak haberi girinde bu aklımızdan çıksın lütfen.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5178 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
robot, Boston Dynamics ve