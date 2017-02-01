Toshiba nükleer santral işinden çıkmaya hazırlanıyor

Japon teknoloji devi Toshiba, 2006’da başladığı ABD’deki nükleer santral inşaatlarında sıkıntılar yaşamış ve aralık ayında had safhaya ulaşan zararlar nedeniyle şirketin hisseleri %45 değer kaybetmişti. Geçtiğimiz hafta nükleer santral inşaatlarında uğradığı zararı telafi etmek için bellek yongası bölümünün bir kısmını satışa çıkaracağını açıklayan Toshiba, iddialara göre ABD’deki nükleer santral inşaatlarından da elini eteğini çekecek.

Japonya’nın önde gelen yayın kuruluşlarından Nikkei’nin iddiasına göre şubat ayının ortasında nükleer santral inşaatlarında uğradığı zararı açıklayacak olan firma bu açıklamayla birlikte nükleer santral inşaat işinde daha fazla yer almayacağını açıklayacak. Toshiba henüz zararla ilgili net bir bilgi vermese de uzmanlar şirketin 6 milyar dolar civarında bir zarara uğradığını tahmin ediyor.

Toshiba Bu Noktaya Nasıl Geldi?

Japonya’da uzun yıllar nükleer reaktör inşaatları yapan Toshiba, 2006’da ABD’deki nükleer reaktör inşaatlarından da pay kazanmak için zorlu bir ihale sürecinin ardından Amerikan enerji şirketi Westinghouse’u satın almış ve nükleer reaktör inşaatlarına başlamıştı.

Westinghouse’ın yeni nesil nükleer santrallerde yer alan AP1000 reaktörünün inşaatını zamanında tamamlayamayınca Toshiba inşaatta görev alan kişilerle görüşmüş ve inşaatın bir an önce teslim edilmesi için finansal riskler almıştı ancak bu riskler yeterli olmayıp sadece Toshiba’yı kredi değerlendirme kuruluşları karşısında zor bir duruma sokarak zararın katlanarak artmasına neden olmuştu.

Westinghouse yetkililerinin durumu kurtarmak için bir miktar daha, 6 milyar dolar olduğu iddia ediliyor, para istediği ancak isteği geri çeviren Toshiba ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Yerini Başka Şirketler Doldurabilir

Toshiba’nın olası bir çekilme kararının ardından şu an halen devam etmekte reaktör inşaatlarını başka firmaların devralması da söz konusu. Yetkililer başka bir şirketinin reaktör inşaatını sürdürmesinin bazı tehlikelere yol açabileceğini düşünse de enerji şirketleri arasında şimdiden bir yarış başlamış gibi görünüyor.

Güney Karolina Elektrik ve Gaz Şirketi’ne bağlı enerji şirketi SCANA yetkilileri Westinghouse ve Toshiba’nın durumunu yakından takip ettikleri ve Westinghouse ile aralarındaki sözleşmelerin halen geçerliliğini koruduğunu açıkladı.

Bazı analistlere göre ise diğer enerji şirketleri böyle bir riskin altına girmekten kaçınabilir ve Toshiba’nın inşaatları yarım kalabilir. Toshiba’nın 14 Şubat’ta yapacağı açıklama merakla bekleniyor ancak zararı kapatmak için en fazla gelir elde ettiği ve sektörünün önemli oyucularından biri olduğu bellek yongası bölümünün %20’sini satma kararı alan şirketin, nükleer santral işinden çıkması normal karşılanabilir.

http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Toshiba-to-exit-nuclear-construction-business?page=1