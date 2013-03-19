Bowers & Wilkins, yeni kablosuz hoparlör modellerini duyurdu





Ürettiği başarılı ses sistemleri ile tanıdığımız dünyaca ünlü Bowers & Wilkins firması, iki yeni kablosuz hoparlör modelini tanıttı.

Bowers & Wilkins tarafından tanıtılan modeller, "Z2" ve "Zeppelin Air" isimlerine sahipler. Apple'ın AirPlay müzik aktarım teknolojisini destekleyen hoparlörlerden firmanın benzer tasarım ile daha önce de piyasada olan modeli Zeppelin Air güncellenerek, yeni geliştirilmiş 150 watts Class D amplifikatör ve sürücüler ile ileriye seviye ses kalitesi sağlayabilirken, Apple'ın yeni lightning bağlantısına sahip akıllı cihazlarını direkt olarak üzerinde taşıyabiliyor. 173x640x208mm boyutlara ve 6.2kg ağırlığa sahip olan Zeppelin Air, ethernet girişi ya da Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabiliyor.

Firma tarafından duyurulan bir diğer model olan Z2 ise, üzerinde 40 watts Class D amplifikatör taşıyor ve Zeppelin Air modeline göre daha ufak bir gövde yapısı yanında, iki farklı renk seçeneğine sahip olarak geliyor. Diğer hoparlör modelinde de olduğu gibi Apple'ın yeni lightning bağlantısına sahip akıllı cihazlarını direkt olarak üzerinde taşıyabilen Z2, 180x320x100mm boyutlara ve 2.6kg ağırlığa sahip. Ethernet girişi ya da Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabilen hoparlör, üzerinde 3.5mm mini portu da içeriyor.

Oldukça şık tasarımları ve özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken modellerden Bowers & Wilkins "Zeppelin Air" Mayıs ayında 600$, Bowers & Wilkins "Z2" modeli ise Nisan ayında 400$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkıyor.

http://www.engadget.com/2013/03/19/bowers-and-wilkins-embraces-lightning-refreshes-zeppelin-air-int/

http://www.engadget.com/2013/03/19/bowers-and-wilkins-embraces-lightning-refreshes-zeppelin-air-int/