Brand Finance'a göre "Türkiye'nin en değerli markası" unvanı el değiştirdi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 11'incisi tamamlandı. Çalışmaya göre Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları oldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaya göre en değerli marka olan Türk Telekom, ikinci sıraya düştü. Üçüncü sırada Turkcell, dördüncü sırada Akbank ve beşinci sırada Garanti yer alıyor.

Listede ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları’nın marka değeri 2 milyar 42 milyon dolar olarak belirlendi. Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar oldu. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 6 yeni marka dahil olurken, Kütahya Porselen 87, Çelebi Hava Servisi 93, Ray Sigorta 96, Karel Elektronik 97, Ege Profil 98, Lokman Hekim 100. sıradan listeye girdi.

İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile ASELSAN'da oldu. Şirket bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 53 ile Karsan Otomotiv'de oldu. Şirket bu düşüşle 56. sıradan 75. sıraya geriledi.

121 milyon dolar değeriyle Beşiktaş, listede 40. sırada yer alırken Türk futbol kulüpleri arasında birinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor izledi.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-en-degerli-markalari-belli-oldu/1165831