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Brand Finance'a göre "Türkiye'nin en değerli markası" unvanı el değiştirdi

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, Türkiye'nin en değerli markalarını açıkladı. Marka değeri hızlıca yükselen Türk Hava Yolları listenin birinci sırasına tırmandı.
11 ay
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 11'incisi tamamlandı. Çalışmaya göre Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları oldu.

Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmaya göre en değerli marka olan Türk Telekom, ikinci sıraya düştü. Üçüncü sırada Turkcell, dördüncü sırada Akbank ve beşinci sırada Garanti yer alıyor.

Listede ilk sırada yer alan Türk Hava Yolları’nın marka değeri 2 milyar 42 milyon dolar olarak belirlendi. Çalışmaya göre, Türkiye’nin en değerli yüz markasının toplam değeri 27,5 milyar dolar oldu. Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 6 yeni marka dahil olurken, Kütahya Porselen 87, Çelebi Hava Servisi 93, Ray Sigorta 96, Karel Elektronik 97, Ege Profil 98, Lokman Hekim 100. sıradan listeye girdi.


İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış yüzde 91 ile ASELSAN'da oldu. Şirket bu artışla 34. sıradan 28. sıraya yükseldi. Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 53 ile Karsan Otomotiv'de oldu. Şirket bu düşüşle 56. sıradan 75. sıraya geriledi.

121 milyon dolar değeriyle Beşiktaş, listede 40. sırada yer alırken Türk futbol kulüpleri arasında birinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ı, 102 milyon dolarlık marka değeri ile Fenerbahçe, 74 milyon dolar ile Galatasaray, 33 milyon dolar ile Trabzonspor izledi.


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyenin-en-degerli-markalari-belli-oldu/1165831 Yorum Yaz
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ysakay 11 ay en beğenilen
Apple'ın değeri 900 milyar dokar civarıydı en son. Markamız yok diyince İnce'yi eleştirenlere gelsin.
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Mr.Legend 11 ay -Uzumaki Naruto-
Türkiyenin en değerli 2. firması borç batağındaysa düşün ülkenin halini
.
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elonardo 11 ay
Şu Türk Telekom ile sorun yaşamamış rezaletine maruz kalmamış var mıdır? Yıllarca tekelliğin gücüyle fahiş fiyatlara rezalet hizmet sundular maksimum kâr minimum hizmet anlayışı ile topladılar paraları. O para yetmemiş olsa gerek
Araplar bankalara milyarlık borç bırakıp gittiler. Şirket devletin bankalar da devletin borç kime kaldı tahmin edin?
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Şu Türk Telekom ile sorun yaşamamış rezaletine maruz kalmamış var mıdır? Yıllarca tekelliğin gücüyle fahiş fiyatlara rezalet hizmet sundular maksimum kâr minim...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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DH Misafiri 11 ay
biraz önce yine telsiz kullanım ücreti kestiler oy kullanırken aklımda olacak haraçlar!!!
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mavizaman 11 ay
marka değerleri ağlıyor hiç yayınlamasaydnız daha iyiydi.
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Tensi 11 ay
Turkiye'deki en buyuk 100 firmanin marka degeri ancak bir Trump tweet'i kadar ediyor desenize. :D
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fthkn 11 ay
en değerli markasına bakın. Türkiye çok büyük bir ülke. Sınıfındaki en önemli ülke. Yani 3. dünya ülkeleri arasındaki en güçlü ülke. Ama içinde bulunduğu durum Afrika ülkelerinden bile kötü. Türkiye'nin adı Afganistan Pakistan ya da dandik günley asya ülkeleriyle birlikte anılıyor. Türkiye'nin 2. ligi çıkması için bir engel yok ama çıkamıyor. THY en değerli şirket. Dandik bir havayolu şirketi. Bu havayolunun ulaştığı standartlar dünyada 30 yılı aşkın var. Ttek iyi yanı yenilenmiş uçak filosu. Dünyanın en genç filosuna sahip. Bu yüzden bu aralar THY dünyada da gözde konumda. Bir tane teknoloji şirketi yok. Yorumu beğenmeyenler Türkiye'yi beğenmiyorsan sen kur bir tane teknoloji şirketi dediklerinde kopuyorum dağılıyorum. :D Benimle Türkiye'yi yarıştırıyorlar. Bana karşı Türkiye'yi savunuyorlar. Sanki ihtiyacı varmış gibi. Türkiye acınası bir ülke.
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DarthLuca 11 ay fthkn
Dandik dediğin şirket avrupanın ve dünyanın sayılı havayollarından. Birçok havayolu ayakta durabilmek için low-cost a dönerken halen aynı hizmeti vermeye devam ediyor. Üstelikte ülkenin bayrak taşıyıcısı ve kar edilemeyecek sektörlere de uçmak zorunda bu yüzden.
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aLTaR_07 11 ay
Adam akıllı 1 tane markamız var oda hizmet sektörü/taşımacılık neyse oda kabul. Bari b6na sahip çıkalım. Gönül ister ki teknoloji üreten bir markamız olsun.
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Guest-A984A1CC7 11 ay
Şuna bak marka değerimiz o kadar düşük ki büyük global tek şirketimiz var onun da karı çok düşük.
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Artunç 11 ay
Daha çok yolumuzun olduğunu gösteren bir liste bu açıkçası..
Küresel marka ve hatta markalar çıkarmamız şart güçlü bir ülke olmak istiyorsak. İnşallah o günleri de görürüz..
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IceRulez 11 ay
bankalar neden en değerli markalar arasına giriyor anlamadım açıkcası..
berkeley , goldman sachs gibi bankaların daha doğrusu finans kurumlarının değerleri olmaları da bir anlam ifade etmiyor benim için çünkü ibm e 5 milyar dolar nakit verebilen kurumlar bunlar,
neyse listeden aslında kar marjı yüksek olup ticaret yapan kurumları görmüş bulunuyoruz.
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stalker(1979) 11 ay
Türk Hava Yolları’nın marka değeri 2 milyar 42 milyon dolar. En değerli markamız bile Amazon ve Apple'ın kaçta kaçı. Daha çok çalışmamız lazım. Buna da şükür tabi ki. Hiç bir şey hoop diye olmuyor.
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jasua85 11 ay
Eyvallah Koç grubu domine etmişler gene , iş bankasının Akbank'ın gerisinde olması tuhaf geldi biraz iştirakleri hesaba katınca her türlü geçerde
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