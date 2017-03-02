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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Braun’dan 9 fonksiyonu bir arada sunan tıraş seti

Braun, 9 farklı özellikte başlığa sahip yeni Erkek Bakım Kitini Türkiye’de tüketicilerle buluşturuyor. Fiyatıyla da öne çıkacak olan MGK3080 model numaralı ürünün detayları yazımızda.
2 yıl
5,4b
1
15
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Braun’un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun MGK3080 çoklu bakım kiti 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MGK3080 saç ve sakalında farklı stiller denemeyi vadediyor.

Yeni Braun 9’u 1 arada Erkek Bakım Kiti, sakalınızı şekillendirirken, diğer fonksiyonları ile de stilinizi dilediğiniz gibi oluşturmanızda size her zaman destek sağlar. İki sabit tarak ile her seferinde hassas görünüm elde etmek için 2 mm’lik adımlarla 13 hassas uzunluk ayarı sağlar. Kitin içindeki vücut bakımı ek parçası ise, vücudunuzun tamamının görünümünü, güvenli ve doğru biçimde şekil vermenize imkân sağlar.
Hassas tüy alma başlığı, kulak ve burun için özel olarak tasarlanmış tüy kesme aparatı ve ücretsiz Gillette Flexball sayesinde temiz kenarlar ve kıvrımlar elde ederek size özel bir görünüm yakalamanıza, vücudunuza ve hassas noktalara dilediğiniz gibi bakım ve şekillendirme yapmanıza yardımcı olur. Braun'un ülkemizde yeni satışa sunduğu ürünün tavsiye edilen satış fiyatı 269 lira olarak belirlenmiş durumda.

Yeni çıkan Braun Erkek Bakım Kitleri ile ilgili detaylı bilgi almak için kaynaktaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

http://tr.braun.com/tr-tr/male-grooming/stylers-and-trimmers/multi-grooming-kit Yorum Yaz
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eAkman 2 yıl en beğenilen
Bunu neden haber gibi giriyorsunuz? Reklam demeye utanıyor musunuz???
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Afyonteam 2 yıl
braun almayın çok dandik
1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
Quard 2 yıl
Sinek kaydı tıraş yapabiliyor mu,yapıyorsa alayım

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DH Misafiri 2 yıl
Bu habere reklam diyen ahmaklara sesleniyorum,velevki reklam sanane kardeşim,buranında bi geliri gideri var,hosting ,domain yıllık para ihtiyaçları var.Çarkın dönmesi lazım , reklamsa oku geç de bi faydan olsun foruma,boş boş konuşup burdaki yöneticilerin sana anlık sunduğu haberlerin hakkını yeme.Edepli ol
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lj94 2 yıl
braun neye göre dandik ya :D
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carloska 2 yıl
kes traşı reklamından sonra hımm zamanlama manidar..
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demirparcasi 2 yıl
9 fonksiyon güzel de bir de sakal kesebilseydi iyi olurdu.
Bu aletler ancak uzun sakalı kısaltmaya yarıyor kesinlikle bütün sakalları kesemiyor hep biraz sakal geride kalıyor.
Bir de bu ürün 30 yıllık teknoloji niye haberi yapılır?
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Mesudum 2 yıl
Eskiden reklam kokan haberlerin başlıklarında "Advertorial" yazardı.
Burada durum o kadar bariz ki, yazmaya gerek bile görülmemiş.
Madem sağlık ve bakım sektörlerine giriliyor, yakında Orkid/Molped reklamları da görebiliriz (pille çalışmadıkları halde).
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TheCaliph_ 2 yıl
Daha bugun mahallede buyuk kavga cikti bir haber olsa da braun 9 fonksiyon ciksa dedim
Kavga cozuldu beyler tesekkurler
Haber icin tesekkurler
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adam olun 2 yıl
alman malları eskisi kadar iyi değil artık
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Umutcan 2 yıl adam olun
Almanya'da da üretmiyorlar artık zaten çoğunu. Birkaç marka hariç Alman markaları da Çin'de üretim yapıyor.
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kadirirdem 2 yıl
Şimdi Reklamlar...
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Afyonteam 2 yıl
braun almayın çok dandik
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greyishblue7 2 yıl Afyonteam
Afyonteam
braun almayın çok dandik

Braun 7 serisi var bende tıraş konusunda çok çok iyi bir marka
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