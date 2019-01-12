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Breaking Bad'in mobil oyunu Breaking Bad Criminal Elements duyuruldu

Breaking Bad'in mobil oyunu Breaking Bad Criminal Elements duyuruldu. Oyun, 2019 yılı bitmeden hem Android hem de iOS kullanıcıları ile buluşacak. Detaylar haberimizde.
4 ay
5,6b
1
5
Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Tüm zamanların en başarılı televizyon dizilerinden biri olarak görülen, dünyaca ünlü suç ve gerilim dizisi Breaking Bad'in mobil oyunu geliyor. Sony ve FTX Games tarafından duyurulan Breaking Bad Criminal Elements, kurgu ve olay örgüsü bakımından diziye çok büyük oranda sadık kalarak, dizinin hayranlarına orijinal seriye çok benzer bir deneyim sunacak.
Strateji odaklı bir oyun olacağı vurgulanan Breaking Bad Criminal Elements'te temel amaç metamfetamin tariflerini ve belirli nesneleri kullanarak bir suç dizisini sürdürebilmek. Walter White, Jesse Pinkman, Gus Fring, Saul Goodman ve Mike Ehrmantraut gibi dizinin kalıplaşmış karakterleri de oyunda yer alacak.
Oyunun çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgiye ne yazık ki sahip değiliz. Şu an için bildiğimiz tek şey oyunun bu yılın sonlarında hem Android hem de iOS platformu için yayınlanacağı ve her iki platformda da ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşacağı.

Oyun için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/Breaking-Bad-mobile-game_id112652 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
joshbarnes 4 ay
Un certain type de jeu Idle / Tycoon semble toutefois plutôt sur les cartes. Mais je ne serais pas trop surpris s’il s’agissait d’un jeu de RA. AR est chaud en ce moment. Quiconque suit les analyses du développement de jeux sur mobile saura que la RA est l’un des rares marchés non saturés restants. Bien sûr, personne en dehors de Pokemon Go n’a encore résolu le problème, mais si vous parvenez à le faire, vous aurez potentiellement un revenu énorme.dltutuapp.com/ 9apps.ooo/ https://bluestacks.vip/
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wickersan 4 ay
İt's all good man!
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Seyrim 4 ay
Bekliyoruz..
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zolzauza 4 ay
Üşüyoruz Walter reis...
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StaatSanWalt 4 ay
Pc'ye yakışırdı kesinlikle.
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