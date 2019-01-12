Breaking Bad'in mobil oyunu Breaking Bad Criminal Elements duyuruldu



Tüm zamanların en başarılı televizyon dizilerinden biri olarak görülen, dünyaca ünlü suç ve gerilim dizisi Breaking Bad'in mobil oyunu geliyor. Sony ve FTX Games tarafından duyurulan Breaking Bad Criminal Elements, kurgu ve olay örgüsü bakımından diziye çok büyük oranda sadık kalarak, dizinin hayranlarına orijinal seriye çok benzer bir deneyim sunacak.

Strateji odaklı bir oyun olacağı vurgulanan Breaking Bad Criminal Elements'te temel amaç metamfetamin tariflerini ve belirli nesneleri kullanarak bir suç dizisini sürdürebilmek. Walter White, Jesse Pinkman, Gus Fring, Saul Goodman ve Mike Ehrmantraut gibi dizinin kalıplaşmış karakterleri de oyunda yer alacak.

Oyun için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/Breaking-Bad-mobile-game_id112652

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Oyunun çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgiye ne yazık ki sahip değiliz. Şu an için bildiğimiz tek şey oyunun bu yılın sonlarında hemhem deplatformu için yayınlanacağı ve her iki platformda da ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşacağı.