Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi

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Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi oyun modu Red Dead Online'a Battle Royale benzeri dinamiklere sahip yeni bir oyun seçeneği eklendi. Gun Rush adındaki modda yerden silah topluyor ve küçülen haritada hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz.

Red Dead Redemption 2 çıkmadan önce oyuna Battle Royale modu ekleneceğine dair çok sayıda haber çıkmıştı. Hatta Rockstar Games, bu bilgiyi sızdıran bir basın kuruluşuna 1 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Yapılan haberler doğru çıktı ve sonunda Red Dead Online’a Battle Royale modu geldi. PUBG ve Fornite benzeri dinamiklere sahip oyun modunda, 32 kişi arasından hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Gun Rush, oyun modu diğer Battle Royale oyunlarına nazaran daha hızlı bir oynanış sunuyor. Bir oyun en fazla 10 dakika sürüyor.

Gun Rush isimli moduna tüm Red Dead Redemption 2 sahipleri erişebiliyor. Rockstar Games, Beta aşamasındaki Red Dead Online’ı geliştirmeye devam ediyor. Oyuna yeni oyun modları, hikaye görevleri, silahlar ve kıyafetler ekleniyor.