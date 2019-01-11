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Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi

Red Dead Redemption 2'nin online versiyonu Red Dead Online'a Battle Royale modu geldi. Gun Rush isimli modda 32 kişi arasından hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz.
4 ay
3,9b
1
12
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Red Dead Redemption 2'ye Battle Royale modu geldi
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Red Dead Redemption 2’nin çevrimiçi oyun modu Red Dead Online'a Battle Royale benzeri dinamiklere sahip yeni bir oyun seçeneği eklendi. Gun Rush adındaki modda yerden silah topluyor ve küçülen haritada hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz.

Red Dead Redemption 2 çıkmadan önce oyuna Battle Royale modu ekleneceğine dair çok sayıda haber çıkmıştı. Hatta Rockstar Games, bu bilgiyi sızdıran bir basın kuruluşuna 1 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Yapılan haberler doğru çıktı ve sonunda Red Dead Online’a Battle Royale modu geldi. PUBG ve Fornite benzeri dinamiklere sahip oyun modunda, 32 kişi arasından hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyoruz. Gun Rush, oyun modu diğer Battle Royale oyunlarına nazaran daha hızlı bir oynanış sunuyor. Bir oyun en fazla 10 dakika sürüyor.

Gun Rush isimli moduna tüm Red Dead Redemption 2 sahipleri erişebiliyor. Rockstar Games, Beta aşamasındaki Red Dead Online’ı geliştirmeye devam ediyor. Oyuna yeni oyun modları, hikaye görevleri, silahlar ve kıyafetler ekleniyor.


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Tenebrio 4 ay en beğenilen
Neden battle royale?
Koskocaman firmasın. Oyun olarak piyasanın üstündesin. Gerçekten bu mod çok mu gerekliydi?
2 Yanıt Yanıtla +16
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XPerience 4 ay
Yakında battle royale modu olmadan çıkan oyunları piyasaya almayacaklar.
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b0Ni 4 ay
vardı zaten tek farkı yerden silah bulmak olmuş
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defected 4 ay
beta bitip ghost mode gelmeden online'a girmek anlamsız olduğu için şimdilik değeri yok
6 yaşındaki veletlerin eğlence aracından öteye geçemiyor şu an maalesef
bir de battele royale nedir ya? şu oyunun ağırlığına yakışıyor mu hiç?
....
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Seyrim 4 ay
Sıktı bu mod.. Her oyuna koymak şartmı ki..
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Tenebrio 4 ay en beğenilen
Neden battle royale?
Koskocaman firmasın. Oyun olarak piyasanın üstündesin. Gerçekten bu mod çok mu gerekliydi?
2 Yanıt Yanıtla +16
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Rachsuchtig 4 ay Tenebrio
Tenebrio
Neden battle royale?
Koskocaman firmasın. Oyun olarak piyasanın üstündesin. Gerçekten bu mod çok mu gerekliydi?

Sonuçta sen ve ben bu modu sevmesekte seven milyonlar var o yüzden gerekli. Adamin ticari kaygısı var o yüzden olabildiğince insan çekmeye çalışacak. Çünkü asıl para onlineda.
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TheNewAtilla 4 ay Tenebrio
Bu neyin öfkesi?!?
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Galatas4ray 4 ay
Sırada GTA 6 Battle Royale
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oly1786 4 ay
Çok büyük bir oyun. Çıkışından beri sindire sindire oynuyorum ve %45.
Bir oyun parasının hakkını ancak bu kadar verir.
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ymhaslaman 4 ay
Yaptığın şeyi Last Of Us'da yapmıştım. Kıyamıyorsun oynamaya...
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deoks 4 ay
Buna benzer bişey vardı zaten oyunda ama auto-aim olduğundan çok dandik oluyor.
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XPerience 4 ay
Yakında battle royale modu olmadan çıkan oyunları piyasaya almayacaklar.
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TabutBenden 4 ay
Rockstar akıyor yine.
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red dead online, red dead redemption 2 ve
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