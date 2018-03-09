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British Airways havalimanlarında yüz tanıma sistemi kullanacak

Havalimanları için biyometrik sistemler geliştiren tek hava yolu şirketi olan British Ariways, e-Gates adını verdiği yüz tanıma sistemine sahip kapıları ABD'de kullanıma sunuyor.
1 yıl
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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British Airways havalimanlarında yüz tanıma sistemi kullanacak
 

Pasaport ya da yolcu biniş kartı olmadan yolcuların daha hızlı ve kolay bir şekilde uçağa binmesini amaçlayan İngiliz hava yolu şirketi British Airways, geçtiğimiz yıldan beri biyometrik sistemleri havalimanlarına entegre etmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl kasım ayında self servis biniş kapıları ile yolcuların sadece akıllı telefonlarını kullanarak uçağa giriş yapmasına olanak sağlayan şirket şimdi çalışmalarını bir adım daha ileri taşıdı. Orlando Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcular artık sadece yüzlerini kullanarak uçağa binebilecek.


e-Gates ile hızlı geçiş imkanı 

Şirketin e-Gates olarak isimlendirdiği kapılarda cep telefonlarındakine benzer yüz tanıma sistemi yer alıyor. Yolcular kapının önünde belirtilen yerde durduklarında sistem, yüksek çözünürlüklü kameralarla yolcunun yüzünü algılıyor ve benzersiz yüz özelliklerini; pasaport, vize ya da göçmen belgeleriyle karşılaştırarak yolcunun kimliğini doğruluyor. Şirketin açıklamasına göre e-Gates ile 240 yolcu 10 dakika içinde uçağa yönlendirilmiş oluyor.


Gizlilik ve güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten British Airways, e-Gates operasyonlarının yürütülmesi için ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi ile iş birliği içinde olduğunu da ekledi. Yolcular, e-Gates'i kullanırken biniş kartına ihtiyaç duymasa da şirket kapılarda oluşabilecek aksaklıklar gibi farklı nedenlerden ötürü yolcuların zarara uğramaması için yolcular adına biniş kartı basmaya devam ediyor ancak yolcular bu kartları alıp almamak konusunda tamamen özgür.


e-Gates'in şirketin 4.5 milyar sterlinlik yatırım programının bir parçası olduğunu vurgulayan British Airways Marka ve Müşteri Deneyimi Müdürü Carolina Martinoli, şirket olarak müşterilerin uçuş sürecini basitleştirmek için çabaladıklarını belirtirken ABD'deki e-Gates testlerinin başarılı geçmesi halinde sistemin farklı noktalarda da uygulanabileceğinin altını çizdi. 


https://www.engadget.com/2018/03/08/british-airways-biometric-boarding-gate-trials-us/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Son of Hades 1 yıl
Ösym e-yds'de bu sistemi kullanıyor. Giriş katında polis araması yapıldıktan sonra bir noktada bekletilip yüz taranıyor, sistemdeki fotoğrafla eşleştirildikten sonra sınav yerine gidiliyor. Güzel bir sistem.
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Mr.Data 1 yıl
Bizde de biyometrik geçiş var ücretsiz ama sözde havalimanının özel kartını alanlar için ücretsiz ama kart ücretli tabi
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obsesoz 1 yıl
Büyük kolaylık. Artık hergün gider geliriz.
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